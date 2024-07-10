Коди готов смять английскую оборону.

Нередко мы ассоциируем звезд прошлых лет с каким-то конкретным приемом. Роберто Карлоса помним по сумасшедшим ударам, вместе с Зиданом вспоминаем его марсельскую рулетку, Бэкхема любили за радиоуправляемые подачи.

Был еще один любимец — Арьен Роббен. Зрителям он запомнился как топ-игрок, у которого в рукаве был лишь один излюбленный прием — резкое смещение под рабочую левую ногу и мощный удар по воротам. Все знали, что он будет делать, но у Роббена раз за разом получалось забивать именно так. Никто не мог его остановить. И сейчас в сборной Нидерландов есть похожий персонаж.

Гакпо — новый Роббен?

Коди Гакпо на этом Евро — главная звезда сборной Нидерландов, ведь на его счету три забитых мяча и одна голевая передача. В каком-то смысле он является продолжателем идей Роббена. Только если тот был левшой, игравшим справа, то Гакпо — правша, действующий слева.

У Коди такой же фирменный прием — смещение под рабочую ногу и удар в угол ворот. Защитники знают, что будет дальше, но каждый раз ведутся на один и тот же финт. Спасти может только вратарь — но вот он уже не в курсе, куда отправится мяч — в ближний угол или в дальний.

На YouTube-канале ПСВ есть большая подборка со всеми голевыми действиями Гакпо — 55 мячей и 50 голевых передач показывают на протяжении получаса. И там можно заметить кое-какую закономерность — Коди правда любит сбрасывать соперника обманным движением и отправлять мяч в ворота.

Конечно, Гакпо — не Роббен. Возможно, он даже лучше — это инсайд, о котором мечтает тренер любой команды. По нарезке его действий видно, что он умеет не только смещаться и бить — у него отлично настроены навесы, он хорошо комбинирует перед штрафной, при этом отлично владеет как правой, так и левой ногой. Замешательство защитников абсолютно понятно.

Юрген Клопп и Коди Гакпо. Фото Getty Images

Клопп замариновал Гакпо на другой позиции

Юрген Клопп переманил Гакпо в премьер-лигу в январе 2023-го. Переход встретили всеобщей радостью — Коди должен был стать преемником Садио Мане, и казалось, он идеально подходит на эту роль. Но у тренера были другие планы.

Вместо игры на фланге Гакпо выпускали преимущественно в центре. Он выступал в роли этакой «ложной девятки». Возможно, Клопп подумывал слепить из Коди кого-то вроде Фирмино — голландец хорошо прессинговал и умело открывался, время от времени выдавая отличные матчи.

Но все равно есть ощущение, что Юрген поступил неправильно, отправив Гакпо в центр. Причем он продолжал так делать, даже когда был доступен Дарвин Нуньес — только уругваец выходил на левом фланге, а Гакпо оставался в центре нападения. Понятно, что тактически это работало, но Коди, который раньше блестел, как алмаз, резко потускнел.

Гакпо, конечно, иногда выходил слева в атаке, но это происходило очень уж редко. В итоге Коди терял форму, долго ее набирал, а потом снова мучился на неродной позиции.

Рональд Куман и Коди Гакпо. Фото Reuters

Куман — гений

Гакпо повезло, что Роналд Куман не стал продолжать эксперименты Клоппа и отдал футболисту пространство на левом фланге. Правда, от этого пострадал центр нападения — там блеклым пятном бегает Мемфис Депай, который играет так, словно ему вообще все равно на этот турнир. Зато Коди расцвел.

Вообще, Куман наверняка не планировал делать акцент на фланги. Скорее всего, рисунок игры должен был строиться через Френки де Йонга, которому по задумке помогал бы Тен Копмайнерс. Оба слегли с травмами перед стартом турнира, и тренеру пришлось выдумывать новые сочетания.

Ставку на центр поля делать было опасно — Рейндерс, Верман и Схаутен провели хорошие сезоны, но их связки были не наиграны, а времени оставалось мало. Пришлось искать компромисс — и Гакпо от этого выиграл. Одним из ключевых звеньев атаки стал правый защитник Дюмфрис, от Бергвейна требовалось ему не мешать, а Гакпо — вовремя открываться и предлагать себя на противоположном фланге.

Итог — уже три забитых мяча. Ну и, конечно, один из самых ярких перформансов Евро-2024 — игра с Румынией. Сперва Коди фирменным приемом убрал защитника и прошил вратаря (мяч летел со скоростью 120 км/ч — это не шутки), а под конец второго тайма отработал эпизод до конца и с лицевой линии отдал голевую передачу.

Гакпо — главное оружие Нидерландов на Евро-2024. Полуфинал с англичанами можно посмотреть хотя бы ради того, чтобы последить за действиями Коди. Он снова будет суперполезен, независимо от задумок Саутгейта и расстановок в защите Англии. Главное, чтобы не подвели партнеры.

Коди Гакпо в «Ливерпуле». Фото Global Look Press

Новая эра в «Ливерпуле»

Чемпионат Европы потихоньку подходит к концу, а это значит, что все игроки буквально через считаные дни начнут возвращаться в свои клубы (не пропустив при этом заслуженный отпуск, конечно).

Новый тренер «Ливерпуля» — Арне Слот, голландец. Наверняка он видел, как Гакпо разрывал левый фланг в ПСВ, и он точно следит за тем, как Коди показывает себя на Евро. У Арне теперь большая проблема — и это, как говорят, «приятная головная боль» — нужно найти верную расстановку в атаке клуба. У «Ливерпуля» слева есть Диас, там могут играть Нуньес и Жота. Но Гакпо как будто просто обязан вернуться на родную позицию — в центре нападения он не может проявить свои лучшие качества.