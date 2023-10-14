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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:45

Дубли Мбаппе и Роналду вывели Францию и Португалию на Евро, Тедеско едет на домашний турнир после победы над Рангником

Сборные Франции, Бельгии и Португалии отобрались на чемпионат Европы-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Криштиану Роналду и сборная Португалии вышли на Евро.
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в пятницу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Голландцев ждет битва с греками

Группа В

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
13 окт, 21:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
1:2
Франция

Вернувшись на пост главного тренера голландской сборной, Роналд Куман стартовал с 0:4 от Франции. Собственно, с этого и начались проблемы «оранжевых». И хотя в сентябре ситуация в отборочном турнире стала выравниваться благодаря победам над греками и ирландцами, до идиллии еще очень далеко. На фоне вице-чемпионов мира это было заметно особенно хорошо.

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И 21-летний Вербрюгген — самый молодой голкипер в воротах Нидерландов за последние 54 года — продержался сухим чуть более шести минут. До эпизода, когда Мбаппе ударом с лета замкнул подачу Клосса и сравнялся по числу голов за сборную с Мишелем Платини. Это удивительно, но Килиан шел точно по графику великой французской «десятки» — 41 результативный удар за 72 матча!

Но это — до перерыва. А классно попав под перекладину в начале второго тайма, Мбаппе вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов национальной команды. Если бы не перекладина, он по итогам игры с любимым соперником на уровне сборных (6 голов) приблизился бы Гризманну (44). А впереди Жиру (54) и Тьерри Анри (51).

Только 2:0 — счет скользкий. И если гол Малена отменили из-за офсайда у ассистировавшего ему Аке, то новичок голландской сборной Хартаман удивил Меньяна ударом в ближний угол. Но и это было еще не все — к спасительному для хозяев голу был близок не дотянувшийся до мяча Бергвайн. Впрочем, для Нидерландов ничья кардинально ничего не меняла, тогда как Франция со стопроцентным результатом обеспечила себе участие в финальном турнире.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа B
13 окт, 21:45. Aviva Stadium (Дублин)
Ирландия
0:2
Греция

Греция осечкой главного конкурента, естественно, воспользовалась. В Дублине эллины играли с позиции силы и закономерно открыли счет, когда Якумакис головой вогнал мяч в сетку с подачи Цимикаса. А отличившийся перед уходом на перерыв Масурас позволил комфортно чувствовать себя во втором тайме. И даже разумно экономить силы на понедельник, когда в Афинах ждут в гости Нидерланды. Нельзя, впрочем, забывать, что и у поднявшейся на второе место Греции, и у голландцев имеется страховка на случай возможной неудачи. Речь о плей-офф для победителей своих групп в Лиге наций.

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

6

6

0

0

13-1

18

2. Греция

6

4

0

2

12-5

12

3. Нидерланды

5

3

0

2

9-7

9

4. Ирландия

6

1

0

5

5-9

3

5. Гибралтар

5

0

0

5

0-17

0

16 октября. Гибралтар — Ирландия, Греция — Нидерланды.

Победный гол Рахмановича

Группа J

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
3:2
Словакия

В пятницу Роберто Мартинес положил конец разговорам о том, что в португальской сборной некоторым игрока атаки сложно найти место на поле. Против занимавшей второе место Словакии в старте вместе с Криштиану Роналду вышли как Рафаэл Леау, так и Гонсалу Рамуш. И это, естественно, подразумевало шквал атак, который едва не оборвался на первом же толковом выпаде соперника.

Однако дело закончилось попаданием в каркас ворот. А вскоре случилось то, что и должно было — лучший ассистент отборочного цикла Бруну Фернандеш заработал шестой балл, навесив на голову Рамушу. А попадание мяча в руку при подаче Леау принесло очередной успех Роналду, которого изготовившие крутой баннер болельщики наконец-то смогли поздравить с 200-м матчем за сборную. Этой отметки капитан достиг еще в июне, но с тех пор Португалия играла только на выезде.

Португальские статистики, кстати, представили точный расклад по голам Криша с 11-метровой отметки. Всего он реализовал 157 пенальти, и это 18 процентов от общего числа голов (857). А в сборной доля чуть ниже и равняется 15 процентам (19 из 125). Впрочем, эти цифры скорее интересны тем, кто любит данную тему применительно к Роналду.

Более показательны данные IIFHS, согласно которым великий португалец стал шестым футболистом, который забил трехзначное число мячей в трех разных десятилетиях! Прежде это удавалось Лионелю Месси, Ромарио, Пеле, Ференцу Пушкашу и Альфредо Ди Стефано. Поистине великая компания!

Идиллию, правда, едва на нарушил поставивший точку в «сухой» португальской серии соперник. Поняв, что терять нечего, словаки отыграли один мяч и тут же имели еще один перспективный момент. Однако очень вовремя Фернандеш седьмой голевой передачей вырезал мяч на оказавшегося перед пустым углом Криштиану. Мама капитана была счастлива и не могла сдержать слез. Получилась даже не точка, а восклицательный знак — Португалия гарантировала себе первое место в группе.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. Laugardalsvollur (Рейкьявик)
Исландия
1:1
Люксембург
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа J
13 окт, 21:45. Rheinpark (Вадуц)
Лихтенштейн
0:2
Босния и Герцеговина

А за вторую путевку борьба продолжается, и неудачником вечера можно назвать Люксембург. Команда герцогства, за которую 90 минут отыграл получивший желтую карточку спартаковец Мартинс, провалила первый тайм в Рейкьявике. Гости еще легко отделались, пропустив лишь один мяч. Спасибо перекладине. Вторая же половина началась с яркого выхода на замену Родригеша, который с разворота из-за штрафной попал в нижний угол.

В итоге — лишь ничья, которой можно было лишиться на последних минутах. За Люксембург вновь сыграл каркас ворот, но все равно шанс догнать Словакию упущен. Между тем шансы вмешаться в спор этих команд появились у Боснии, которой помогла победить яркая игра Рахмановича. Полузащитник «Крыльев Советов» стал самой яркой фигурой первого тайма и забил первый мяч за сборную.

И

В

Н

П

М

О

1. Португалия

7

7

0

0

27-2

21

2. Словакия

7

4

1

2

10-5

13

3. Люксембург

7

3

2

2

8-17

11

4. Босния

7

3

0

4

7-9

9

5. Исландия

7

2

1

4

11-10

7

6. Лихтенштейн

7

0

0

7

1-21

0

16 октября. Босния — Португалия, Исландия — Лихтенштейн, Люксембург — Словакия.

Лукаку обогнал Пеле

Группа Е

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
13 окт, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
2:3
Бельгия

Противостояние работавших ранее в РПЛ Ральфа Рангника и Доменико Тедеско завершилось убедительной победой бывшего тренера «Спартака», которая вывела Бельгию на Евро. И в этом матче хватало моментов, символизирующих новое лицо «красных дьяволов». Дубль Лукебакио — это голос нового бельгийского поколения. А уже девятый гол лучшего снайпера отборочного цикла Лукаку — очередной успех снайпера, чья карьера перезагрузилась как раз в играх за сборную. Ромелу, кстати, обошел Пеле, забив в национальной команде 78 мячей. Ну а Рангник может оформить выход Австрии на Евро уже в понедельник — если обыграет в Баку одержавший первую победу в этом цикле Азербайджан.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
13 окт, 19:00. A. Le Coq Arena (Таллин)
Эстония
0:2
Азербайджан

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

5

1

0

16-3

16

2. Австрия

6

4

1

1

14-7

13

3. Швеция

5

2

0

3

11-8

6

4. Азербайджан

5

1

1

3

4-11

4

5. Эстония

6

0

1

5

2-18

1

16 октября. Азербайджан — Австрия, Бельгия — Швеция.

Футбол
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