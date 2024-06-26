Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:00

«Ешьте клопов в Париже»: немецкий актер наехал на массажиста сборной Франции на Евро-2024

Тиль Швайгер жестко ответил массажисту сборной Франции за критику организации Евро
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тиль Швайгер защищает организацию Евро-2024.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Тиль Швайгер жестко ответил на критику чемпионата Европы.

17-й в истории чемпионат Европы по футболу в Германии наполнен разными мощными и обсуждаемыми событиями. Англия Гарета Саутгейта играет в унылый футбол, балканские болельщики оскорбляют друг друга, автогол лидирует в гонке бомбардиров. В матче группы F Португалия — Турция (3:0) на поле выбегают шесть человек для фото с Криштиану Роналду, а на улицах фанаты устраивают стычки с полицией. Из-за некоторых прецедентов у болельщиков и участников Евро-2024 возникают вопросы к организации турнира.

Полиция успокаивает сербских фанатов перед матчем на&nbsp;Евро-2024. В Мюнхене — столкновение сербских фанатов с немецкой полицией. В ход пошел слезоточивый газ

Несколько дней назад массажист сборной Франции Базиль Леклер выступил с критикой в адрес страны-хозяйки Евро-2024. Специалист опубликовал пост в запрещенной соцсети, где низко оценил уровень организации чемпионата из-за отношения к питанию спортсменов.

«Это мой третий Евро и первый с игроками. Мне приходится покупать еду в супермаркетах, чтобы не ложиться спать голодным. Организация на 2 из 5», — написал Леклер.

Пост массажиста сборной Франции.
Фото Соцсети

Под публикацией Леклера оставили больше четырех тысяч комментариев за шесть часов. Реакция со стороны немецкой общественности была бурной.

Одним из тех, кто выступил наиболее ярко, оказался известный актер и режиссер из Германии Тиль Швайгер. Звезда десятков фильмов, включая картины «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки». Швайгер посоветовал массажисту французской сборной возвращаться в Париж и есть там клопов.

«Если вы утверждаете, что Германия на 2 из 5, то Олимпиада в Париже — 0 из 100. Возвращайтесь в Париж, ешьте клопов», — написал немецкий актер.

Ответ Тиля Швайгера.
Фото Соцсети

Про клопов Швайгер написал неслучайно. Осенью 2023 года жители столицы Франции столкнулись с нашествием этих существ. Туристы публиковали многочисленные фото и видео с постельными клопами. Дезинсекторские службы в Париже были перегружены. Тема настолько завирусилась, что местные власти обращались к премьер-министру Элизабет Борн.

Из-за шквала агрессивных комментариев по поводу организации чемпионата Европы-2024 Леклер сперва сделал свой аккаунт закрытым, а затем удалил его.

В соцсетях вспыхнула дискуссия о том, кто несет ответственность за питание игроков на Евро-2024. Мнения разделились.

«Серьезный вопрос: несет ли Германия ответственность за то, где живут французы и что они там едят? Раньше я думал, что в каждой команде есть свой шеф-повар, который знает, что лучше для игроков», — написал пользователь с ником Mistanice.

«Французы правы! Мы живем в этой грязи 365 дней в году, а он 4 недели», — отреагировал wahrheitssieger.

Мусор в&nbsp;реке Сене. Грязная Сена не хочет Олимпиады. Французам пришлось отменить еще одно мероприятие на реке

«Я не понимаю. Питание спортсменов — дело отеля или ассоциации. К организаторам это не имеет никакого отношения. Примечание: каждая из команд чемпионата Европы живет разных местах», — считает Jolo20221.

«Какое отношение питание команды имеет к организации? Обычно с ними есть свои повара», — написал KriszioSven.

Евро-2024 завершится 14 июля финальным матчем на берлинской арене «Олимпиаштадион». Летняя Олимпиада в Париже начнется 26 июля и продлится до 11 августа.

Евро-2024
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в девятый раз подряд
Мбаппе в матче с Польшей забил свой первый гол на чемпионатах Европы
В Госдуме предложили ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости
«Спартак» покупает экс-форварда «Реала», «Зенит» потратит 18 млн евро на португальца. Главные трансферные слухи РПЛ за 26 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Следствие попросило заочно арестовать журналистку Фариду Курбангалееву
Популярное видео
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Газзаев: «Сборная Англии уже давно должна что-нибудь выиграть»
Спаллетти обнял итальянского журналиста, у которого скончалась жена
Газзаев назвал интересным Евро-2024: «Очень важно, что проходных матчей нет»
Тарасова: «В России так плохо играют в футбол. Дайте тогда людям смотреть мировой»
Хоккейный тренер Быков: «Швейцарцы переживают за свою сборную на Евро-2024»
Сербский журналист: «У нас не работают с молодежью, не готовят их к тому, чтобы они были чемпионами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Тренер сборной Грузии вскипел из-за вопроса о политике. Она влияет на выбор состава?