Модрич забил юбилейный мяч за сборную. Хорваты обыграли португальцев без Роналду

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Евро все ближе, и сборные продолжают подготовку. Португальцы и хорваты, размявшись на соперниках попроще, решили проверить силы на себе подобных. Получилось познавательно, учитывая, что эксперименты к этой игре тренеры почти завершили.
Португальцы неплохо провели первый подготовительный матч — обыграли Финляндию 4:2. При этом Роберто Мартинес выставил далеко не основной состав — на поле вообще не появились или вышли со скамейки Бернарду Силва, Жоау Феликс, Бруну Фернандеш и Данилу Перейра. Зато в матче с хорватами тренер решил не экономить силы и выпустил в старте почти всех отдыхавших.
При этом Криштиану Роналду уже второй матч подряд нет в заявке — но переживать не о чем. 39-летний страйкер просто в отпуске, а так Мартинес накануне встречи с хорватами высказался о легенде очень комплиментарно: «Сборная - все, что нужно Роналду. Я увидел, что он готов быть важным игроком и бороться за место. Он отлично влияет на всех. Никто и не скажет, что ему 39, и он выиграл все. Он хочет побеждать и пользуется каждым моментом, чтобы становиться лучше».
А вот какого ветерана не стали беречь, так это Луку Модрича. В первом товарищеском матче с Северной Македонией (3:0) полузащитник отдыхал после победы в Лиге чемпионов, но на второй прибыл и сразу попал в старт. Йошко Гвардиол тоже вышел с первых минут. Зато в запас отправился Перишич — другая легенда серебряных и бронзовых призеров чемпионатов мира.
Впрочем, для успеха в первом тайме хорватам хватило и Модрича. Португальцы начали потрясающе плохо — пропустили пару атак прямо на старте, а на 7-й минуте Витинья сбил Ковачича и привез пенальти. Разумеется, реализовал удар Модрич — и забил свой 25-й мяч за сборную Хорватии.
Дальше натиск гостей не ослаб. Конечно, португальцы не были совсем уж плохи, но цифры трудно обмануть — по данным SofaScore, гости в первом тайме нанесли 11 ударов по воротам соперника, тогда как хозяева только 5. Ожидаемые голы выглядели поразительно — 0,22 у Португалии против 1,92 у команды Далича... Но последним забить больше одного мяча не удалось.
В перерыве Мартинес конкретно поработал — на второй тайм из раздевалки вышли Леау, Жота, Канселу и Семеду. Уже через три минуты замены выстрелили — португальцы забили. Вышедший Нельсон Семеду классной передачей на Жоту отрезал всю оборону хорватов, включая вратаря, а Диогу спокойно вкатил в пустые.
Дальше португальцы прибавили настолько, что за Хорватию стало тревожно. В первые минуты после перерыва хозяева неплохо так поправили статистику, добавив в нее, помимо гола, несколько опасных ударов. Но на 54-й минуте Далич выпустил Перишича, вручив ему капитанскую повязку, и уже через две минуты это принесло плоды.
Чуть ли не впервые с перерыва выбравшись к чужим воротам, хорваты обострили обстановку — вышедший красиво навесил в штрафную, там мяч запрыгал и попал к Пашаличу. Тот мощнейше зарядил, попал в перекладину — и на добивании первым оказался Анте Будимир.
Дальше хорваты еще несколько минут поатаковали, но потом на остаток тайма ушли в глухую оборону. Тренировка действий под сумасшедшим давлением прошла успешно — португальцы владели, атаковали, били, но все безуспешно. Где-то на 80-й минуте игра успокоилась и дошла до финиша неспешно — гости победили. Сборная Хорватии продемонстрировала, что она в порядке; а вот португальцам, которых многие считают фаворитами Евро, теперь есть о чем подумать.