Наши поддерживают сербов в Мюнхене.

Сборная России не участвует в чемпионате Европы, но в Германии все равно присутствуют российские болельщики. Которые столкнулись с новыми ограничениями.

Перед матчем Румынии и Украины организаторы запретили проносить флаги России, а позже распространили это решение на весь дальнейший турнир. Ранее российские триколоры появлялись на игре открытия Евро Германия — Шотландия (5:1), а также были заметны во время встречи Англии с Сербией (1:0).

Неудивительно, что болельщики из России захотели пройти с российскими флагами и на второй матч Сербии на турнире — против Словении. Однако троих мужчин не пропустили на арену в Мюнхене с символикой нашей страны, развернув на входе.

Но они все же нашли способ попасть на трибуну — перевернули флаги и без проблем прошли через другой вход, где их приняли за сербов.

Фото Соцсети

«Мы поддерживаем сербов, как и сборную России, уже пятый турнир подряд. На чемпионатах мира, Европы, вот и сюда тоже приехали. Больших проблем не было [со входом на стадион]. Но в одной ситуации столкнулись с тем, что наш флаг не давали проносить, поскольку Россия не участвует в чемпионате и не играет сегодня. Но русская смекалка помогла», — цитирует одного из фанатов ТАСС.

Государственный символ Сербии полностью повторяет гамму российского триколора, но имеет другую очередность цветов. Красный находится сверху, снизу — белый. Также на сербском флаге есть герб, которого нет на российском, — двуглавый орел на геральдическом щите. Его отсутствие не смутило сотрудников безопасности мюнхенского стадиона.

Сборная Сербии начала турнир с минимального поражения от Англии (0:1). Фанаты команды запомнились публичной поддержкой России. Также «Орлы» пригрозили сняться с турнира из-за поведения болельщиков из Албании и Хорватии, которые выкрикивали провокационные кричалки в адрес сербов.