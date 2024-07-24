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Нико Уильямс: биография лучшего игрока финала Евро-2024

Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Испании Нико Уильямс.
Нико Уильямс.
Фото Global Look Press
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История одной из звезд сборной Испании на чемпионате Европы-2024.

Нико Уильямс
Дата рождения: 12 июля 2002 года
Место рождения: Памплона (Испания)
Вид спорта: футбол
Амплуа: атакующий полузащитник
Рост: 181 см
Игровой номер: 11 (в клубе), 17 (в сборной)
Команда: «Атлетик» Бильбао

Семья и детские годы Нико Уильямса

Нико Уильямс родился в испанском городе Памплоне. Его родители, ганцы по происхождению, были беженцами. Изначально они прибыли в Бильбао, где родился старший брат Уильямса Иньяки. Тот так же, как и Нико, начал большую карьеру в «Атлетике», но на уровне сборных представляет Гану, а не Испанию.

Нико Уильямс с&nbsp;мамой и&nbsp;братом Иньяки. Его родители шли пешком через Сахару, а брат так и не дождался вызова в сборную Испании. Нико Уильямс обязательно зажжет на Евро

В интервью The Guardian Иньяки рассказывал, что их родители проделали часть пути через пустыню Сахару босиком без еды и воды. Затем они нелегально пересекли границу Испании, оказались под арестом, но при помощи местного адвоката (по его совету они сказали, что спасаются от войны в Либерии и запросили политическое убежище) смогли остаться в стране.

Нико начал заниматься футболом в Памплоне, тренировался в системе местного клуба «Осасуна», а в возрасте 11 лет присоединился к академии «Атлетика» из Бильбао.

Нико Уильямс в 2020 году.
Фото из соцсетей Нико Уильямса

Карьера Уильямса в клубе

28 апреля 2021 года Уильямс дебютировал в основной команде «Атлетика» в матче испанской ла лиги против «Вальядолида». Его брат также вышел на поле. Таким образом, впервые с 1986 года два брата одновременно сыграли за «Атлетик».

13 января Нико забил победный гол в ворота мадридского «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании. Спустя неделю игрок подписал первый профессиональный контракт с клубом.

В начале сезона-2022/23 Нико Уильямс стал регулярно попадать в стартовый состав. Вскоре игрок столкнулся с травлей в социальных сетях. Нико получил оскорбительные сообщения после матча полуфинала Кубка Испании с «Осасуной»: игрок не реализовал два голевых момента, а «Атлетик» не смог выйти в финал. Уильямсу пришлось временно удалить аккаунты в соцсетях, однако игрок быстро оправился и спустя четыре дня забил победный мяч в ворота «Эспаньола» в матче лиги.

Нико Уильямс в «Атлетике».
Фото Global Look Press

В 2023 году СМИ сообщали об интересе к Нико Уильямсу со стороны «Барселоны», «Реала» и «Ливерпуля», но в декабре им было подписано новое соглашение с «Атлетиком» до 2027 года. В сезоне-2023/24 баски вышли в финал Кубка Испании, пройдя «Барселону» и «Атлетико». В финале Нико отметился голевой передачей, а «Атлетик» одержал победу в серии пенальти и выиграл турнир впервые за 40 лет.

Летом 2024 года СМИ сообщили о намерении «Барселоны» приобрести атакующего полузащитника у «Атлетика». Каталонский клуб готов задействовать прописанный в контракте игрока пункт о выкупе за 58 миллионов евро. При этом перехватить чемпиона Европы у сине-гранатовых может «ПСЖ».

Нико Уильямс с золотой медалью Евро-2024.
Фото AFP

Карьера Уильямса в сборной

Нико Уильямс дебютировал в сборной Испании 24 сентября 2022 года, выйдя на замену в матче со Швейцарией в Лиге наций. В конце года игрок отправился с национальной командой в Катар на чемпионат мира, на котором испанцы уступили Марокко в 1/8 финала.

Для Уильямса и его сборной триумфальным получился чемпионат Европы 2024 года. Нико в матче 1/8 финала с Грузией отметился голом и результативной передачей, а в финале с Англией открыл счет, помог команде одержать победу и был признан лучшим игроком встречи.

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Достижения Нико Уильямса

Командные (на июль 2024 года):

  • Обладатель Кубка Испании (2023/24)
  • Чемпион Европы (2024)

Личные (на июль 2024 года):

  • Лучший игрок финала Кубка Испании (2023/24)
  • Лучший ассистент Кубка Испании (2023/24)
  • Лучший игрок финала чемпионата Европы (2024)
  • Вошел в состав символической сборной чемпионата Европы (2024)
Нико Уильямс на обложке Esquire.
Фото из соцсетей Нико Уильямса

Сколько зарабатывает Уильямс

По неофициальным данным, вингер «Атлетика» зарабатывает около 10,4 миллиона евро в год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.

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Социальные сети Уильямса

  • Х (бывший Twitter)
  • Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)
Нико Уильямс
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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