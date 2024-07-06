Франция и Португалия объявили войну голам. В серии пенальти сплоховал тот, кого называли наследником Криштиану

Роналду и компания едут домой, Мбаппе сотоварищи — в полуфинале.

По уровню и накалу Испания и Германия задали высоченную планку оставшимся четвертьфиналам. Потому ожидания от пары Франция — Португалия, победитель которой выходит на «Красную фурию», были соответствующие. Хотя как может быть по-другому в матче с обилием звезд, где с вывески на тебя смотрят Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе?

Но, несмотря на галактический подбор в атаке обеих команд, вопросов к обеим именно по игре в нападении накопились достаточно. Французы еще ни разу на этом Евро самостоятельно не забили с игры (автогол — лучший бомбардир «Трехцветных»). Дидье Дешам постоянно тасует своих форвардов, сделал это и сейчас — в паре с Мбаппе в центре вышел Коло Муани, под ними — Гризманн. В остальном — без сюрпризов.

К Роберто Мартинесу у всех был вопрос один, но серьезнейший — решится ли он оставить на скамейке провалившего игру со Словенией Роналду? Не решился — и Криштиану, и 41-летний Пепе снова вышли в старте. Кто-то назовет это трусостью, кто-то — здоровой последовательностью. В любом случае, португальскому капитану нужно было в срочном порядке восстанавливать репутацию и закрывать разговоры о том, что он — балласт для команды.

Французская и португальская атака близки к тому, чтобы на этом Евро превратиться в мем. Но, кажется, самих футболистов и их тренеров этот факт не особо смущает. По крайней мере, так казалось по ходу первого тайма. Обе команды совсем не спешили идти в атаку, предпочитая аккуратно перекатывать мяч в центре поля и рисковать с обострением только в крайних случаях.

Нельсон Семеду и Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Французы начали поактивнее, но уже к 15-й минуте сбавили обороты, а к перерыву и вовсе заглохли. Из запоминающегося в их исполнении — мощный выстрел Тео Эрнандеса с подступов к штрафной и фирменный рывок Мбаппе, который закончился передачей назад.

Португальцы старались нагнетать через левый фланг, где рывками пытались взорвать игру Нуну Мендеш и Рафаэл Леау. Но ничего опасного создавать им не удавалось — Криштиану все время оказывался отрезан от команды, а на удары, и то дальние, сподобился лишь Бруну Фернандеш. Одно попадание в створ на две команды за тайм — явно не такое загадывали болельщики. Но примерно такой рисунок ожидали эксперты, учитывая цемент, который залили в центр поля оба коллектива.

После перерыва игра наконец-то разгорелась. Первой включилась Португалия — Камавинга только и успевал стелиться в подкатах, в том числе чуть ли не в собственной вратарской, блокируя проход Леау. Затем Канселу красиво выкатил в штрафную на Бернарду Силву, удар которого красиво потащил Меньян. Еще минуту, и снова французскому вратарю пришлось тащить — на этот раз дважды подряд (сначала удар Витиньи, затем добивание пяткой от Роналду с острого угла).

Момент у Криштиану Роналду. Фото Reuters

Дидье Дешам отметил заменой Гризманна на Дембеле. Усман тут же добавил свежести и резкости, начав накручивать оппонентов на правом фланге — опасно бил сам, отдавал на Мбаппе, но все французские выстрелы шли либо мимо ворот, либо прямиком в Диогу Кошту. В концовке Тюрам чуть не ускакал на рывке от Пепе, но 41-летний ветеран показал чудеса резкости, на 90-й минуте дважды догнав молодого свежего оппонента. В общем, вторая сорокапятиминутка получилась куда более живой в исполнении обеих команд, но для открытия счета этого не хватило.

Пепе и Эдуардо Камавинга. Фото Reuters

Овертайм ожидаемо прошел в убаюкивающем темпе, будто команды заранее договорились докатать до серии пенальти. Возможность закончить все была у Леау, но у Рафы в тот вечер вообще мало что получалось — вот и сейчас угодил в Упамекано. В целом же португальцы катали мяч почти без обострения, французы сидели в обороне, и всех участников эта картина устраивала.

Интересное случилось в перерыве — Мбаппе попросил замену, уступив место Барколя. Вероятно, сказался эпизод, когда мяч отрикошетил ему в голову и отправил Килиана в нокдаун. В преддверии надвигавшейся серии пенальти это было важно.

Килиан Мбаппе после попадания мяча в голову. Фото Reuters

В составе Португалии тоже произошла замена — Жоау Феликс вышел вместо Леау и тут же выскочил под подачу Франсишку Консейсау, но из убойной позиции не попал в створ головой. Но в последние 15 минут французы были чуточку, но поактивнее за счет резвых флангов. Правда, удары у Барколя и Дембеле не шли. В самой концовке Нуну Мендеш выбрался на шикарную ударную позицию и мог решить вообще всё, но мяч спокойно забрал Меньян — голы с игры в этом матче нам было увидеть не суждено.

Жоау Феликс после незабитого пенальти. Фото Reuters