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Страшное столкновение в матче Шотландия — Венгрия. Флэшбеки Эриксена-2021

Форвард сборной Венгрии Варга потерял сознание в матче с Шотландией
Гоша Чернов
Корреспондент
Столкновение нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варги и вратаря сборной Шотландии Ангуса Ганна.
Фото Reuters
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Здоровья Барнабашу Варге.
Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Шотландия
0:1
Венгрия

В воскресенье, 23 июня, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Венгрии обыграла Шотландию благодаря единственному голу Кевина Чобота на 90+10-й минуте. Эта победа команды Марко Росси сохранила ей шансы на выход в 1/8 финала: она финишировала третьей в группе А с тремя очками и может пробраться в плей-офф, если хотя бы две команды с третьих мест других квартетов закончат групповой этап с худшими показателями.

Врачи уносят нападающего сборной Венгрии Барнабаша Варгу на&nbsp;носилках. Носилки на поле, венгерское чудо и немецкие нервы. Каким было 23 июня на Евро

Не менее важный эпизод в матче случился на 68-й минуте при счете 0:0. Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи исполнил подачу со стандартного положения в центр штрафной, где друг с другом столкнулись его партнер по сборной Барнабаш Варга и голкипер шотландской команды Ангус Ганн. Венгерский форвард получил удар по голове, упал и не мог встать самостоятельно.

Почти сразу к Варге подбежали партнеры по сборной, которые тут же позвали на поле медицинскую бригаду. Во время оказания помощи венгра закрыли от посторонних одеялами. Футболисты и тренеры призывали на газон медицинских работников с носилками, но те выходили очень долго. В какой-то момент капитан венгерской команды Собослаи сам подбежал к ним и схватил носилки, пытаясь ускорить процесс. В итоге Варгу унесли с поля, его заменил Мартин Адам, а матч был прерван почти на десять минут.

Этот эпизод напомнил события предыдущего чемпионата Европы: в матче между Данией и Финляндией полузащитник датчан Кристиан Эриксен внезапно рухнул на газон без контакта с кем-либо. Матч был прекращен на несколько часов, а позже выяснилось, что игрок пережил остановку сердца.

Что касается Варги, то время паузы бригада арбитров во главе с Факундо Тельо пересматривала повтор момента, но не увидела оснований для назначения пенальти. Судья добавил к основному времени матча десять минут, в которые и уместился победный гол Чобота. Сразу после финального свистка сборная Венгрии взяла футболку Варги и продемонстрировала ее болельщикам, поддержав таким образом пострадавшего от столкновения партнера.

Футболисты сборной Венгрии с майкой Барнабаша Варги.
Фото Reuters

После игры стало известно, что Варга находится в сознании и был доставлен в одну из больниц Штутгарта. Его состояние — стабильное.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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