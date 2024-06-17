Рейтинг лучших сборных на Евро: от ФРГ-1972, Испании-2008 и Дании-1984 до СССР-1960

Составили свой топ-10 команд чемпионатов Европы — не по титулам, а по красоте футбола.

ФРГ-1972

Если вы спросите немецкого болельщика с солидным стажем, какая «Бундесманшафт» лучшая в истории, то он без особых раздумий назовет команду 1972 года. Да-да, не 1974-го, не 1980-го, не 1990-го и не 2014-го, а именно ту, что безоговорочно выиграла Евро-1972. Почему? Потому что та победа добыта за явным преимуществом, выражаясь боксерским языком — нокаутом, где в финале с крупным счетом 3:0 повержена сборная СССР. Потому что главные звезды той национальной команды ФРГ Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер находились в самом расцвете сил и на пике мастерства. Не случайно именно эта тройка в 1972-м оккупировала пьедестал «Золотого мяча», вручаемого еженедельником France Football. Причем разница при голосовании получилась минимальной: либеро Беккенбауэр набрал 81 очко, а центрфорвард Мюллер с глубинным плеймейкером Нетцером — по 79. Помимо упомянутых суперзвезд, в символическую сборную того турнира вошли левый защитник Пауль Брайтнер, хавбеки Ули Хенесс и Херберт Виммер, а также форвард Юпп Хайнкес.

Кстати, известный футбольный термин «Немецкая машина» появился на свет именно в 1972 году. Действительно, команда великого тренера Хельмута Шена работала как безупречно отлаженный механизм, где каждый винтик предельно четко знал свой маневр — и в то же время на чужой половине поля поощрялась импровизация. В итоге сборная ФРГ играла организованно, мощно и в то же время красиво. Удивительное сочетание! Особенно удались четвертьфинальные встречи с англичанами, где западные немцы предстали во всем блеске.

И еще один красноречивый факт о той команде. В 2011 году немецкий футбольный журнал 11 Freunde попросил ученых из спортивной академии Кельна проанализировать старые матчи сборных на крупных футбольных форумах. Исследователи сосредоточили внимание на темпе игр, который является одним из самых любимых аргументов модернистов, подчеркивающих превосходство современного футбола над прошлым. Темп измерялся в метрах в секунду. Чтобы получить эту цифру для старых матчей, ученые измерили чистое игровое время, которое соотнесли с расстоянием, пройденным мячом. Так вот командой с самым высоким средним темпом в истории оказалась сборная ФРГ-1972. Средняя скорость перемещения мяча у нее составила 2,9 метра в секунду! Это выше, чем, например, у сборной Германии на чемпионатах мира 2010 (2,6 м/c), 2006 (1,85 м/c) и 2002 (2,25 м/c) годов. Вот и «медленный» старый футбол!

Сборная Франции празднует победу на Евро-2000. Фото Getty Images

Франция-2000

Евро-2000 по праву называют самым зрелищным турниром в истории чемпионатов Старого Света. А лучшей командой на нем была сборная Франции. «Трехцветные» играли гораздо сильнее, чем двумя годами ранее, когда дома завоевали титул чемпионов мира. Прежде всего заметно прибавила линия атаки. Форвард Тьерри Анри считался уже не подающим большие надежды юношей из «Монако», а настоящей звездой европейского футбола из лондонского «Арсенала». Повзрослел и стал чаще забивать его напарник Давид Трезеге. Регулярно появлялись на поле талантливые нападающие Николя Анелька и Сильвен Вильторд.

При этом средняя линия и оборона сохранили надежность и силу со времен ЧМ-1998. Защита по-прежнему состояла из прочнейшего чемпионского бетона: Лилиан Тюрам — Лоран Блан — Марсель Десайи — Биксант Лизаразю. Дидье Дешам полновластно хозяйничал в паре с Патриком Виейра в опорной зоне, а Юри Джоркаефф классно импровизировал на позиции атакующего хавбека. Что говорить, если даже такие яркие полузащитники, как Робер Пирес и Эмманюэль Пети, не всегда проходили в стартовый состав, чаще оставаясь в запасе. Ну и главное: лидер французской сборной Зинедин Зидан выдал гораздо более качественную и стабильную игру, чем двумя годами ранее. А что великий Зизу творил на поле в четвертьфинале с испанцами и в полуфинале с португальцами! Настоящие спектакли!

В финале против неудобной, «кусачей» Италии французы, помимо солидной игры первым номером (12:3 в их пользу по ударам в створ ворот), продемонстрировали еще и огромную волю к победе. Уступая по ходу встречи 0:1, на третьей добавленной минуте они сравняли счет — забил Вильторд. А в дополнительное время разящий удар Трезеге с разворота под перекладину принес команде Роже Лемерра заслуженную победу

Голлландцы с чемпионским кубком Евро-1988. Фото Global Look Press

Голландия-1988

Голландцы имели по-настоящему великие команды в 1970-е годы, выходившие в финалы чемпионатов мира, но именно их следующему поколению посчастливилось завоевать пока единственный в истории этой футбольной страны большой трофей. Оранжевое море болельщиков и размашистая атакующая игра той прекрасной сборной под предводительством одного из самых великих тренеров всех времен и народов, отца тотального футбола Ринуса Михелса до сих пор вызывают ностальгические чувства. Да, СССР тоже имел отличную команду, но победа Голландии в финале стала закономерной. Когда наши победили голландцев в группе со счетом 1:0, то, откровенно говоря, советской сборной сопутствовала немалая доля везения. Кроме того, выше всяких похвал сыграл Ринат Дасаев, по праву признанный в тот год лучшим вратарем мира. Финал же все расставил на свои места.

Интересно, что перед чемпионатом Европы мало кто относил голландцев к числу явных фаворитов. Таковыми тогда считались сборные ФРГ, Англии, Италии, Испании и даже СССР. Но по ходу соревнований стало ясно, что выше «Оранжевых» на этом Евро никого нет. Отлично провел турнир вратарь Ханс ван Брекелен, запомнился своей страшной «пушкой» и феноменальными длинными передачами центральный защитник Роналд Куман, надежно цементировали центр поля Франк Райкард и Ян Ваутерс. Прекрасно играл на позиции атакующего хавбека Рууд Гуллит. Помните легендарную фразу нашего телекомментатора Владимира Перетурина про «отцов из Суринама»? Она прежде всего про Гуллита. Ну а главной звездой и лучшим бомбардиром турнира стал суперфорвард Марко ван Бастен. Помимо хет-трика англичанам и гола в ворота немцев, в финале он забил, пожалуй, самый красивый мяч в истории Евро: фантастическим ударом с лета с острейшего угла поразил ворота нашего Дасаева. Это была самая эффектная вишенка на победном торте Голландии.

Мишель Платини поднимает кубок Евро-1984. Фото Global Look Press

Франция-1984

«Покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, какая у вас команда». Это крылатое футбольное выражение появилось в 80-е годы прошлого столетия и в полной мере относилось к блистательной сборной Франции. Ее магический квадрат, состоявший из великолепных хавбеков Мишеля Платини, Алена Жиресса, Жана Тиганы и Луиса Фернандеса, буквально завораживал своей волшебной игрой болельщиков по всему свету. Мальчишки, пытаясь подражать своим кумирам, также не заправляли футболки в шорты и намеренно приспускали гетры без щитков, как это делали месье Мишель и Ко, — такая футбольная мода. За внешним обликом с элементами некой расхлябанности скрывались абсолютная свобода творчества и бесстрашие техники перед грубостью соперника. Те французы под руководством тренера Мишеля Идальго играли очень красиво, иногда даже в ущерб результату. Футбольные романтики-мушкетеры — полная противоположность атлетичной и прагматичной сборной Франции XXI века.

Но в 1984 году дома у «Трехцветных» все совпало - и красота, и высший результат. Платини забил девять рекордных голов во всех пяти матчах турнира! Это лучшее индивидуальное выступление игрока в истории Евро. Во встрече группового турнира против Югославии даже родился новый футбольный термин — «хет-трик Платини». Первый мяч Мишель забил левой ногой, второй — головой, а третий — правой ногой. Победа над испанцами в финале 2:0 была справедливой, но будничной, к тому же с грубой ошибкой вратаря Луиса Арконады. Самой же захватывающей выдалась полуфинальная игра французов с португальцами, завершившаяся победой хозяев в дополнительное время — 3:2. На марсельском стадионе «Велодром» царило пиршество голевых моментов и восхитительных комбинаций, а решающий гол Платини на 119-й минуте поставил яркий восклицательный знак в этом незабываемом футбольном спектакле.

Сборная Испании — сильнейшая на Евро-2008. Фото Global Look Press

Испания-2008

«Фурия Роха» начала доминировать в мировом и европейском футболе именно с этого турнира. Тогда команда Луиса Арагонеса показала классный футбол, в котором присутствовал абсолютный баланс между обороной и атакой. Вратарь Икер Касильяс, центральный защитник Карлес Пуйоль, опорный хавбек Маркос Сенна, полузащитники Хави и Андрес Иньеста, нападающие Фернандо Торрес и Давид Вилья составляли костяк испанской дрим-тим. Через два года она победила и на чемпионате мира в ЮАР, но столь зрелищной игры, как на полях Австрии, испанцы уже не демонстрировали. На Евро-2008 они забивали в среднем по два мяча за матч, а в Южной Африке — всего 1,1. Причем Испания выиграла все матчи этого чемпионата Европы, кроме четвертьфинала с итальянцами, где победа добыта в серии послематчевых пенальти.

Сборная России при Гусе Хиддинке тогда тоже выдала в групповых матчах с греками и шведами и особенно в четвертьфинале с голландцами фантастически сильную игру, но, столкнувшись с испанцами в полуфинале, ничего не смогла поделать с более классным соперником. Россияне вчистую уступили команде Арагонеса со счетом 0:3. Испанцы продемонстрировали тотальный контроль мяча. Наш лидер Андрей Аршавин казался бледной тенью самого себя, а Серхио Рамос на фланге просто «съел» с потрохами отлично выглядевшего до этого Юрия Жиркова. Да и в финале, несмотря на победу с минимальным результатом, преимущество Испании над Германией было огромным — 7:1 по ударам в створ ворот. В итоге Вилья стал лучшим бомбардиром Евро, Хави признан MVP турнира, а Арагонес вписал свое имя в историю ЧЕ как самый пожилой тренер-победитель: на момент финала ему было 69 лет и 337 дня.

Чемпионский титул Евро-2012 вновь завоеван Испанией. Фото Global Look Press

Испания-2012

Как и четыре года назад, Испания вновь победила на Евро за явным преимуществом. В финале ее перевес над итальянцами оказался настолько велик, что казалось — встречаются команды из разных весовых категорий. В Польше и на Украине испанцы играли несколько иначе, чем при Луисе Арагонесе: иногда с ложной «девяткой» в виде номинального атакующего хавбека Сеска Фабрегаса, иногда с профильным центрфорвардом Фернандо Торресом, но неизменно с тики-такой а-ля «Барселона» Гвардиолы в центре поля. Серхио Бускетс, Хави, Иньеста и примкнувшие к ним Хаби Алонсо и Давид Сильва закручивали такую «карусель» из тончайших комбинаций, что у соперников невольно кружилась голова и в конце концов они теряли концентрацию от беспомощности против этих бесконечных перепасовок.

Большую часть матча соперникам Испании приходилось бегать без мяча. Лишь итальянцы в группе да португальцы в полуфинале смогли оказать достойное сопротивление, добившись ничьих. Остальные пали жертвой тотального испанского владения мячом. В финале не просматривалось даже малейшего намека на борьбу. Испания разгромила Италию, неудобную для нее во многие времена, со счетом 4:0. Это самая крупная победа в истории финалов Евро. Касильяс был по-прежнему надежен в воротах, клубные антагонисты Пике с Серхио Рамосом составляли сильнейший дуэт центральных защитников в Европе, Жорди Альба господствовал на левом фланге обороны, а про остальных кудесников полузащиты и линии атаки написано выше.

Возглавлял всю эту звездную компанию мудрейший стратег Висенте Дель Боске. Хотя он и руководил на клубном уровне «Галактикос» из «Реала», на Евро-2012 отдал предпочтение барселонскому стилю, удачно вписав в него и мадридистов. Получилась гремучая атакующая смесь двух топ-клубов Испании, которая дала не только результат, но и красивейший футбол.

Микаэль Лаудруп в 1984 году. Фото Global Look Press

Дания-1984

«Датский динамит» долго тлел, пока не взорвался ярчайшей вспышкой в середине 1980-х. Огненная команда Зеппа Пионтека буквально ворвалась в элиту футбольной Европы: за один отборочный цикл средненькая сборная превратилась в серьезную силу, которая сметала на своем пути почти всех и вся. На Евро-1984 скандинавы практически на равных сыграли в группе с будущими чемпионами французами (0:1), в блестящем стиле разгромили югославов (5:0) и совершили впечатляющий камбэк в поединке с бельгийцами. Проигрывая по ходу встречи в два мяча, датчане в итоге вырвали победу — 3:2. Большинство болельщиков с замиранием сердца предвкушали финал Франция — Дания, однако их надеждам не суждено было сбыться: в полуфинале отчаянным парням Пионтека преградили путь испанцы — самые неудобные для них соперники в ХХ веке. Матч между ними изобиловал голевыми моментами — 12:9 в пользу датчан. Но на табло после дополнительного времени горели скромные 1:1, а в серии послематчевых пенальти удача оказалась более благосклонной к Испании.

Тем не менее Дания, чьей стихией считалась атака и только атака, получила приз зрительских симпатий. Какая это была команда! На месте либеро безупречно «читал» игру «профессор» Мортен Ольсен, в центре поля сновали туда-сюда неутомимые технари Серен Лербю и Франк Арнесен, а в нападении блистали восходящая звезда европейского футбола Микаэль Лаудруп и неугомонный энерджайзер Пребен Элькьяр-Ларсен, который терроризировал любую защиту с первой и до последней секунды матча. При этом датчане потеряли обладателя «Золотого мяча» 1977 года Алана Симонсена, который на старте турнира получил серьезную травму. А если бы знаменитый вратарь Петер Шмейхель родился лет на пять раньше, то у той сборной Дании вообще не было бы слабых мест.

Да, в отличие от команды-чуда 1992 года, красно-белым тогда не удалось завоевать чемпионский титул, но сборную середины 1980-х в самой Дании по-прежнему ценят выше из-за более классного и зрелищного футбола. Так что известная формулировка «игра забывается, а результат остается» работает далеко не всегда.

Павел Недвед и Милан Барош празднуют гол на Евро-2004. Фото Getty Images

Чехия-2004

Греция сотворила настоящее чудо на полях Португалии, но назвать «Эллинов», вымучивавших из раза в раз победы с минимальным счетом, сильнейшей по игре командой турнира язык не поворачивается. А вот к Чехии образца Евро-2004 этот термин вполне применим. Это была лучшая сборная за всю историю страны (Чехии, а не Чехословакии). Восходящая звезда вратарь французского «Ренна», без пяти минут голкипер «Челси» Петер Чех, выносливый крайний защитник Марек Янкуловски из итальянского «Удинезе», взрывной фланговый хавбек Карел Поборски, который постоянно вспыхивал на различных Евро и затухал в промежутках между этими турнирами, умный плеймейкер Томаш Росицки из дортмундской «Боруссии», его одноклубник, главный великан в истории Евро (202 см) и топ-бомбардир Ян Коллер, а рядом с ним в атаке — стремительный, как ртуть, не менее забивной Милан Барош из «Ливерпуля». Ну и, конечно, лучший игрок Европы 2003 года вездесущий полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед. Это были настоящие личности, показывавшие очень привлекательный атакующий футбол.

В группе три матча — три волевые победы! Когда-нибудь видели такое?! Сначала над латвийцами, потом в сумасшедшей по накалу встрече с голландцами и, наконец, над немцами. В четвертьфинале команда Карела Брюкнера играючи прошла с крупным счетом крепких датчан, и лишь в полуфинале в дополнительное время чехи сломали атакующий зуб о твердый как камень оборонительный орех греков. Чехия — Португалия, Недвед против Фигу, Росицки против Криштиану Роналду — теперь остается только догадываться, каким бы получился этот финал. Увы, не всегда в футболе побеждает тот, кто играет красиво.

Сборная Голландии побеждает Югославию в четвертьфинале Евро-2000. Фото Getty Images

Голландия-2000

Голландцы были одними из хозяев турнира и по игре заслуживали выхода в финал. Они обладали потрясающе сильной командой: ее костяк составляли бывшие футболисты «Аякса», которые в роскошном стиле в 1995 году выиграли Лигу чемпионов. Только теперь эти футболисты под руководством Франка Райкарда набрались еще большего опыта и находились в расцвете сил. Все они стали звездами первой величины и представляли уже не голландские клубы, а испанскую «Барселону», английские «МЮ» и «Арсенал», итальянские «Интер» и «Ювентус». Вратарь Эдвин ван дер Сар, элегантные братья-близнецы Франк и Рональд де Буры (первый - защитник, второй - форвард), самый дорогой защитник мира, мощный как скала Яп Стам, сверхмобильные хавбеки Эдгар Давидс, Кларенс Зеедорф и Филипп Коку, взрывные, как кометы, вингеры Марк Овермарс и Будевейн Зенден, плюс потрясающая пара нападающих — Денис Бергкамп, который действовал чуть в оттяжке, и Патрик Клюйверт, выходивший на острие и ставший лучшим бомбардиром турнира.

Зрители получали громадное удовольствие, глядя на комбинационный атакующий футбол голландцев. В группе они эффектно и без лишних проблем расправились с чехами, датчанами и французами. В четвертьфинале не оставили камня на камне от весьма крепких югославов, унизив их с рекордным счетом 6:1. Многие специалисты уже морально готовились к их второму противостоянию с французами в финале. В группе «Оранжевые» победили, по сути, второй состав «Трехцветных», без Зидана и Анри, в матче, лишенном турнирной мотивации. Однако в полуфинале жесткий шлагбаум выставили главные мастера обороны итальянцы. Это была, пожалуй, самая зрелищная нулевая ничья в истории Евро. Случилась она во многом благодаря выдающейся игре голкипера «Скуадры адзурры» Франческо Тольдо и защитников сборной Италии, на которых в тот вечер снизошло какое-то божественное вдохновение. Тольдо совершил несколько умопомрачительных сейвов и выиграл серию послематчевых пенальти! Голландцы не реализовали два 11-метровых удара в основное время и три в серии. Так драматически закончился для них путь на вершину европейского трона. К сожалению, красота и атака не всегда приносят результат. Но в памяти болельщиков остается еще и Игра. Венгрия-1954, Голландия-1974 и Бразилия-1982 не дадут соврать.

Сборная СССР с трофеем Кубка Европы-1960. Фото архив «СЭ»

CCCР-1960

60-е годы прошлого века — золотое время советского футбола. Наш чемпионат и национальная команда достигли своего пика и котировались на самом высоком европейском уровне. Не случайно первый Евро (а тогда турнир назывался Кубок Европы) выиграла именно сборная СССР. А какие ярчайшие звезды сверкали тогда в сплоченном коллективе Гавриила Качалина! В воротах - лучший голкипер всех времен и народов динамовец Лев Яшин, за которого «Реал» готов был выложить любую сумму, но в то время советские спортсмены, как мы знаем, не продавались. В центре защиты выделялся спартаковец, олимпийский чемпион Мельбурна-1956 Анатолий Масленкин, по краям обороны без устали сновали его тезка и одноклубник Анатолий Крутиков (слева) и тбилисец Гиви Чохели (справа). В центре поля безраздельно властвовал величайший капитан «Спартака» и сборной СССР Игорь Нетто. Пару ему составлял киевский динамовец Юрий Войнов. Оба в конце 1950-х входили в число лучших игроков Европы по версии France Football. Наконец, блистательная линия нападения: виртуозные крайние нападающие Михаил Месхи из тбилисского «Динамо» (слева) и Слава Метревели из «Торпедо» (справа). Эта пара за счет искусного дриблинга могла заставить плакать любую оборону. В роли инсайдов выступали несравненный технарь торпедовец Валентин Иванов и локомотивец Валентин Бубукин, внешне напоминавший Зидана. А в центре нападения выделялся красавец, статный бомбардир ростовчанин Виктор Понедельник, который умел на поле все.

Вот такая советская дрим-тим завоевала в Париже первый Кубок Анри Делоне и вписала свои имена золотыми буквами в историю отечественного футбола! В полуфинале Евро-1960 наша сборная по всем статьям (3:0) переиграла Чехословакию, которая через пару лет будет финалистом чемпионата мира. А в решающей встрече советские футболисты одержали трудную волевую победу (2:1) над очень сильными югославами, которые вскоре станут олимпийскими чемпионами Рима и полуфиналистами чемпионата мира в Чили. Любопытно, что победу на Евро-1960 наша команда отмечала в ресторане на Эйфелевой башне.

Впоследствии сборная СССР еще трижды выходила в финал ЧЕ (в 1964, 1972 и 1988 годах), но ограничивалась лишь серебром, а в 1968 году от финала нас отстранил лишь глупый жребий в виде брошенной монетки. Сейчас о подобных достижениях нам остается только мечтать...