Биография Оливье Жиру: от ненависти фанатов до рекорда в сборной

История французского футболиста.

Оливье Жиру

Дата рождения: 30 сентября 1986 года

Место рождения: Шамбери (Франция)

Вид спорта: футбол

Амплуа: нападающий

Рост: 193 см

Игровой номер: 9

Команда: «Лос-Анджелес» (с 1 июля 2024-го)

Где родился и детские годы Оливье Жиру

Оливье Жонатан Жиру родился в небольшом городе Шамбери, который расположен во Французских Альпах. Практически сразу после его рождения семья спортсмена переехала в Форж.

Оливье, имеющий итальянские корни от обеих бабушек, был самым младшим из четырех детей. При этом он рос в строгости. Мать футболиста в воспитательных целях могла ударить его ремнем или дать пощечину.

Большую роль в жизни Жиру-младшего сыграл его старший брат Ромен, который профессионально играл в футбол. Они жили в одной комнате в двухэтажном доме, и младшему приходилось спать на полу на матрасе, пока старший не перебрался в академию «Осера».

Уже к 16 годам Ромен привлек внимание многих своей игрой. Он выступал за юниорскую сборную Франции, а Оливье с родителями ходили на его матчи. Будущий лидер «Челси» и «Милана» захотел пойти по стопам старшего брата, поэтому тоже начал заниматься футболом. Позже перспективный Ромен бросил спорт и стал диетологом. А вот у самого младшего ребенка в семье получилось построить выдающуюся карьеру. Играть Оливье начал в местной команде «Форж», а в 13 лет попал в «Гренобль».

«В молодости я старался подражать Андрею Шевченко. Он был фантастическим, элегантно играющим футболистом. Иногда на тренировках я начинал бегать как он. Его бег был особенным — он делал короткие, но в то же время мощные шаги. Еще я пытался имитировать его удары», — вспоминал Жиру.

Карьера Оливье Жиру: клубы и сборная

«Гренобль»

Дебют Жиру на взрослом уровне состоялся 24 марта 2006 года в игре 31-го тура лиги 2 между «Греноблем» и «Геньоном». 26 февраля 2007 года в матче с «Гавром» (2:1) форвард забил свой первый гол, который к тому же стал победным.

В «Гренобле» футболист отыграл два сезона. На его счету 23 матча и 2 гола.

Сезон-2007/08 Оливье провел в аренде в «Истре» из лиги 3. Нападающий принял участие в 34 играх и отметился 14 мячами.

«Тур»

В августе 2008 года Жиру перешел в «Тур» из лиги 2. В этой команде он смог хорошо проявить себя и уже во втором сезоне стал лучшим бомбардиром лиги. Всего за этот клуб форвард провел 69 матчей и забил 38 голов.

В январе 2010 года перспективного француза купил «Монпелье», но Оливье продолжил играть в «Туре» до окончания сезона на правах аренды.

Оливье Жиру в «Монпелье». 2011 год. Фото Global Look Press

«Монпелье»

Жиру дебютировал в «Монпелье» 29 июля 2010 года в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с ФК «Дьер» из Венгрии. Дебют выдался удачным — Оливье забил победный и единственный гол.

В лиге 1 Жиру дебютировал 8 августа 2010 года в матче с «Бордо» (1:0), а спустя несколько дней — 28 августа — форвард отметился первым голом в чемпионате Франции, который принес победу над «Валансьеном» (1:0).

Сезон-2011/12 выдался триумфальным для Оливье. Он вместе с Нене стал лучшим бомбардиром чемпионата (21 гол), а «паладины» впервые в своей истории выиграли чемпионат Франции.

Всего в «Монпелье» у Жиру 85 игр и 39 мячей.

«Арсенал»

Летом 2012 года молодого форварда подписал лондонский «Арсенал». Дебют француза в Англии состоялся 18 августа в матче против «Сандерленда». 26 сентября в игре Кубка английской лиги с «Ковентри» нападающий забил первый гол за новую команду. Дебютный гол в АПЛ он провел 6 октября в игре с «Вест Хэмом».

1 января 2017-го Жиру забил шикарный гол в ворота «Кристал Пэлас», который признали лучшим в году. Также за него Оливье получил премию ФИФА имени Пушкаша.

За шесть сезонов в «Арсенале» Жиру сыграл 253 матча и отличился 105 раз.

«Челси»

Зимой 2018 года Оливье перешел из «Арсенала» в «Челси». Сумма трансфера составила 16 миллионов фунтов стерлингов.

16 февраля Жиру отметился первым голом в новом клубе, забив в матче Кубка Англии с «Халл Сити». В сезоне-2018/19 «Челси» выиграл Лигу Европы, форвард стал лучшим бомбардиром турнира с 11 голами. Оливье также отметился в Лиге чемпионов и стал вторым в истории французом после Карима Бензема, кому удалось оформить больше одного хет-трика в матчах турнира. Вдобавок Жиру — второй француз после Бафетимби Гомиса, кто забил более трех мячей в одной игре ЛЧ.

В 2021 году «Челси» выиграл Лигу чемпионов, а Жиру забил шесть мячей и стал вторым футболистом в истории синих после Дидье Дрогба, кому удалось отличиться шесть раз в одном розыгрыше главного клубного турнира. Всего на счету Оливье в «Челси» — 18 голов в еврокубках, это третий результат в истории клуба.

Жиру провел в майке «Челси» 119 игр и забил 39 голов.

Оливье Жиру в «Челси». 2018 год. Фото Global Look Press

«Милан»

Летом 2021 года французский форвард стал игроком «Милана». Дебют состоялся 23 августа в матче чемпионата Италии с «Сампдорией» (1:0). Впервые после перехода Оливье забил через неделю.

В сезоне-2021/22 «Милан» впервые за 11 лет выиграл серию А, Жиру сыграл ключевую роль в победе своей команды.

В итальянском клубе за три года француз провел 132 матча и забил 49 голов.

«Лос-Анджелес»

С 1 июля 2024 года форвард становится игроком клуба МЛС «Лос-Анджелес». Соглашение рассчитано до 2025 года с возможностью продления еще на один сезон.

Оливье Жиру в «Милан». 2024 год. Фото Global Look Press

Сборная Франции

Жиру получил первый вызов в сборную Франции осенью 2011 года — его пригласили на товарищеские игры с США и Бельгией. Форвард дебютировал в главной команде страны 11 ноября в матче против американской сборной, выйдя на замену вместо Кевина Гамейро во втором тайме. Первый гол в сборной нападающий забил в игре с Германией 29 февраля 2012 года.

В 2016 году, когда Карима Бензема исключили из сборной из-за скандальной истории с шантажом, его место в команде занял именно Жиру. Это очень не понравилось французским фанатам, которые начали освистывать и кричать оскорбления в адрес Оливье.

«Я переживал адские времена. На матче с Камеруном в Нанте меня оскорбляли наши же болельщики — меньшинство, но громкое. Я стал для них козлом отпущения, боксерской грушей. Перед игрой я увидел у нашего отеля ребенка с плакатом: «Жиру, пожалуйста, получи травму», — признавался футболист.

Несмотря на это, уже несколько лет Жиру является ключевым игроком сборной. С «Трехцветными» форвард участвовал в трех чемпионатах Европы (2012, 2016 и 2020) и трех чемпионатах мира (2014, 2018 и 2022). В 2018-м сборная Франции стала чемпионом мира. Оливье на турнире в России регулярно выходил на поле и не сделал ни одного результативного действия, за что вновь подвергся критике со стороны фанатов. Однако сам чемпионат останется в его памяти навсегда.

«После праздника в раздевалке нас ждала большая вечеринка на нашей базе. В автобусе с нами веселился даже обычно сдержанный Дешам. В Истре нас торжественно встретили сотрудники. Отставив привычное меню из пасты и белого мяса, мы налегали на шашлык и сладости, пили шампанское, стоя на столах, и пели Les Champs Elysees («Елисейские Поля» — в переводе с французского) Джо Дассена, заменяя в припеве «Елисейские Поля» на «Нголо Канте». В три часа ночи наши близкие отправились спать, а мы, некоторые игроки и сотрудники сборной, — купаться в озере. Кто-то в нижнем белье, а кто-то — как генменеджер федерации Флоранс Ардуэн — одетые. Мы пели как никогда громко и не чувствовали ни холода, ни усталости», — вспоминал Жиру.

На ЧМ-2022 нападающий забил гол в матче 1/8 финала против Польши и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Он обошел Тьерри Анри, который отметился 51 мячом в 123 играх национальной команды.

После чемпионата Европы-2024 Оливье завершит карьеру в сборной Франции. «Пора уступить место молодым», — так пояснил свое решение спортсмен в интервью L'Equipe.

Оливье Жиру с трофеем за победу на ЧМ-2018. Фото Global Look Press

Достижения Оливье Жиру

Командные

«Монпелье»

Чемпион Франции (сезон-2011/12)

«Арсенал»

Обладатель Кубка Англии (2013/14, 2014/15, 2016/17)

Обладатель Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017)

«Челси»

Обладатель Кубка Англии (2017/18)

Победитель Лиги чемпионов (2020/21)

Победитель Лиги Европы (2018/19)

«Милан»

Чемпион Италии (2021/22)

Сборная Франции

Чемпион мира (2018)

Серебряный призер чемпионата мира (2022)

Серебряный призер чемпионата Европы (2016)

Личные

Игрок месяца лиги 2 (сентябрь 2009-го, ноябрь 2009-го)

Лучший игрок лиги 2 (2009/10)

Лучший бомбардир лиги 2 (2009/10 — 21 гол)

Лучший бомбардир лиги 1 (2011/12 — 21 гол, вместе с Нене)

Включен в команду года лиги 1 (2011/2012)

Игрок месяца в АПЛ (март 2015-го)

Обладатель «Бронзовой бутсы» Евро (2016)

Обладатель премии ФИФА имени Пушкаша (2017)

Лучший бомбардир Лиги Европы (2018/19 — 11 голов)

Включен в состав символической сборной Лиги Европы (2018/19)

Автор лучшего гола сезона в «Челси» (2020/21)

Кавалер ордена Почетного легиона (2018)

Сколько зарабатывает Оливье Жиру

Зарплата Жиру в «Лос-Анджелесе» — около 3 миллионов евро в год.

По данным Transfermarkt на лето 2024 года, рыночная стоимость Оливье оценивается в 3 миллиона евро.

Оливье Жиру с детьми и женой Дженнифер. Фото Global Look Press

Личная жизнь Оливье Жиру

Оливье познакомился со своей избранницей Дженнифер еще в школе Пабло-Неруда. Девушка там обучалась искусству, а спортсмен — экономике. Интересно, что она также занималась футболом и даже играла за «Гренобль».

Жиру пришлось побегать за возлюбленной, которая долго не решалась ответить взаимностью. Спустя время роман все же начался, но через год влюбленные расстались. После встречи выпускников Оливье и Дженнифер вновь начали общаться, но уже как хорошие знакомые. Лишь в 2011 году они поняли, что не могут друг без друга, и обвенчались в Сен-Мартен-д'Эре, недалеко от Гренобля, а торжество в кругу семьи отметили в ресторане высокогорного отеля Golf de Bresson. Медовый месяц молодая семья провела на Мальдивах. Пара воспитывает четверых детей: двух девочек — Джейд (2013 года рождения), Арию (2020) и двух мальчиков — Эвана (2016), Арона (2018).

Футболист называет супругу главным критиком и советчиком в своей жизни. Он уверен, что именно благодаря Дженнифер многого добился в спорте. Однако в 2014-м семья могла распасться. Жиру изменил супруге с моделью Селией Кей. Сначала футболист отрицал измену, но папарацци из The Sun сняли его обнаженным в компании Кей и опубликовали снимки. Оливье тогда пришлось принести публичные извинения жене.

Жиру большой фанат татуировок. На ключицах у него набиты имена детей, на левой руке — узоры маори, а на правой руке — первая строчка 22-го псалма на латыни («Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться»).

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