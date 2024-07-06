Футбольный агент Паулу Барбоза — о четвертьфинале Евро-2024 Португалия — Франция.

— Как в Португалии восприняли невыход сборной в полуфинал? Это провал? Или надо к поражению от французов относиться философски: при довольно равной игре соперникам повезло в серии пенальти?

— Можно сослаться и на невезение. Но, наверное, надо говорить скорее о других вещах.

— Каких?

— Вчера мы выглядели неплохо, нормально. Хотя можем действовать и лучше. Не показали все-таки своего максимума.

— Почему?

— Считаю, против французов мы играли вдесятером.

— Опять вы про Роналду...

— Ну это же очевидно! Вчерашний матч опять всем все показал. Если бы на острие играл другой форвард, думаю, мы могли бы рассчитывать на иной результат. Сами виноваты, так как пока не можем решить вопрос с Криштиану. А сам он не видит и не понимает, что его личные амбиции вступают в противоречия с интересами национальной команды. А наш тренер ведет себя достаточно непрофессионально. Вообще, на мой взгляд, Мартинес не должен был вызывать Роналду на этот турнир!

— Даже так?

— Ну а как? Как можно иметь в команде центрального нападающего, который за пять матчей не забил ни одного гола? Я об этой проблеме довольно давно говорю. Ну что поделать... Теперь надо понять: как жить дальше? Ведь вчера Роналду заявил, что хочет сыграть и на чемпионате мира-2026. Для нас это кошмар!

Криштиану Роналду. Фото Reuters

— Авторитетное издание A Bola, анализируя игру сборной Португалии против Франции, выставила самые низкие оценки Роналду и Жоау Феликсу. Справедливо?

— Я бы сейчас не валил все на Феликса. Да, не забил пенальти. Так бывает... Понятно, что он может играть лучше, потенциал у него серьезный. Но обвинять только его в том, что португальцы не оказались в полуфинале, — мягко говоря, не серьезно. Повторюсь, мы 120 минут играли вдесятером. Криштиану не в порядке, не в форме. Это сказалось... Не пора ли уже сделать серьезные выводы? Настало время сказать Криштиану «спасибо», проводить его, как того следует. Он, конечно, очень многое сделал для национальной команды. Но ведь все когда-то заканчивается. На подходе более молодые футболисты. Роналду должен дать им шанс, а не мешать. Неужели это не ясно?!

— Но ведь вопросы есть не только к Роналду? Например, Рафаэл Леау тоже покидает турнир без результативного действия.

— Согласен. Но все упирается ту систему, в которую мы играем. Очень многое завязано на Криштиану. А если бы вместо него выходил Диогу Жота (на мой взгляд, против французов должен был играть именно он) или Гонсалу Рамуш, то мы бы увидели совсем другой футбол. Но Мартинес просто боится конфликта с Роналду... Вот и ставит его все время в состав. Опасается за свой пост. Но кто от этого выиграет? Человеку 40 лет, а он не готов заканчивать...

— А как бы тогда оценили игру 41-летнего Пепе?

— Понятно, что возраст тоже дает о себе знать. Хотя я бы не сказал, что португальцы на Евро испытывали большие проблемы в обороне. Пепе себя не скомпрометировал. При этом, конечно, он тоже должен уступить место молодым. Большой футболист, вне всякого сомнения. Но... Кстати, Пепе нигде не сказал, что намерен выступать на чемпионате мира.

— А Роналду, значит, хочет сыграть на ЧМ?

— Послушайте, если Роналду сказать: играй еще 50 лет за сборную, он продолжит выступать.

Роберто Мартинес. Фото Reuters

— Роберто Мартинес после матча с французами заметил: «Мы владели мячом 63 процента времени. Наши моменты были острее».

— Да, с этим высказыванием тренера можно согласиться. Но не хватило конкретики. Кто создавал моменты? Полузащитники, вингеры. А не нападающие. Вот и все.

— Мартинес останется на своем посту?

— Ну его же поддерживает Роналду, который провел все пять матчей без замен. Однако болельщики понимают, что так дальше жить нельзя! Мы топчемся на месте. Никакого шага вперед. Сборная зависит от одного человека, который нацелен на свои личные новые рекорды...