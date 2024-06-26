«Ешьте клопов в Париже»: немецкий актер наехал на массажиста сборной Франции на Евро-2024

Сегодня, 15:00
17-й в истории чемпионат Европы по футболу в Германии наполнен разными мощными и обсуждаемыми событиями. Англия Гарета Саутгейта играет в унылый футбол, балканские болельщики оскорбляют друг друга, автогол лидирует в гонке бомбардиров. В матче группы F Португалия — Турция (3:0) на поле выбегают шесть человек для фото с Криштиану Роналду, а на улицах фанаты устраивают стычки с полицией. Из-за некоторых прецедентов у болельщиков и участников Евро-2024 возникают вопросы к организации турнира.
Несколько дней назад массажист сборной Франции Базиль Леклер выступил с критикой в адрес страны-хозяйки Евро-2024. Специалист опубликовал пост в запрещенной соцсети, где низко оценил уровень организации чемпионата из-за отношения к питанию спортсменов.
«Это мой третий Евро и первый с игроками. Мне приходится покупать еду в супермаркетах, чтобы не ложиться спать голодным. Организация на 2 из 5», — написал Леклер.
Под публикацией Леклера оставили больше четырех тысяч комментариев за шесть часов. Реакция со стороны немецкой общественности была бурной.
Одним из тех, кто выступил наиболее ярко, оказался известный актер и режиссер из Германии Тиль Швайгер. Звезда десятков фильмов, включая картины «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки». Швайгер посоветовал массажисту французской сборной возвращаться в Париж и есть там клопов.
«Если вы утверждаете, что Германия на 2 из 5, то Олимпиада в Париже — 0 из 100. Возвращайтесь в Париж, ешьте клопов», — написал немецкий актер.
Про клопов Швайгер написал неслучайно. Осенью 2023 года жители столицы Франции столкнулись с нашествием этих существ. Туристы публиковали многочисленные фото и видео с постельными клопами. Дезинсекторские службы в Париже были перегружены. Тема настолько завирусилась, что местные власти обращались к премьер-министру Элизабет Борн.
Из-за шквала агрессивных комментариев по поводу организации чемпионата Европы-2024 Леклер сперва сделал свой аккаунт закрытым, а затем удалил его.
В соцсетях вспыхнула дискуссия о том, кто несет ответственность за питание игроков на Евро-2024. Мнения разделились.
«Серьезный вопрос: несет ли Германия ответственность за то, где живут французы и что они там едят? Раньше я думал, что в каждой команде есть свой шеф-повар, который знает, что лучше для игроков», — написал пользователь с ником Mistanice.
«Французы правы! Мы живем в этой грязи 365 дней в году, а он 4 недели», — отреагировал wahrheitssieger.
«Я не понимаю. Питание спортсменов — дело отеля или ассоциации. К организаторам это не имеет никакого отношения. Примечание: каждая из команд чемпионата Европы живет разных местах», — считает Jolo20221.
«Какое отношение питание команды имеет к организации? Обычно с ними есть свои повара», — написал KriszioSven.
Евро-2024 завершится 14 июля финальным матчем на берлинской арене «Олимпиаштадион». Летняя Олимпиада в Париже начнется 26 июля и продлится до 11 августа.