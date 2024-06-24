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Сегодня, 01:15

Ждем четвертьфинал Германия — Испания? Как Венгрии попасть в плей-офф? Расклады Евро

Германия и Швейцария вышли в плей-офф Евро-2024
Алексей Мороз
статистик
Футболисты сборной Германии Йозуа Киммих, Никлас Фюллькруг и Нико Шлоттербек (слева направо).
Фото Reuters
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Разбираем турнирную ситуацию после окончания матчей в группе А.

Состоялся 3-й тур в группе А на Евро-2024. Германия сыграла вничью со Швейцарией (1:1) и заняла первое место. Венгрия же после победы над Шотландией (1:0) вырвалась на третью позицию с неплохими шансами на 1/8 финала.

Итоговое положение в группе A на Евро-2024.
Фото «СЭ»

Теперь Германии предстоит в плей-офф встретиться со второй командой группы С. Пока наибольшие шансы стать соперником немцев у Дании. Но теоретически на второй строчке могут оказаться и другие три команды группы — Англия, Словения или Сербия. При этом в случае победы Германии предстоит четвертьфинал с победителем пары, в которой сыграет Испания — в другой части сетки немцы и испанцы уже точно не встретятся.

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Швейцария же в 1/8 финала тоже встретится со второй командой — но из группы В. Скорее всего, это будут итальянцы. Для этого им достаточно не проиграть Хорватии. Так же есть шансы встретиться с командой Якина в первом раунде плей-офф у тех же хорватов и албанцев.

Пары 1/8 финала Евро-2024: положение на 23 июня.
Фото «СЭ»

У Венгрии приличные шансы попасть в плей-офф. Сейчас она находится на третьей строчке в рейтинге сборных, занимающих третьи места в группе.

Рейтинг сборных с третьих мест в группах Евро-2024.
Фото «СЭ»

Австрию венгры вряд ли обгонят из-за плохой разницы голов. С командами из группы Е (где у всех по три очка) на это тоже рассчитывать не стоит. Посмотрим на расклады в группах С, B и F. Если Венгрия будет выше хотя бы двух команд, тогда она попадет в плей-офф. Нужно совпадение минимум двух из трех предложенных ниже раскладов:

1) Венгрия выше третьей команды из группы B. Самое реальное — Албания не побеждает Испанию, а Хорватия — Италию. В случае, если Испания не проигрывает, еще теоретически подойдет вариант с разгромом Италии Хорватией

2) Венгрия выше третьей команды из группы С. Англия должна не проиграть Сербии, а в матче Дания — Словения должно не быть ничьи.

3) Венгрия выше третьей команды из группы F. Для этого прежде всего нужно, чтобы Грузия не победила Португалию. А дальше возможны два варианта — либо Турция не проигрывает Чехии, либо чехи одерживает победу, но обязательно крупную.

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Все три варианта вполне рабочие. А потому совпадение хотя бы двух из них вполне реально, как и попадание Венгрии в 1/8 финала.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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