Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:15

Провал Украины, проклятие Лукаку, Франция осталась без Мбаппе? Как прошел четвертый день Евро

Бельгия проиграла Словакии на Евро-2024, Франция победила Австрию
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Килиан Мбаппе получил травму носу в матче Австрия — Франция.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Сразу две сенсации.

Румыния — Украина: катастрофа команды Реброва

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
3:0
Украина

Украинцы привезли на чемпионат Европы одно из лучших поколений в своей истории. Казалось, звезды АПЛ и ла лиги не заметят скромную Румынию, которая до этого одержала лишь одну победу в финальной части турнира — в 2000 году обыграла Англию (3:2) в заключительном туре группового этапа. Но все пошло не по плану команды Реброва.

Футболисты сборной Румынии радуются голу в&nbsp;ворота Украины. Румыния разбила Украину. Ошибки Лунина привели к разгрому — 0:3

Николае Станчу открыл счет шикарным дальним ударом на 29-й минуте. Капитан румын воспользовался несогласованностью Николая Матвиенко и Андрея Лунина — защитник отдал вратарю под давлением, а тот вынес мяч прямо в ноги сопернику. Во втором тайме Румыния удвоила преимущество еще одним выстрелом издали — и снова гол случился благодаря ошибке вратаря «Реала»: Лунин пропустил мяч под рукой. Почти сразу Румыния добила поплывшего оппонента третьим мячом.

Украинцы стартовали на Евро с провала, а Румыния оформил самую крупную победу на больших турнирах в истории страны. 3:0 — абсолютно по делу: желто-синие за 90 минут выжали лишь два попадания в створ, румыны же сгенерировали еще несколько острых шансов. Будущее банды Эдуарда Йордэнеску невероятно интригует — в этом матче они впечатлили своей игрой.

Футболисты сборной Румынии празднуют победу над Украиной на Евро-2024.
Фото Reuters

Бельгия — Словакия: кошмар Лукаку

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
0:1
Словакия

Следить за борьбой в группе Е крайне увлекательно, ведь квартет возглавили андердоги: Румыния и Словакия. Бельгийцы, которые ни разу не проиграли за 14 матчей под руководством Доменико Тедеско, уступили словакам, пропустив единственный мяч уже на седьмой минуте. «Соколы» воспользовались ошибкой Жереми Доку — именно он неаккуратно отпасовал в свою штрафную, и через пару секунд Иван Шранц с добивания прошил Куна Кастельса.

Большая часть матча проходила под огромным давлением «красных дьяволов», которые упустили несколько шикарных моментов. Антигерой — Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир в истории Бельгии (85 мячей) угробил два роскошных шанса в первом тайме, а после перерыва наконец-то забил, причем дважды — но оба гола отменили. Первый Ромелу вонзил из небольшого офсайда, второй не засчитали из-за того, что ассистировавший ему Луа Опенда подыграл рукой.

Ромелу Лукаку в&nbsp;матче Бельгия&nbsp;&mdash; Словакия. Вечер кошмаров Лукаку. У Тедеско первое поражение в сборной Бельгии — от Словакии!

Словаки периодически огрызались симпатичными контратаками, но если бы не катастрофическая реализация бельгийцев, вряд ли бы увезли даже ничью. Дикое растранжиривание преследует «красных дьяволов» уже на втором крупном турнире подряд: на ЧМ-2022 команда нанесла 51 удар, сконструировала 6,7 баллов xG, но забила лишь однажды. В результате такая неаккуратность стоила сборной места в плей-офф.

В следующем туре бельгийцам будет противостоять Румыния, которая разорвала Украину контратаками — в целом, действовала в похожем со Словакией стиле. Есть ощущение, что развязка в этой группе будет огненной.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Австрия — Франция: трудовая победа «трехцветных»

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
0:1
Франция

Французов в первом туре ждала серьезная проверка: Австрия под руководством Ральфа Рангника показывает хорошую игру и уже отбирала очки у «трехцветных». В июне 2022-го сборные сыграли вничью (1:1) в Лиге наций. Подопечные Дидье Дешама ворвались на Евро в статусе одних из главных фаворитов, поэтому ошибиться в первом же туре было бы неприятно.

«Трехцветные» поддавливали в первом тайме, но редко создавали моменты. Австрийцы тоже нечасто угрожали воротам Майка Меньяна, зато отметились бойцовскими навыками — всего за 45 минут стали лидерами турнира по количеству отборов (19). Даже гол Франции получился достаточно случайным: французы накрыли соперника на правом углу штрафной, после чего Килиан Мбаппе навесил, а защитник австрийцев Максимилиан Вебер срезал мяч в свои ворота.

Футболисты сборной Франции празднуют гол в&nbsp;ворота Австрии. Спорный старт Франции на Евро: победили благодаря автоголу и, кажется, потеряли Мбаппе

Второй тайм большую часть проходил под контролем австрийцев, вот только их владение редко приводило к опасным моментам. Французы же периодически укалывали контратаками — после одной из них Мбаппе даже улетел один на один, но пробил мимо ворот. Подопечные Рангника так и закончили матч без реальных голевых шансов — «трехцветные» в эконом-режиме набрали три очка, но, вероятно, потеряли свою главную звезду. После подачи со штрафного Килиан неудачно пробил головой и по касательной лицом врезался в плечо защитника: судя по кадрам смещенной перегородки носа и количеству времени, которое потратили врачи на остановку кровотечения, речь может идти о переломе.

Матч с Нидерландами — уже через три дня.

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
2
Обсудить
Читайте также
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
Украинцы скандировали бандеровские лозунги
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Нужно понимать, что ты значишь для футбола, и не размениваться на такую дешевку. Мнение Рабинера о поступке Мбаппе
Дешам: «Если новости по Мбаппе не будут хорошими, будем сражаться без него»
Австрия — Франция: видеообзор матча Евро-2024
Дешам вышел на второе место по числу побед среди тренеров европейских сборных
Невилл: «В первые 70 минут Франция и Австрия показали наилучший футбол с момента начала турнира»
Жуткий день Мбаппе: не забил супермомент, сломал нос, получил идиотскую желтую
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Жуткий день Мбаппе: не забил супермомент, сломал нос, получил идиотскую желтую

Нужно понимать, что ты значишь для футбола, и не размениваться на такую дешевку. Мнение Рабинера о поступке Мбаппе