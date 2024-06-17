Станчу начал разгром сборной Украины. Его трансфер в «Челси» дважды обидно срывался

Румыния разгромила Украину в первом матче на Евро-2024 (3:0).

Чемпионат Европы для сборной Румынии начался великолепно. Самая дешевая, по данным Transfermarkt, команда турнира неожиданно легко разгромила Украину. Одним из героев оказался капитан румынской сборной Николае Станчу. Атакующий полузащитник вонзил первый мяч в игре шикарным дальним ударом.

31-летний Станчу с начала сезона-2023/24 выступает в Саудовской Аравии за «Дамак» — команда завершила чемпионат на 10-м месте, а в Кубке Короля вылетела еще в 1/8 финала. Вся карьера румына прошла вне топ-лиг: в Европе он играл за «Стяуа», «Андерлехт», пражские «Спарту» и «Славию», а также переходил в китайский «Ухань Три Таунс» и саудовский «Аль-Ахли» — еще до прихода больших денег в местный футбол.

В начале карьеры Станчу обидно упустил две возможности заиграть в европейском гранде. «Челси» дважды приходил за молодым румыном, который считался на родине большим талантом. Николае уже в 16 лет дебютировал в румынской Суперлиге за «Унирю», а в 18 выступал за сборную страны U-21.

В первый раз «Челси» заинтересовался румыном, когда ему было 17 лет. Лондонцы даже пригласили молодого футболиста на тренировки, а сам Станчу был уверен, что трансфер вот-вот состоится.

Николае Станчу праздует гол в матче Румыния — Украина на Евро-2024. Фото AFP

«Мне сказали, что я перехожу в «Челси». Для меня это огромная честь. Надеюсь, я их не разочарую, но, если честно, немного ошеломлен. Несколько дней назад обо мне никто ничего не знал, а теперь я перехожу в один из крупнейших клубов Англии», — говорил Николае перед поездкой в Лондон.

Переход сорвался из-за запрета трансферов игроков, не достигших 18-летнего возраста. Параллельно с «Челси» игроком интересовался «Штутгарт» и даже предложил за него 500 тысяч евро, но сделка тоже не состоялась.

Лондонцы вернулись за Станчу летом 2016-го: тогда ему было уже 23 года, и он провел впечатляющий сезон за «Стяуа» — оформил 14+11 за 39 игр во всех турнирах. «Челси» предложил за футболиста 7 миллионов евро, но оффер не понравился бухарестскому клубу — он потребовал 10 миллионов.

В итоге тем летом Николае оказался в «Андерлехте», который заплатил 9,7 миллиона евро. Тогда трансфер 23-летнего румына воспринимался отличным трамплином перед большой европейской карьерой, но настоящей звездой Станчу так и не стал. «Мы думали, что Бельгия была всего лишь ступенькой в его карьере. Казалось, ему суждено в кратчайшие сроки перейти в топ-лигу», — рассказал бывший нападающий «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Илие Думитреску.

Зато Станчу построил неплохую карьеру в сборной: провел 71 матч и в последнее время является капитаном. Евро-2024 — уже второй крупный турнир в жизни румына после чемпионата Европы 2016-го. В матче против Украины Николае точно напомнил о себе восхитительным дальним ударом, которым открыл счет.