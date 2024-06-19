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Сегодня, 00:20

Роналду в тени партнеров по атаке в сборной. Теперь Португалия может справляться и без него?

Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Криштиану Роналду бьет по воротам в матче Португалия — Чехия (2:1).
Фото Reuters
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Давайте не спешить с выводами.
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Португалия
2:1
Чехия

Перед стартом Евро-2024 в отношении сборной Португалии всплыла давно заезженная тема. Уже несколько лет муссируется тема, что Криштиану Роналду негативно влияет на топ-команды. Мол, возраст не обмануть, и ветеран из-за слабой игры без мяча приносит больше вреда, чем пользы за счет умения в одно-два касания разбираться в штрафной.

«Аль-Наср», где звезда ставит рекорды результативности, не в счет, все-таки саудовская лига — турнир специфический. Но вот в отношении серьезных европейских клубов такие разговоры уже давно перестали быть мейнстримом. Этим объяснялся и уход из «МЮ», и то, что на родном континенте Криш не нашел подходящего места работы.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче Португалия&nbsp;&mdash; Чехия (2:1). Роналду и Пепе вошли в историю, а волевую победу Португалии принес юный талант

Вот и перед стартовым матчем красно-зеленых на Евро, ставшим для Роналду рекордным шестым в карьере, легендарный чех Карел Поборски выразил уверенность, что ветеран для соперника его сборной станет скорее обузой: «Я давно говорил, что Криштиану будет одним из самых слабых мест Португалии. Он уже не так хорош в плане построения игры и прессинга, как более молодые партнеры. Думаю, команде пошло бы на пользу, останься Роналду на скамейке. Только он этого никогда не поймет. Я снимаю шляпу перед достижениями Криштиану, его уверенностью в себе, но время не остановить, человеку уже 39 лет».

Не хочется спорить с Поборски, но все же кажется, что понимание важности фигуры Роналду в сборной нужно осознавать в зависимости от контекста. Само собой, в матчах с плюс-минус равными оппонентами Португалия будет проседать при организации прессинга и действиях даже средним блоком. Криш никогда не считался мастером обороны — и не по той причине, что ленится отрабатывать сзади, а просто потому, что не на топовом уровне интерпретирует эпизоды, когда и кого нужно поддавливать.

Зато во встречах с андердогами, когда мяч часто доставляется в чужую штрафную, а важнее рывков в свободные пространства становится умение разобраться на ограниченном пространстве при насыщенной линии обороны соперника, Криштиану начинает играть на своих сильных сторонах. Проще говоря, при одних сценариях на острие полезнее Роналду, при других — Гонсалу Рамуш. Не просто так главный тренер Португалии Роберто Мартинес четко донес своему капитану — место в основе не гарантировано.

Роберто Мартинес, Криштиану Роналду, Рафаэль Леау. Португалия — один из фаворитов Евро. Роналду станет козырем, а не проблемой

Достаточно открыть статистику отбора Евро-2024 — Роналду забил 10 голов в девяти матчах. И не только Лихтенштейну с Люксембургом, но и крепким Словакии, Боснии и Исландии. Случилось это все в 2023 году, и маловероятно, что с той поры Криш разучился играть в футбол. Да и можете пересмотреть встречу Франции с Австрией и посчитать, сколько раз Мбаппе включался в прессинг (подсказка — очень редко). Или как Месси на протяжении всего ЧМ-2022 прикрывали моторные партнеры. На уровне сборных вообще очень сложно поставить слаженный прессинг, проще напороться на контратаку, если кто-то недоработает. Потому важность этого компонента на международных форумах не так велика, как в клубном футболе.

Против Чехии выбор в пользу Роналду тоже был логичным — соперник замуровался на своей половине поля, поэтому требовался надежный «столб», которого можно искать в чужой штрафной. Скоростному Рамушу в таких условиях проявить себя тяжело (плюс сезон он провел слабый), «ложная девятка» Диогу Жота или Жоау Феликс по идее могла бы открывать простор для вингеров — но, опять же, при низком блоке соперника эти маневры имели бы мало смысла (да и не играют так португальцы).

Отсутствие номинального опорника в составе кричало о том, что Португалия собирается уповать на контроль. К тому же при наличии таких мастеров последнего паса как Бернарду Силва и Бруну Фернандеш логично иметь на острие опытного форварда, который как никто другой умеет поймать миг, когда опекуны сосредоточены на мяче, и получить несколько метров пространства.

Открывание Криштиану Роналду.
Фото Скриншот трансляции

Кто-то скажет, что Роналду провел посредственный матч против Чехии — мог лучше цепляться за мячи, энергичнее открываться, вести борьбу в штрафной (хотя в эпизоде с отмененным голом Жоты сработал он как надо). Но говорить о том, что КриРо сейчас только мешает более молодым партнерам по атаке — чудовищное упрощение. Команда Мартинеса могла предложить более разнообразные варианты взлома обороны, да и чехи смотрелись очень прилично.

Роналду — звезда, с которой спрос особый. Но все же сейчас это нападающий очень зависимый и по функционалу ограниченный. Зато умеющий исполнять отдельные элементы так, как никто другой. А значит как-то странно винить дорогущий лайнер в том, что тот не может летать.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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