Холанн в сборной не волшебник, Криштиану попал в объятия фаната, Тедеско и Рангник сыграли вничью

Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Грузия обошла Испанию

Группа А

Холанн, в отличие от загулявших по случаю победы в Лиге чемпионов одноклубников, — образец отношения к режиму и фанат здорового образа жизни. Так что на важнейшую игру Эрлинг вышел в стартовом составе, а вот большего сказать долгое время было нечего. Вплоть до концовки первого тайма, когда лучший снайпер АПЛ имел шанс умчаться к воротам с центра поля, и заваливший его на газон Хендри отделался желтой карточкой.

Единственным же шансом скандинавов за 45 минут стал удар Серлота головой точно в руки вратарю. Норвегия промучилась целый час — до тех пор, как Холанна зацепили в штрафной и он сам привел приговор в исполнение. Только сказать, что хозяева на этот гол наиграли, сложно. Они забили почти на ровном месте и также на ровном месте пропустили. Шокированный Холанн уже со скамейки наблюдал, как Эстигор фактически подарил гол Дайксу.

Норвежцы встали в ступор, и все тот же Дайкс выложил мяч пробившему под дальнюю штангу Маклину. Пока испанцы готовились к финалу Лиги наций, Шотландия стала единоличным лидером с тремя победами в трех турах. У норвежцев же всего один балл, и это настоящая катастрофа. А еще повод снова поговорить о том, что скандинавы не могут реализовать свой потенциал даже при наличии Холанна с Эдегором, а также футболистов из «Наполи», «Ромы», «Бенфики», дортмундской «Боруссии» и «Реал Сосьедад».

Второй матч дня в этой группе подарил особое противостояние — бывший игрок и главный тренер сборной Грузии Темури Кецбая против главной команды родной страны. В таких случаях принято говорить об эмоциональной составляющей, что в какой-то степени перенеслось на игру и провоцировало дикие ошибки. В случае с первым голом Гогич авантюрным пасом через центр подарил почти буллит Микаутадзе. Да и пенальти киприотов, который едва не отразил Мамардашвили, получился совсем необязательным.

Когда в начале второго тайма Кварацхелия выстрелил рядом со штангой, могло показаться, что Грузия без особых усилий возьмет свое. Но вместо этого моменты стали возникать у ворот гостей. Дважды их спасала перекладина. Еще раз — голкипер, и это здорово встряхнуло команду Вилли Саньоля. Она забрала инициативу в свои руки, и дожала хозяев, когда бывший игрок «Рубина» Давиташвили с разворота попал в дальний угол.

Интересно, что и автор победного гола, и ассистировавший ему Лобжанидзе вышли на замену. Также на ключевой отрезок на поле появился московский динамовец Гагнидзе. Грузия вышла на второе место, оставив за спиной Испанию, которую она примет в сентябре. Но пока Хвичу и его партнеров по сборной ждет испытание Шотландией.

И В Н П М О 1. Шотландия 3 3 0 0 7-1 9 2. Грузия 2 1 1 0 3-2 4 3. Испания 2 1 0 1 3-2 3 4. Норвегия 3 0 1 2 2-6 1 5. Кипр 2 0 0 2 1-5 0

20 июня. Норвегия — Кипр, Шотландия — Грузия.

Неудержимый Лукаку

Группа F

В противостоянии Доменико Тедеско и Ральфа Рангника на поле периодически происходили необъяснимые вещи. Например, превращающийся в новую звезду Бельгии Лукебакио с удивительной легкостью прошел через строй защитников, но не сделал самого простого — не попал в створ. В свою очередь «красные дьяволы» пропустили глупейший гол. Куртуа после разминочного удара Грегорича готовился спокойно забрать мяч, однако находившийся перед вратарем Мангаля зачем-то подставил ногу и резко изменил траекторию удара.

Спасать хозяев после перерыва взялся Лукаку, начавший снова находить себя как раз в сборной после прихода нового тренерского штаба. Хет-трик против Швеции, гол в товарищеском матче Германии, теперь — еще один успех. Лукаку нанес два подряд дальних удара, и второй увенчался попаданием в нижний угол. Ромелу точно не хотел испортить вечер Азару, которого в перерыве чествовали по случаю прощания с национальной командой.

Эден Азар. Фото AFP

Однако первые очки при Тедеско бельгийцы потеряли, так как в добавленное арбитром время ворота гостей спасла перекладина. Данный результат вполне устроил Австрию, которая сохранила лидерство. Так что Алаба получил отличный подарок по случаю 100-го матча за национальную команду.

И В Н П М О 1. Австрия 3 2 1 0 7-3 7 2. Бельгия 2 1 1 0 4-1 4 3. Швеция 2 1 0 1 5-3 3 4. Эстония 2 0 1 1 2-3 1 5. Азербайджан 3 0 1 2 2-10 1

20 июня. Австрия — Швеция, Эстония — Бельгия.

Вечер Бруну Фернандеша

Группа J

Криштиану Роналду после неоднозначного сезона в Саудовской Аравии очень хотел проявить себя в сборной, однако его гол отменили из-за офсайда. Зато капитан стал участником голевой комбинации, в концовке которой Бруну Фернандеш вспорол боснийскую оборону проникающей передачей, а отличившийся во всех трех матчах европейского отбора Бернарду Силва изящно подсек мяч над вратарем. Получился урок реализации для Джеко, который при счете 0:0 из идеальной позиции пробил намного выше ворот.

Да и в целом Португалия смотрелась в атаке очень эффективно. Настолько, что Фернандеш забил не самый типичный для себя гол, со «второго этажа» замкнув подачу Рубена Невеша. Только Диогу Жота из общего ряда выбился, загубив отличную передачу Роналду и не пробив вратаря с нескольких метров. Сам же Криштиану попал в объятия выбежавшего на поле фаната, который явно уступал своему кумиру в габаритах, но смог поднять его над землей.

В трансляцию это не попало, но стадион аплодировал, а капитан рассмеялся. Португалия под началом Роберто Мартинеса начала отбор на Евро с трех побед с суммарным счетом 13:0 и на два очка опережает Словакию, которая выиграла в Исландии благодаря курьезному голу.

И В Н П М О 1. Португалия 3 3 0 0 13-0 9 2. Словакия 3 2 1 0 4-1 7 3. Люксембург 3 1 1 1 2-6 4 4. Босния 3 1 0 2 3-5 3 5. Исландия 3 1 0 2 8-5 3 6. Лихтенштейн 3 0 0 3 0-13 0

20 июня. Босния — Люксембург, Исландия — Португалия, Лихтенштейн — Словакия.

Группа Е

И В Н П М О 1. Чехия 3 2 1 0 6-1 7 2. Польша 2 1 0 1 2-3 3 3. Албания 2 1 0 1 2-1 3 4. Молдавия 3 0 2 1 1-3 2 5. Фареры 2 0 1 1 1-4 1

20 июня. Фареры — Албания, Молдавия — Польша.

Группа G

И В Н П М О 1. Сербия 2 2 0 0 4-0 6 2. Венгрия 2 1 1 0 3-0 4 3. Черногория 3 1 1 1 1-2 4 4. Болгария 3 0 1 2 1-5 1 5. Литва 2 0 1 1 1-3 1