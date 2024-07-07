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Сегодня, 00:25

Волевые Нидерланды. Игру с Турцией перевернул выход Вегхорста

Нидерланды обыграли Турцию и вышли в 1/2 финала Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Ваут Вегорст.
Фото Reuters
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Оранжевые в топ-4 спустя двадцать лет.
Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
2:1
Турция

Понятно, что матч Испании и Германии изначально стоял особняком. Как по уровню ожиданий, так и по тому, что две самые яркие команды Евро-2024 показали на поле. Где-то в душе все болельщики верили — и напрасно — в Криштиану Роналду и Мбаппе. Или в то, что Англия включится на полную мощь сразу, а не когда нужно будет спасать игру. Однако для нейтрального зрителя почти не было сомнений, что не разочарует игра Нидерландов и Турции. По крайней мере, на это намекали и матчи текущего турнира, и встречи этих соперников в отборе на ЧМ-2022 (6:1, 2:4).

Вирджил ван Дейк и&nbsp;Хакан Чалханоглу. Нидерланды победили Турцию. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро

Наконец, голландцы и турки генетически не могут играть скучно, и первый опасный удар в исполнении Депая случился в тот момент, когда секундомер еще не отсчитал минуту со стартового свистка. Оранжевые словно старались оправдать слова Роналда Кумана о необходимости держать взятый в плей-офф темп. Турки же поначалу словно привыкали к новым сочетаниям — с отбывшими дисквалификации Хаканом Чалханоглу и Саметом Акайдыном, но без получивших лишние желтые карточки Оркуна Кекчю и Исмаила Юкшека, а также героя матча с Австрией Мериха Демирала, которого отстранили на два матча за спровоцировавший скандал жест турецких националистов.

Арда Гюлер.
Фото Reuters

Получается, УЕФА избавил Винченцо Монтеллу от мучительных раздумий о том, кого ставить в центр обороны. В итоге же оказалось, что от перемены мест слагаемых эффективность не меняется. Классная подача Арды Гюлера в район дальней штанги после розыгрыша углового — и забивший первый мяч за сборную Акайдын перехватил у Демирала эстафету защитника-бомбардира. И, пожалуй, данный успех можно было назвать заслуженным. Нидерланды после бодрого начала довольно быстро сбросили обороты и за первые 45 минут так и не попали в створ.

В итоге повторивший стартовый состав из прошлого матча Куман в перерыве признал свою ошибку и убрал с поля Бергвайна. Так ведь было и против Румынии, где сменщик вингера «Аякса» Мален оформил голевой дубль. Здесь же Куман предпочел подкорректировать схему и бросить в бой своего главного джокера — специалиста по решению кризисных ситуаций Вегхорста. На этом турнире высоченный форвард принес оранжевым победу над Польшей. В субботу — сразу отметился скидкой на чуть-чуть не успевшего к мячу Депая. Несостоявшийся гол, впрочем, могли отменить из-за возможного офсайда.

Сборная Нидерландов празднует выход в полуфинал Евро-2024.
Фото AFP

Но это хотя бы было что-то действительно опасное, и мощь Вегхорста могла помочь со взломом турецкой обороны. С началом плей-офф она стала гораздо эффективнее после перехода на схему с тремя центральными защитниками. Ну а ставка на Вегхорста сработала даже там, где не ждали. При счете 0:1 именно он предотвратил добивание, когда Вербрюгген с огромным трудом остановил неприятный удар Кенана Йылдыза. И к ответному голу Вегхорст оказался причастен, даже упустив верный момент. Зато заработанный угловой завершился убойным ударом де Фрая.

Турки были наказаны за то, что стали слишком сильно прижиматься к своим воротам. Был, конечно, упомянутый выше момент. Был увенчавшийся попаданием в штангу штрафной Гюлера. Но в основном «янычары» оборонялись, а пропустив — на некоторое время поплыли. И эту слабость голландцы сопернику не простили, дожав его на кураже. Мерт Мюльдур, который до этого более чем успешно противостоял Гакпо, в борьбе с ним после прострела Дюмфриса отправил мяч в собственные ворота.

Это был десятый автогол Евро-2024. Обычных же голов благодаря очень насыщенной концовке могло быть заметно больше. Мерт Гюнок дал интриге прожить до финального свистка, остановив удар Гакпо. У победителей же список героев вечера пополнили ван де Вен и Вербрюгген. Защитник сумел закрыть пустой угол, а голкипер — отбить ногами удар в упор.

Нидерланды спустя 20 лет сыграют в полуфинале Евро. Но, как заметил Куман, играющим под его началом выдающимся талантам нужно что-то выиграть. Только тогда их можно сравнить с чемпионской командой-1988, за которую играл сам Роналд. Пока же нынешние оранжевые впервые со времен легендарных предшественников выиграли в плей-офф два матча (без учета серий пенальти). Только тогда игры на вылет ограничивались двумя встречами. Сейчас это лишь половина пути, а впереди — Англия.

Фото «СЭ»
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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