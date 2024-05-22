Сборная Румынии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Румыния попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Украиной и Словакией

Одна из «темных лошадок» на турнире в Германии.

Рейтинг сборной и клубов Румынии

В рейтинге стран УЕФА (на 21 мая 2024 года) Румыния занимает 26-е место.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) румыны располагаются на 46-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Суперлига Румынии — высший дивизион, проводится с 1909 года. В турнире, который состоит из двух этапов, участвуют 16 команд. Сначала проводится 30 туров по круговой системе, а затем турнир делится на группы — «чемпионская» (1-6 места) и «борьбы за выживание» (7-16 места). Таким образом определяются победитель, участники еврокубков и клубы, которые покинут лигу.

Самым титулованным клубом в истории Румынии является «Стяуа» — в минувшем сезоне бухарестский клуб стал чемпионом в 27-й раз в своей истории.

В клубном рейтинге УЕФА (на 21 мая 2024 года) находятся две румынские команды — «ЧФР» (69-я строчка) и «Стяуа» (142).

История выступлений Румынии на Евро

Румыния играла на чемпионате Европы пять раз, предстоящий турнир в Германии станет шестым. Наивысшее достижение — выход в 1/4 финала Евро-2000.

Рекордсменом Румынии по числу сыгранных матчей на Евро является Георге Хаджи — 8.

Богдан Станчу является лучшим бомбардиром румынской сборной на чемпионатах Европы.

Кто возглавлял сборную Румынии на Евро

Ангел Йордэнеску руководил румынской сборной на Евро в 1996 и 2016 годах. Его сын Эдвард Йордэнеску повезет национальную команду на турнир в Германии.

Главный тренер сборной Румынии

45-летний Эдвард Йордэнеску занимает пост в национальной команде с января 2022 года, заменив Мирела Рэдоя. До назначения в сборную Йордэнеску тренировал различные румынские команды, а также софийский ЦСКА. Вместе с «ЧФР» становился чемпионом Румынии в сезоне-2020/21 и дважды выигрывал Суперкубок страны (2018, 2020).

Эдвард Йордэнеску. Фото Global Look Press

Как Румыния выступила в отборочном турнире Евро

В группе I румыны заняли первое место, опередив Швейцарию на пять очков. В 10 матчах команда Йордэнеску одержала 6 побед и четыре раза сыграла вничью. Румыния отправила в ворота соперников 16 мячей, пропустив 5 раз.

В отборе румыны одержали самую крупную победу над Андоррой — 4:0.

Лучшими бомбардирами команды на групповом этапе стали Денис Алибек, Валентин Михэйлэ и Николае Станчу.

Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Румынии

Румыния внесла в официальную заявку на чемпионат Европы 26 основных игроков и пять резервистов.

Вратари: Хорациу Молдован («Атлетико»), Флорин Ницэ («Газиантеп»), Йонуц Раду («Борнмут»).

Защитники: Андрей Буркэ («Аль-Охдуд»), Андрей Рациу («Райо Вальекано»), Кристиан Маня («ЧФР»), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм»), Никушор Банку («Университатя»), Раул Опруц («Кортрейк»), Ионуц Неделчару («Палермо»), Адриан Рус («Пиза»).

Полузащитники: Мариус Марин («Пиза»), Рэзван Марин («Эмполи»), Владимир Скречу («Университатя»), «Валентин Михэйлэ («Парма»), Олимпиу Моруцан («Анкарагюджю»), Александру Чикылдэу («Коньяспор»), Деннис Ман («Парма»), Янис Хаджи («Алавес»), Адриан Шут («Стяуа»), Деян Сореску («Газиантеп»), Дариус Олару («Стяуа»), Николае Станчу («Дамак»).

Нападающие: Денис Алибек («Аль-Муайдар»), Джордже Пушкаш («Бари»), Луис Мунтяну («Фарул»), Флоринел Коман («Стяуа»).

Главные звезды сборной Румынии:

Раду Дрэгушин — цепкий 22-летний выпускник академии «Ювентуса», этой зимой транзитом через «Дженоа» перебрался в «Тоттенхэм». У него есть шансы стать одним из открытий Евро-2024.

Хорациу Молдован — голкипер, который впечатляет своей реакцией и игрой на ленточке. В январе его купил «Атлетико», но он пока остается дублером Яна Облака и ждет своего шанса.

Николае Станчу — лидер полузащиты и капитан команды. Дальний удар 31-летнего игрока — одно из главных оружий румынской сборной.

С кем Румыния сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге румыны попали в группу E вместе с Бельгией, Словакией и прошедшей стыки Украиной.

Расписание матчей в группе

17 июня, понедельник

Румыния — Украина (Мюнхен, 16.00 — здесь и далее московское время)

22 июня, суббота

Румыния — Бельгия (Кельн, 22.00)

26 июня, среда

Румыния — Словакия (Франкфурт-на-Майне, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Румынии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания), С (Словения, Дания, Сербия, Англия) и D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша).

Если румыны занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположится на втором месте в квартете D.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Румыния сыграет с кем-то из победителей квартетов B или C.

Фото Global Look Press

Как Румыния выступит на Евро 2024: прогноз

«Трехцветные» возвращаются на первый крупный международный турнир после Евро-2016 и сразу имеют хорошие шансы на выход в плей-офф. Йордэнеску возродил команду и подкрутил настройки в обороне — сборная прошла отбор без поражений, опередив Швейцарию на 5 очков и пропустив всего 5 голов.

У румынов давно нет звезд вроде Георги Хаджи или Адриана Муту, но есть игроки с большим потенциалом. Например, Дрэгушин, за которым этой зимой охотились многие топовые европейские клубы, но он в итоге выбрал «Тоттенхэм». Также не стоит сбрасывать со счетов Хаджи-младшего.

Сборная Румынии, по прогнозам букмекеров, выйдет в 1/8 финала, если не со второго места, так с третьего. Многие уже окрестили команду Йордэнеску одной из «темных лошадок» турнира.

Коэффициент букмекеров на выход румынов из группы — 1.59, на победу в турнире — 150.0.

Прогноз: выход из группы с третьего места и вылет в 1/8 финала.