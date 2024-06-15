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Жестокое нападение на семью в Германии. Все произошло во время просмотра матча с Шотландией

Преступник напал на семью в Германии во время просмотра матча Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
На семью в Германии напали во время просмотра матча Евро-2024.
Фото AFP
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Перед Евро полиция предупреждала об исламистской угрозе.
Чемпионат Европы. Группа A
14 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
5:1
Шотландия

Праздник от разгромной победы сборной Германии над Шотландией (5:1) в матче открытия Евро-2024 омрачился жестоким преступлением в городе Вольмирштедт. 27-летний мужчина ворвался в частный дом и напал на семью — все случилось во время просмотра игры в саду. Преступник был вооружен ножом, которым ранил троих мужчин: двое, 50 и 75 лет, получили серьезные ранения, еще один отделался легкими травмами.

 
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По данным полиции, нападение произошло вскоре после стартового свистка матча открытия чемпионата Европы. Полицейские быстро прибыли на место и применили огнестрельное оружие — после того как им было оказано сопротивление. Нападавший — 27-летний гражданин Афганистана. Тем же вечером он скончался в больнице.

Как уточнили в полиции, преступник ворвался на территорию дома после ссоры с 23-летним молодым человеком в жилом комплексе неподалеку. Конфликт закончился смертью мужчины. Правоохранители сообщили, что им неизвестен мотив преступления, а детали случившегося сейчас устанавливаются. В воскресенье, 16 июня, в Магдебурге пройдет пресс-конференция, посвященная атаке.

Полицейские на улице Берлина во время Евро-2024
Фото Reuters

Перед Евро-2024 Германия приняла полицейских из многих европейских стран, чтобы совместными усилиями обеспечить порядок на турнире. При этом сотрудников предупредили о повышенной угрозе исламистского терроризма, а министр внутренних дел Нэнси Фезер обещала проявить бдительность во время матча открытия.

«Наше внимание, конечно, прежде всего сосредоточено на угрозе исламистского терроризма, хулиганах и их правонарушениях, повседневной преступности, но на этот раз также и на кибератаках», — сказала Фезер на церемонии, в которой приняли участие около 350 иностранных полицейских.

 
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Заявления министра внутренних дел не случайны — террористическая организация «Исламское государство»* (запрещенная в России международная террористическая организация) призвало к нападениям во время месяца чемпионата Европы. В связи с этим готовность органов правопорядка выведена на максимальный уровень: ежедневно в городах, принимающих турнир, суммарно будет работать в районе 22 тысяч полицейских. «Наши органы безопасности пристально следят за исламистской ситуацией», — добавил Фезер.

За последние недели это уже не первое преступление в Германии с участием уроженца Афганистана. 31 мая Сулейман Атаи во время митинга гражданского движения Pax Europa в Мангейме напал с ножом на консервативного политика Михаэля Штюрценбергера и ранил шесть человек — один из которых, полицейский, позже скончался в больнице. Это нападение классифицировали как религиозно мотивированное.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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