Провал Украины, проклятие Лукаку, Франция осталась без Мбаппе? Как прошел четвертый день Евро

Сразу две сенсации.

Румыния — Украина: катастрофа команды Реброва

Украинцы привезли на чемпионат Европы одно из лучших поколений в своей истории. Казалось, звезды АПЛ и ла лиги не заметят скромную Румынию, которая до этого одержала лишь одну победу в финальной части турнира — в 2000 году обыграла Англию (3:2) в заключительном туре группового этапа. Но все пошло не по плану команды Реброва.

Николае Станчу открыл счет шикарным дальним ударом на 29-й минуте. Капитан румын воспользовался несогласованностью Николая Матвиенко и Андрея Лунина — защитник отдал вратарю под давлением, а тот вынес мяч прямо в ноги сопернику. Во втором тайме Румыния удвоила преимущество еще одним выстрелом издали — и снова гол случился благодаря ошибке вратаря «Реала»: Лунин пропустил мяч под рукой. Почти сразу Румыния добила поплывшего оппонента третьим мячом.

Украинцы стартовали на Евро с провала, а Румыния оформил самую крупную победу на больших турнирах в истории страны. 3:0 — абсолютно по делу: желто-синие за 90 минут выжали лишь два попадания в створ, румыны же сгенерировали еще несколько острых шансов. Будущее банды Эдуарда Йордэнеску невероятно интригует — в этом матче они впечатлили своей игрой.

Футболисты сборной Румынии празднуют победу над Украиной на Евро-2024. Фото Reuters

Бельгия — Словакия: кошмар Лукаку

Следить за борьбой в группе Е крайне увлекательно, ведь квартет возглавили андердоги: Румыния и Словакия. Бельгийцы, которые ни разу не проиграли за 14 матчей под руководством Доменико Тедеско, уступили словакам, пропустив единственный мяч уже на седьмой минуте. «Соколы» воспользовались ошибкой Жереми Доку — именно он неаккуратно отпасовал в свою штрафную, и через пару секунд Иван Шранц с добивания прошил Куна Кастельса.

Большая часть матча проходила под огромным давлением «красных дьяволов», которые упустили несколько шикарных моментов. Антигерой — Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир в истории Бельгии (85 мячей) угробил два роскошных шанса в первом тайме, а после перерыва наконец-то забил, причем дважды — но оба гола отменили. Первый Ромелу вонзил из небольшого офсайда, второй не засчитали из-за того, что ассистировавший ему Луа Опенда подыграл рукой.

Словаки периодически огрызались симпатичными контратаками, но если бы не катастрофическая реализация бельгийцев, вряд ли бы увезли даже ничью. Дикое растранжиривание преследует «красных дьяволов» уже на втором крупном турнире подряд: на ЧМ-2022 команда нанесла 51 удар, сконструировала 6,7 баллов xG, но забила лишь однажды. В результате такая неаккуратность стоила сборной места в плей-офф.

В следующем туре бельгийцам будет противостоять Румыния, которая разорвала Украину контратаками — в целом, действовала в похожем со Словакией стиле. Есть ощущение, что развязка в этой группе будет огненной.

Австрия — Франция: трудовая победа «трехцветных»

Французов в первом туре ждала серьезная проверка: Австрия под руководством Ральфа Рангника показывает хорошую игру и уже отбирала очки у «трехцветных». В июне 2022-го сборные сыграли вничью (1:1) в Лиге наций. Подопечные Дидье Дешама ворвались на Евро в статусе одних из главных фаворитов, поэтому ошибиться в первом же туре было бы неприятно.

«Трехцветные» поддавливали в первом тайме, но редко создавали моменты. Австрийцы тоже нечасто угрожали воротам Майка Меньяна, зато отметились бойцовскими навыками — всего за 45 минут стали лидерами турнира по количеству отборов (19). Даже гол Франции получился достаточно случайным: французы накрыли соперника на правом углу штрафной, после чего Килиан Мбаппе навесил, а защитник австрийцев Максимилиан Вебер срезал мяч в свои ворота.

Второй тайм большую часть проходил под контролем австрийцев, вот только их владение редко приводило к опасным моментам. Французы же периодически укалывали контратаками — после одной из них Мбаппе даже улетел один на один, но пробил мимо ворот. Подопечные Рангника так и закончили матч без реальных голевых шансов — «трехцветные» в эконом-режиме набрали три очка, но, вероятно, потеряли свою главную звезду. После подачи со штрафного Килиан неудачно пробил головой и по касательной лицом врезался в плечо защитника: судя по кадрам смещенной перегородки носа и количеству времени, которое потратили врачи на остановку кровотечения, речь может идти о переломе.

Матч с Нидерландами — уже через три дня.