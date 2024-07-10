Фанаты Нидерландов нападали на англичан. Несколько человек получили травмы, британцам рекомендуют не отходить от полицейских

В Дортмунде вспыхнули драки перед полуфиналом чемпионата Европы.

Перед вторым полуфиналом чемпионата Европы в Дортмунде произошла массовая драка фанатов сборных Англии и Нидерландов. Город принял десятки тысяч болельщиков с обеих сторон, некоторые из которых оказались агрессивно настроены по отношению друг к другу.

Потасовка вспыхнула на улице рядом с баром и рестораном Sausalitos. Явно превосходящие в количестве голландские болельщики били англичан, а также закидывали их пластиковыми стульями и другими предметами. По словам сотрудников бара, стычка началась после того, как фанаты Нидерландов попытались отобрать у оппонентов английский флаг.

При этом MailOnline приводит слова одного из очевидцев, который заявил, что во вспышке насилия виноваты не только фаны Нидерландов.

«Провокация была с обеих сторон. Они пели оскорбительные песни. Голландцы говорили англичанам, что сегодня они проиграют и поедут домой. Затем я увидел, как голландские болельщики пытаются отобрать флаг Англии, и вот тогда начались проблемы. Голландские болельщики начали бросать столы, стулья и бутылки, англичане отреагировали. Нам сказали, что никто серьезно не пострадал, хотя полиция произвела несколько арестов. Это было довольно страшно. Нам придется закрыться, откроемся только завтра», — рассказал MailOnline работник бара Лео Воехо.

Действительно, дортмундская полиция арестовала нескольких голландских фанатов. Также сообщается, что пять поклонников «Трех львов» получили ранения и нуждались в медицинской помощи. К счастью, повреждения оказались несерьезными.

Полиция Великобритании призывает болельщиков сборной Англии сохранять бдительность и держаться рядом с немецкими правоохранителями. В Дортмунде находится от 80 до 100 тысяч голландских фанатов, некоторые из которых, по сообщениям стражей порядка, настроены агрессивно.

«Было несколько случаев, когда болельщики сборной Нидерландов нападали на англичан в барах, — говорится в заявлении полиции Великобритании. — Это привело к легким травмам пяти человек. Наши сотрудники находятся на месте, оказывая поддержку немецким коллегам. Мы бы посоветовали быть бдительными и искать районы, где присутствует немецкая полиция».

Фото Reuters

Английские фанаты активно комментировали происходящее в социальных сетях. Некоторые из них сообщали о том, что местная полиция приказывала им оставаться на месте, так как по Дортмунду голландцы повсюду нападают на англичан.

Уже сегодня Англия и Нидерланды определят второго финалиста чемпионата Европы. Решающий матч турнира пройдет 14 июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Вчера туда отобралась Испания, победив Францию (2:1).