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Сегодня, 21:10

Нидерланды не заметили Румынию. Команда Кумана может рассчитывать минимум на полуфинал

Нидерланды разгромили Румынию и вышли в 1/4 финала Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Дониэлл Мален и Мемфис Депай празднуют гол в ворота сборной Румынии.
Фото Reuters
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Уверенная победа «Оранжевых».
Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 19:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
0:3
Нидерланды

Таких пар — где встречаются футбольные Давид и Голиаф — в 1/8 финала набралось достаточно. Разница — в подходе тех, кого считали заведомыми аутсайдерами. Грузины против Испании ставили на свои восхитительные по геометрии и скорости контратаки. Словенцы в игре с Португалией организованно ждали и терпели. А та же Словакия в противостоянии с Англией пыталась быть смелой и даже настаивала на владении. Контроль — одна из фишек Франческо Кальцоны. Что до Румынии, то она под началом Эдварда Йордэнеску очень круто прессингует и старается быть по-хорошему наглой, независимо от соперника.

И уже на первых минутах румыны немного ошарашили голландцев сверхактивным дебютом. Они точно не боялись команду Роналда Кумана, усвоив урок Австрии, которая обыграла «Оранжевых» на финише группового турнира. Только разница заключалась в уровне мастерства, что в полной мере проявилось еще в игре Румынии с Бельгией. Смелость с прессингом там тоже присутствовали, а на табло к финальному свистку светились 0:2 в пользу фаворита. Так и с Нидерландами, которые на этом Евро не показывают чего-то сверхъестественного, но выглядят гораздо живее своих соседей по Бенилюксу.

Раду Дрэгушин&nbsp;&mdash; Мемфис Депай. Нидерланды разгромили Румынию. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро

Чтобы оценить разрыв в классе, достаточно было изучить заявки команд, взяв за ориентир популярное у румын итальянское направление. Едва не вылетевший «Эмполи», выигравшая серию В «Парма», финишировавшая тринадцатой во втором дивизионе «Пиза» — места работы ключевых румынских игроков. Напротив — голландцы из «Интера» и «Милана», а на лавке представлявший пробившуюся в ЛЧ «Болонью» Зиркзе. Как говорится, почувствуйте разницу. Так что более опытные бойцы дали сопернику выпустить пар, после чего взяли его тепленьким.

Точнее, мастер-класс дал кайфующий в сборной на любимой позиции левого вингера Гакпо. Форвард «Ливерпуля» легко прошел Рацю, Мариус Марин не успел на подстраховку, а Ницэ не выручил, пропустив в ближний угол. Гакпо же в своем роде уникален, так как не разменивается на мелочи. Он никогда не забивал за сборную в товарищеских матчах, а половина из его 12 мячей пришлась на финальные турниры чемпионатов мира и Европы.

Коди Гакпо радуется своему голу в ворота сборной Румынии.
Фото Reuters

Такую бы эффективность промахнувшемуся после углового де Врею и перемудрившему в почти идеальной позиции Симонсу — голландцы могли бы превратить вторую половину в формальность. Однако игроки «Оранжевых» не только губили моменты, но и периодически заигрывались. Передача Симонса рабоной, попытка Депая шведкой закрутить мяч в ворота с углового — порой это казалось перебором. С другой стороны, почему иногда не порезвиться, если получается все, как у державшего нити игры в своих руках Рейндерса, который к перерыву безошибочно исполнил свои 42 передачи?! Это ненамного меньше 79 румынских пасов, что стало самым низким показателем Евро-2024 по итогам первых таймов.

Между тем Нидерланды оказались в уже непривычном для себя состоянии — в плей-офф континентальных чемпионатов они не выигрывали первую половину матча со времен домашнего турнира-2000. Тогда звездная команда с Бергкампом, Клюйвертом, Давидсом и братьями де Бур громила другого представителя Восточной Европы — Югославию (6:1). А закончился путь одного из фаворитов в полуфинальной серии пенальти против Италии. Сейчас у «Оранжевых» нет ни былого статуса, ни звезд, за исключением ван Дейка. Зато турнирная сетка такова, что попасть после двадцатилетней паузы в четверку — весьма реально.

Футболисты сборной Нидерландов празднуют победу над Румынией.
Фото Reuters

Все-таки у этой команды есть высокий средний класс исполнителей даже в отсутствие Френки де Йонга и де Рона в центре поля. Есть уверенность в своих силах. Но, конечно, к моментам нужно относиться бережнее. Это ван Дейк может сетовать на невезение после попадания в штангу, тогда как Депай губил шансы один за другим. С другой стороны, именно Мемфис был ближе всех к тому, чтобы стать первым, кто забил на этом Евро прямым ударом со штрафного.

Для полного спокойствия пришлось ждать еще одного включения Гакпо, который не дал мячу покинуть поле и буквально вложил его в ногу бывшему партнеру по ПСВ Малену (он в итоге оформил дубль). Столь легкого матча у фаворитов в плей-офф еще не было. Дальше, бесспорно, будет сложнее, но если голландцы поправят реализацию — они могут рассчитывать на многое.

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Коди Гакпо
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