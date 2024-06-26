«Ешьте клопов в Париже»: немецкий актер наехал на массажиста сборной Франции на Евро-2024

Тиль Швайгер жестко ответил на критику чемпионата Европы.

17-й в истории чемпионат Европы по футболу в Германии наполнен разными мощными и обсуждаемыми событиями. Англия Гарета Саутгейта играет в унылый футбол, балканские болельщики оскорбляют друг друга, автогол лидирует в гонке бомбардиров. В матче группы F Португалия — Турция (3:0) на поле выбегают шесть человек для фото с Криштиану Роналду, а на улицах фанаты устраивают стычки с полицией. Из-за некоторых прецедентов у болельщиков и участников Евро-2024 возникают вопросы к организации турнира.

Несколько дней назад массажист сборной Франции Базиль Леклер выступил с критикой в адрес страны-хозяйки Евро-2024. Специалист опубликовал пост в запрещенной соцсети, где низко оценил уровень организации чемпионата из-за отношения к питанию спортсменов.

«Это мой третий Евро и первый с игроками. Мне приходится покупать еду в супермаркетах, чтобы не ложиться спать голодным. Организация на 2 из 5», — написал Леклер.

Пост массажиста сборной Франции. Фото Соцсети

Под публикацией Леклера оставили больше четырех тысяч комментариев за шесть часов. Реакция со стороны немецкой общественности была бурной.

Одним из тех, кто выступил наиболее ярко, оказался известный актер и режиссер из Германии Тиль Швайгер. Звезда десятков фильмов, включая картины «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки». Швайгер посоветовал массажисту французской сборной возвращаться в Париж и есть там клопов.

«Если вы утверждаете, что Германия на 2 из 5, то Олимпиада в Париже — 0 из 100. Возвращайтесь в Париж, ешьте клопов», — написал немецкий актер.

Ответ Тиля Швайгера. Фото Соцсети

Про клопов Швайгер написал неслучайно. Осенью 2023 года жители столицы Франции столкнулись с нашествием этих существ. Туристы публиковали многочисленные фото и видео с постельными клопами. Дезинсекторские службы в Париже были перегружены. Тема настолько завирусилась, что местные власти обращались к премьер-министру Элизабет Борн.

Из-за шквала агрессивных комментариев по поводу организации чемпионата Европы-2024 Леклер сперва сделал свой аккаунт закрытым, а затем удалил его.

В соцсетях вспыхнула дискуссия о том, кто несет ответственность за питание игроков на Евро-2024. Мнения разделились.

«Серьезный вопрос: несет ли Германия ответственность за то, где живут французы и что они там едят? Раньше я думал, что в каждой команде есть свой шеф-повар, который знает, что лучше для игроков», — написал пользователь с ником Mistanice.

«Французы правы! Мы живем в этой грязи 365 дней в году, а он 4 недели», — отреагировал wahrheitssieger.

«Я не понимаю. Питание спортсменов — дело отеля или ассоциации. К организаторам это не имеет никакого отношения. Примечание: каждая из команд чемпионата Европы живет разных местах», — считает Jolo20221.

«Какое отношение питание команды имеет к организации? Обычно с ними есть свои повара», — написал KriszioSven.

Евро-2024 завершится 14 июля финальным матчем на берлинской арене «Олимпиаштадион». Летняя Олимпиада в Париже начнется 26 июля и продлится до 11 августа.