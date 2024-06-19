В Германии скандал. Местный телеканал показал Крым частью России

Пришлось извиняться.

На немецком телевидении — политический скандал. Местный телеканал Magenta TV показал Крым частью России, что разгневало украинских и европейских болельщиков.

Инцидент произошел за полчаса до игры между Грузией и Турцией. На Magenta TV шел репортаж, в это время в студии ведущие сидели на фоне карты, где все страны-участницы были отмечены цветами национальных флагов. Крым на этой карте был окрашен в серый цвет, тогда как соседняя Украина — в желто-синий.

Так как Евросоюз не признает Крымский референдум 2014 года и до сих пор считает полуостров частью Украины, подобный просчет на немецком ТВ — гарантированный скандал. Он в итоге и случился — пользователи начали делать скриншоты и размещать в соцсетях.

Пользователь с ником moritz написал: «Крым не принадлежит Украине или что?»

Другой пользователь с ником Michael Schlicker написал: «Почему Крым не закрашен как часть Украины?»

Ведущему студии Йоханнесу Кернеру пришлось оперативно извиняться. Сразу же после игры Турции и Грузии постматчевый анализ был прерван для короткого сообщения: «Короткая заметка от нашего имени, которая очень важна для нас. Мы допустили грубую ошибку в преддверии этой игры. Мы показали ложную европейскую графику, в которой Крым не был идентифицирован как часть Украины. Это абсолютная оплошность, мы искренне сожалеем и искренне извиняемся за это».

Напомним, 16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум о статусе Крыма. При явке 85 процентов подавляющее большинство проголосовавших (около 95 процентов) высказались за присоединение полуострова к России. 17 марта Крым вышел из состава Украины, 18 марта официально присоединился к Российской Федерации.

Украинские власти пытались противодействовать проведению референдума и в дальнейшем не признали его итоги.

Ранее полуостров уже попадал в скандал в футбольной плоскости. На прошлом Евро сборная Украины играла в форме с изображением контуров страны, включая Крым. Также на ней присутствовал лозунг «Слава Украине». Россия требовала запретить форму как нарушающую правила о политике в спорте, но УЕФА дала добро.

Представитель МИД РФ Мария Захарова так прокомментировала ситуацию: «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция — якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда.

Прием не новый. Называется «тромплей» (trompe-l'eil) — способ изображения и совокупность технических приемов, создающих иллюзию невозможного либо, напротив, представление доступного, осязаемого, но на самом деле не существующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — «обманка».