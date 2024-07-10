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Сегодня, 22:00

Фанаты Нидерландов нападали на англичан. Несколько человек получили травмы, британцам рекомендуют не отходить от полицейских

Фанаты сборной Нидерландов напали на англичан перед полуфиналом
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Болельщики Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024
Болельщики Нидерландов напали на англичан перед матчем Евро-2024.
Фото Соцсети
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В Дортмунде вспыхнули драки перед полуфиналом чемпионата Европы.
Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
Англия

Перед вторым полуфиналом чемпионата Европы в Дортмунде произошла массовая драка фанатов сборных Англии и Нидерландов. Город принял десятки тысяч болельщиков с обеих сторон, некоторые из которых оказались агрессивно настроены по отношению друг к другу.

Потасовка вспыхнула на улице рядом с баром и рестораном Sausalitos. Явно превосходящие в количестве голландские болельщики били англичан, а также закидывали их пластиковыми стульями и другими предметами. По словам сотрудников бара, стычка началась после того, как фанаты Нидерландов попытались отобрать у оппонентов английский флаг.

При этом MailOnline приводит слова одного из очевидцев, который заявил, что во вспышке насилия виноваты не только фаны Нидерландов.

«Провокация была с обеих сторон. Они пели оскорбительные песни. Голландцы говорили англичанам, что сегодня они проиграют и поедут домой. Затем я увидел, как голландские болельщики пытаются отобрать флаг Англии, и вот тогда начались проблемы. Голландские болельщики начали бросать столы, стулья и бутылки, англичане отреагировали. Нам сказали, что никто серьезно не пострадал, хотя полиция произвела несколько арестов. Это было довольно страшно. Нам придется закрыться, откроемся только завтра», — рассказал MailOnline работник бара Лео Воехо.

Вирджил ван Дейк и&nbsp;Харри Кейн. Нидерланды — Англия. Онлайн-трансляция полуфинала Евро

Действительно, дортмундская полиция арестовала нескольких голландских фанатов. Также сообщается, что пять поклонников «Трех львов» получили ранения и нуждались в медицинской помощи. К счастью, повреждения оказались несерьезными.

Полиция Великобритании призывает болельщиков сборной Англии сохранять бдительность и держаться рядом с немецкими правоохранителями. В Дортмунде находится от 80 до 100 тысяч голландских фанатов, некоторые из которых, по сообщениям стражей порядка, настроены агрессивно.

«Было несколько случаев, когда болельщики сборной Нидерландов нападали на англичан в барах, — говорится в заявлении полиции Великобритании. — Это привело к легким травмам пяти человек. Наши сотрудники находятся на месте, оказывая поддержку немецким коллегам. Мы бы посоветовали быть бдительными и искать районы, где присутствует немецкая полиция».

Фото Reuters

Английские фанаты активно комментировали происходящее в социальных сетях. Некоторые из них сообщали о том, что местная полиция приказывала им оставаться на месте, так как по Дортмунду голландцы повсюду нападают на англичан.

Уже сегодня Англия и Нидерланды определят второго финалиста чемпионата Европы. Решающий матч турнира пройдет 14 июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Вчера туда отобралась Испания, победив Францию (2:1).

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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