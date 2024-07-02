Гакпо вновь тащит Нидерланды. Вывел в четвертьфинал и стал лучшим бомбардиром Евро

Коди забил первый мяч в ворота Румынии.

Коди Гакпо — герой 1/8 финала Евро между Нидерландами и Румынией. Нападающий открыл счет на 20-й минуте и в конце второго тайма оформил результативную передачу на Доньелла Малена. Гакпо — самый результативный в составе сборной и один из наиболее полезных игроков всего чемпионата Европы. Он тащит «Оранжевых» уже второй крупный турнир подряд.

Мяч в ворота Румынии стал третьим для Гакпо на этом турнире: больше в составе Нидерландов на одном чемпионате Европы забивали лишь три футболиста. При этом у Коди остается в запасе как минимум четвертьфинал. Голландец ворвался в список лучших бомбардиров турнира — вместе с ним трижды отличились Джамал Мусиала, Иван Шранц и Жорж Микаутадзе.

Против Румынии Коди стал героем не только голевого эпизода: он на протяжении всего матча разгонял «оранжевые» атаки. За 84 минуты на поле нанес четыре удара (три в створ), оформил две успешные обводки и выкатил три паса под удар — больше получилось только у Мемфиса Депая (5).

Гакпо полностью сконструировал второй мяч голландцев: ушел на левом фланге от двух оппонентов и в плотной борьбе с Раду Дрэгушином проскочил с мячом по лицевой линии, оттуда вырезал на пустые ворота Малену.

Коди Гакпо. Фото AFP

Коди поучаствовал в четырех из семи голов Нидерландов на турнире. А благодаря перформансу против Румынии вошел в число лидеров Евро по «гол плюс пас». Коди оформил четыре результативных действия (3+1) — столько же у Микаутадзе и Фабиана Руиса.

После 1/8 финала Гакпо мог единолично возглавить рейтинг бомбардиров, но его гол на 63-й минуте отменили из-за офсайда. Причем ассистентом Коди едва не выступил Мален — после навеса с правого фланга бедром продлил мяч к центру вратарской, где находился партнер.

Гакпо тащит Нидерланды на втором крупном турнире подряд. В 2022-м он зажег на чемпионате мира — забил три мяча и стал лучшим бомбардиром команды. После игры с Румынией он оказался третьим голландцем в истории минимум с тремя голами на двух крупных турнирах. А среди европейцев суммарно на ЧМ-2022 и Евро-2024 больше назабивал лишь Килиан Мбаппе (9).

После турнира в Катаре даже состоялся трансфер Гакпо в «Ливерпуль» из ПСВ. Но пока Коди более важную роль играет в сборной — половину мячей за национальную команду (6 из 12) он отправил на крупных турнирах.