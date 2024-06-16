Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 22:15

Кумана высмеяли и сравнили с Левом — поковырял в носу и облизал палец. Но у Роналда были на то причины

Фанаты высмеяли Кумана за ковыряние в носу во время матча Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Роналд Куман.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Голландец удивил во время игры с Польшей.
Чемпионат Европы. Группа D
16 июн, 16:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Польша
1:2
Нидерланды

Роналд Куман на старте Евро-2024 стал объектом для насмешек — в трансляцию попало, как главный тренер сборной Нидерландов во время матча с Польшей сперва с усердием протирает нос, потом ковыряется в нем, а после облизывает палец. Кадры моментально облетели соцсети.

Мировая пресса и болельщики тут же сравнили Кумана с экс-тренером сборной Германии Йоахимом Левом, который тоже попадал в похожие неловкие ситуации на камеру. Лев часто ковырялся в своем теле (включая подмышки и пах), после чего нюхал руки. Он объяснял это так:

«Это произошло, и мне очень жаль. Я видел эти фотографии. В тот момент я был очень сконцентрирован и полон адреналина. В такой ситуации не понимаешь, что делаешь. Каждый из нас иногда делает что-то бессознательно. Но теперь постараюсь вести себя по-другому».

Ваут Вегхорст празднует гол в&nbsp;ворота сборной Польши. Куман выиграл по конспектам ван Гала — выпустил на замену Вегхортса. Нидерланды дожали Польшу в концовке

Роналд Куман причину своего поведения объяснять не стал, но найти ее довольно просто. Хотя тренер Нидерландов очевидно облизал палец, обвинить его в невоспитанности гораздо труднее, чем Лева. В трансляции видно, что Куман не ковыряется в носу, а проверяет, не пошла ли у него кровь, потому что у него действительно есть такая проблема.

Впервые об этом стало известно в 2021 году, когда у голландца, в тот момент трудившегося в «Барселоне», хлынула кровь из носа на пресс-конференции перед матчем с «Севильей». В клубе тогда объяснили, что тренер принимает лекарства, разжижающие кровь. На это у него тоже была причина — в 2020 году Куман перенес сердечный приступ.

Фото Reuters

«Я проехал 96 километров на велосипеде с другом и вернулся домой в изнеможении. Когда отдыхал, моя грудь болела. Я начал потеть и стал очень бледным. К счастью, моя жена была дома, и мы вызвали скорую помощь, которая немедленно приняла меры. Центральная коронарная артерия была заблокирована. Мой отец умер, когда ему было 75 лет от остановки сердца. Это болезнь, которая присутствует в моей семье. Я действительно думал, что смогу справиться со всем миром, я был полностью здоров», — рассказывал позднее Куман.

Вирджил ван Дейк, Рональд Куман, Хави Симонс. Сборная Нидерландов на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

В первом матче на Евро-2024 Нидерланды победили сборную Польши со счетом 2:1. Голами отличились Коди Гакпо и Вут Вегхорст.

Роналд Куман
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Чемпионат Европы по футболу
9
Обсудить
Читайте также
«Зенит» передумал покупать Волкова, «Краснодар» отправил защитника в дубль
Албанские фанаты устроили беспорядки на стадионе и улицах Германии
Ликвидированных в ростовском СИЗО захватчиков похоронят тайно
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Зарубежные СМИ констатировали нулевые итоги «саммита мира» в Швейцарии
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Булыкин предположил, как на Тедеско скажется отказ от вызова Куртуа в сборную Бельгии
Кейн 2 раза коснулся мяча в первом тайме матча Евро Англии против Сербии
Булыкин отметил, что чемпионат Европы отличается для футболистов от всех турниров
Сербия — Англия: англичане ведут после первого тайма благодаря голу Беллингема
Форвард сборной Дании Хейлунн: «Мы чувствовали поддержку болельщиков на протяжении всего матча»
Смородская: «Пропущенный гол Доннаруммы? У всех такое бывает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Албанцы — главная угроза на Евро-2024. Фанаты отметились беспорядками на стадионе и улицах

Многодетные родители и любовный треугольник: истории любви игроков сборной Украины