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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:45

Спаситель-Эриксен, голландский успех и экономные англичане. Как прошел третий день Евро

Англия обыграла Сербию, Нидерланды победили Польшу в третий день Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Игроки сборной Дании празднуют гол Кристиана Эриксена в ворота Словении.
Фото Global Look Press
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Было нескучно.

Словения — Дания: Эриксен подарил надежду

Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Словения
1:1
Дания

В матче Словении и Дании было две интриги — в каком качестве на Евро вернутся словенцы (последний раз они играли на турнире 24 года назад) и пришла ли в себя Дания после провала на чемпионате мира.

Кристиан Эриксен. Шедевр Винна и Эриксена — единственное светлое пятно. Дания не справилась со Словенией и рискует провалиться, как на ЧМ-2022

Примечательно, что болельщики не получили ответов ни на один из вопросов. Команды выдали пока один из самых серых матчей на турнире — словенцы не оказали практически никакого сопротивления, а датчане свое давление не превратили в победу. В итоге — первая ничья на Евро-2024.

Из позитивного — гол Кристиана Эриксена. Полузащитник на прошлом Евро, почти ровно четыре года назад, перенес инфаркт. Но выжил, восстановился, вернулся в футбол, в сборную и на Евро — и забил! Это красивая история, и она дает надежду на то, что как минимум датчане еще подарят что-то прекрасное зрителям.

Кристиан Эриксен забил гол сборной Словении.
Фото Global Look Press

Польша — Нидерланды: голландцы приятно удивили

Чемпионат Европы. Группа D
16 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Польша
1:2
Нидерланды

Матчи группы D открыли два кадровых страдальца — поляки и голландцы растеряли группы атаки и полузащиты соответственно. Что они могли показать в таких куцых составах, без Левандовски и де Йонга, было тайной. Впрочем, разгадать ее удалось довольно быстро.

Ваут Вегхорст празднует гол в&nbsp;ворота сборной Польши. Куман выиграл по конспектам ван Гала — выпустил на замену Вегхортса. Нидерланды дожали Польшу в концовке

Поляки подвига не совершили — без двух лидеров нападения шансов на равную игру с Нидерландами практически не было. А вот «оранжевые», даже в усеченном виде, с первых и до последних минут не снижали темп. Их победа была вопросом времени, и грамотной заменой Вехгорста Роналд Куман все решил — 2:1.

Для голландских болельщиков такая форма «оранжевых» — наверное, приятный сюрприз. Впереди матч с Францией, и Нидерланды точно не выглядят заранее приговоренной командой. Чего не скажешь о Польше — симпатичные до турнира, сейчас бело-красные больше походят на заранее обреченный на провал коллектив.

Ваут Вегхорст радуется голу в ворота сборной Польши.
Фото Reuters

Сербия — Англия: а разговоров-то было...

Чемпионат Европы. Группа C
16 июн, 22:00. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Сербия
0:1
Англия

Пожалуй, даже о матче открытии говорили не так много, как о вполне дежурной встрече Сербии и Англии. Вмешалась политика — британские медиа пугали болельщиков страшными сербскими ультрас, приехавшими по душу островных гостей. На фоне ожиданий от, пожалуй, сильнейшего состава в английской истории, ожидалась очень горячая игра.

Джуд Беллингем (сборная Англии) и&nbsp;Никола Миленкович (сборная Сербии). Возмутительно унылая победа Англии. Сербия ничего не смогла сделать со звездами АПЛ

Что в итоге? Скромная победа Англии 1:0 при пяти ударах в створ на двоих. Конечно, совсем уж скучной игру не назовешь, но явно не такого накала ожидали мы все в самом распиаренном матче чемпионата Европы. Болельщики тоже вели себя тихо — но тут это скорее хорошо, чем плохо.

Вероятно, Гарет Саутгейт по примеру прошлого Евро, в котором Англия остановилась в финале, решил экономить силы и держать своих звезд в узде. Окей, вопросов нет, в прошлый раз вроде сработало... Хотя не совсем. Но тут решать главному тренеру.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
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