«Мартинес не хочет конфликта с Роналду и ставит его в состав. Это ошибка!» Что происходит в сборной Португалии?

Футбольный агент Паулу Барбоза — о сенсационном поражении Португалии от Грузии (0:2).

— Все по делу?

— Да. Результат закономерен. Португалия играла плохо, нужно называть вещи своими именами. А Грузия действительно заслужила эту победу, без каких-либо оговорок! Отличная игра в исполнении соперника. Я, кстати, еще до матча предупреждал, что португальцы могут столкнуться с проблемами, если недооценят грузин. Что ж, надеюсь, исход встречи станет тревожным звоночком для команды Мартинеса. Надо всегда держать свой уровень. Ну и нужно руководствоваться спортивным принципом. Ставить в состав тех, кто на данный момент сильнее.

— Это вы о ком?

— Почему против Грузии в старте вышел Криштиану Роналду? Не понимаю. Вернее, ответ-то у меня есть.

— Поделитесь?

— Ему нужно установить очередной какой-то свой рекорд. Ну а в итоге мы за это поплатились.

— А кто, по-вашему, должен был играть на позиции центрфорварда вместо Роналду?

— Гонсалу Рамуш.

— Вот что сказал Роберто Мартинес после игры: «Это был матч, выигрывать который не было необходимости. Нам не повезло, вдобавок ВАР не был последовательным».

— Я с ним не согласен. Это неправильная оценка произошедшего. Считаю, мы уступили не только из-за недооценки соперника, но и потому, что главный тренер пошел на определенные компромиссы при выборе состава. Для меня очевидно: должны играть сильнейшие. Но Мартинес вновь совершил ошибки.

— Многие восхищались игрой Криштиану Роналду после матча с Турцией: отдал голевой пас, пытался играть на команду. Не заслужил места в старте на поединок с грузинами?

— А почему он отдал голевой пас? Криштиану же мог сам забить, разве нет? Но он решил сделать передачу, так как понимал, что может установить рекорд по количеству ассистов на чемпионатах Европы. Вот и все. Роналду своего добился.

А что касается игры с Грузией, вы все видели... Криштиану не забил. Мартинесу нужно выпускать других футболистов. По-моему, вчера тренер должен был отчетливо увидеть: Роналду уже не может давать такой объем работы, как прежде.

Защитник сборной Грузии Лука Лочошвили (слева) и Криштиану Роналду. Фото AFP

— Против Словении Роналду выйдет с первых минут?

— Мартинес — заложник ситуации. Думаю, пойдет на поводу у звезды. Он не хочет конфликта с Роналду. Поэтому тренер дает всем понять, что Криштиану должен играть! Мне кажется, это ошибка. Это очень плохо!

— А как вы видите эпизод, когда Криштиану требовал пенальти, но получил за споры с судьей желтую карточку? Прав ли арбитр?

— Ваше мнение: был ли там пенальти?

— Скорее нет.

— Ну вот и я не могу сказать, что это стопроцентный 11-метровый. Да дело даже не в этом. Был или не был... Криштиану все равно не должен давать волю эмоциям и получать карточку. Роналду возмущается, злится, так как пока не может забить. Вот и выходит из себя. Ситуация не очень хорошая. Роналду хочет сыграть и на чемпионате мира. Если и дальше все время идти ему навстречу, ставить в состав, это может обойтись нам дорого...

— Допускаете, что на этом Евро Роналду вообще не забьет?

— Не готов прогнозировать. В футболе все возможно. Но у меня скорее другой вопрос: если в центре нападения сыграет Рамуш, он не будет более продуктивным? Почему бы ему не дать шанс? Роналду же никак не может отличиться, а Рамуш начинает матчи на скамейке.

— Что скажете о Жоау Феликсе, который вчера получил свой шанс?

— К нему есть вопросы, причем большие. Видно, что он не старается, не выкладывается по максимуму. Жоау обижен на тренера за то, что тот не поставил его в состав в первых матчах. Наблюдается определенный конфликт.

— Вон оно что...

— Да. Ну просто надо знать Феликса. Он очень болезненно воспринимает решения тренера, когда не проходит в состав. Феликс думал, что против Чехии и Турции слева сыграет именно он, а не Леау. Но представитель «Милана», объективно говоря, сейчас намного сильнее. Однако Феликс расстроился и показывает, что он не мотивирован. Это его беда. Капризный. Когда что-то не получается, он быстро сдается. Такова его натура.

— Как вам тогда игра Консейсау? Тоже не отдал и не забил.

— Вот он как раз старался. Что-то не получилось, но так бывает. Ему надо давать больше игрового времени. По-прежнему считаю Консейсау талантом, который в одиночку может в любой момент изменить ход встречи.

— В среду котировки Кварацхелии на трансферном рынке явно возросли?

— Не только его, но и многих футболистов сборной Грузии. Хвича и его партнеры показали, что они топовые футболисты, способные выступать на самом высоком уровне. Эта победа, конечно, повысит к ним интерес со стороны больших клубов.

— Ваш прогноз: Хвича летом окажется в «ПСЖ»?

— Не сильно верю в этот трансфер. Да и зачем ему уходить в «ПСЖ»? Это не его команда. Там он будет топтаться на месте.

— А какая его?

— Хвиче больше подходит «Барселона». «Реал»? Там слишком большая конкуренция. В «Барсе» будет в этом плане попроще.

— Последний вопрос. У вас есть уверенность, что Португалия пройдет Словению в 1/8 финала?

— Конечно, Португалия — фаворит, и если сыграет на своем уровне, то окажется в четвертьфинале. Но вот сыграет ли? После матча с Грузией закрались некоторые сомнения. Сейчас нет слабых соперников. Ну и я жду изменений в нашем составе.