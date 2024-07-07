Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:00

Футбол должен победить нефутбол! 30 минут матча Нидерланды — Турция насыщеннее, чем 4 часа двух четвертьфиналов

Нидерланды обыграли Турцию в матче 1/4 финала Евро-2024
Игорь Рабинер
Обозреватель
Футболисты сборной Нидерландов празднуют выход в полуфинал Евро-2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Игорь Рабинер — о победе команды Роналда Кумана.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 19:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Англия
1:1
Швейцария

В субботу я был на матче Англия — Швейцария, после него побывал на пресс-конференции, так что увидел в пресс-центре только последние полчаса встречи голландцев с турками. И за это время произошло больше, чем за 240 минут матчей Франция — Португалия и Англия — Швейцария. Поэтому тем более желаю «оранжевым» обыграть Англию и выйти в финал. Футбол должен победить нефутбол! Хотя в реальности это далеко не всегда получается так.

Футболисты сборной Англии радуются выходу в&nbsp;полуфинал Евро-2024. Проклятие серий пенальти не подействовало. Англия цинично идет к финалу Евро

Не знаю, как играла Голландия (буду называть ее только так, потому что 74-й, 78-й, 88-й, 98-й годы этой прекрасной футбольной страны ассоциируются у меня исключительно с этим названием) до того, но первым моим впечатлением, когда сел к монитору, было такой силы скандирование: «Turkiye!», что стало понятно: «оранжевые» в Берлине играют выездной матч. Что и предполагалось, учитывая 200 тысяч турок в одной только столице Германии.

В такой ситуации переломить игру плей-офф — невероятно сложно. Тем более что я застал еще один верный момент турок до этого перелома (после первого трудного сейва вратаря защитник при добивании выбил мяч в подкате последней надежды), то есть те явно не отбивались в надежде только сохранить 1:0. А потом — раз, два, и 1:2. И одного, заметьте, не хватило, голевой голод не насытили. Как же хотел забить второй мяч Гакпо, настоящая, не дутая звезда этой команды, что сделал это вместе с защитником.

Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

Да и тот, кого мы считали звездой дутой, Депай, забил румынам в прошлом, блестящем для голландцев матче, а теперь идеально навесил на де Врея, разыграв мяч при угловом.

За концовку — огромное уважение туркам. Получив 1:2 за шесть минут, не отчаяться и создать против очень приличной по именам голландской обороны столько моментов! Где-то спасал вратарь Вербрюгген, где-то — защитники, не обошлось и без везения — а у кого из победителей без него обходится? В итоге — очень эмоциональная победа очень живой и симпатичной команды.

В группе Голландия смотрелась средне, но и французам ни в чем не уступила, и в самом ярком матче группового турнира вместе с Австрией поучаствовала. А по совокупности двух матчей плей-офф она оставила очень яркое впечатление. И не только пятью голами в двух матчах (а в последних трех — семью), но и доминированием, классным футболом с румынами и характером с турками.

При этом у них в атаке нет таких звезд, как обычно, на индивидуальное мастерство полагаться (в отличие от Саутгейта) не приходится, и желаемого можно добиться только командной игрой и командным духом.

Ваут Вегорст. Волевые Нидерланды. Игру с Турцией перевернул выход Вегхорста

Все это у кумановской Голландии есть. Тренер тоже переубеждает меня, изначально скептически к нему настроенного, каждым матчем. И теперь я еще больше, чем вчера, когда написал об этом впервые, хочу финала Испания — Голландия.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
2:1
Турция

Это, не сомневаюсь, будет торжество футбола как игры. Торжество того, за что мы в детстве его полюбили.

Роналд Куман
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
2
0
Читайте также
У Пикфорда в серии пенальти была подсказка на бутылке
Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Больше часа мучений, голландский камбэчище и первый полуфинал за 20 лет. Что случилось в матче 1/4 финала Евро Нидерланды – Турция
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Монтелла: «Турция показала все, что у нас есть, и провела очень хороший турнир»
Натан Аке считает, что выход Вегхорст во втором тайме помог Нидерландам обыграть Турцию
Чалханоглу: «Сборная Турции провела отличный турнир. Все еще впереди»
Джокович: «Постарался пробить пенальти, но Попырин хорошо защищался»
Чалханоглу повторил рекорд Речбера по количеству матчей за сборную Турции на Евро
Гюлер стал четвертым игроком младше 20 лет, сделавшим несколько голевых передач на Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

«Даже бог хочет отправить Кейна на лавку». Англичане шутят про победу над Швейцарией