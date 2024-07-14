Четыре гола Руни, яркий дебют Роналду, драма Сака и шоу Ямаля. Вундеркинды, которые зажигали на Евро

Как им это удалось?

Прорыв молодых футболистов — обязательная программа любого большого турнира. И Евро-2024 не исключение: мы восхищались шедевральным голом Гюлера, а Ямаль уже стал самым обсуждаемым футболистом лета. Какие еще вундеркинды вошли в историю?

Кингсли Коман — Евро-2016

В 19 лет Кингсли Коману не было гарантировано место в сборной Франции — но игровые минуты давали стабильно. На Евро-2016 молодой вингер не сыграл только в полуфинале, получив достаточно времени в остальных матчах, чтобы проявить себя.

И он проявил — активностью, скоростью и техникой Кингсли впечатлил не только французов, но и всех болельщиков. Недаром после завершения двухлетней аренды «Бавария» без разговоров активировала опцию выкупа и забрала Комана у «Ювентуса» по бросовой цене — около 20 миллионов евро.

Букайо Сака. Фото Global Look Press

Букайо Сака — Евро-2020

Сейчас мы знаем Сака как одного из самых талантливых, сильных и дорогих вингеров мира, а также настоящего лидера сборной Англии. В 2020 году все было иначе — 19-летний Сака только подавал надежды.

Зато какие! Несмотря на то что на том Евро Букайо далеко не всегда попадал в старт (пропустил три матча), его появления были запоминающимися. Скорость и наглость юнца даже вынудили заслуженного Кьеллини преподать урок и дернуть за воротник стремительно убегающего в атаку вингера. Так родился один из самых знаменитых эпизодов того Евро.

Несмотря на драму в финале из-за незабитого решающего пенальти и последующего хейта фанатов, выступление Сака показало — перед нами талант. Спустя три года англичанин демонстрирует его в полной мере.

Арда Гюлер — Евро-2024

19-летний турецкий нападающий — настоящий вундеркинд. Гюлеру еще до Евро-2024 прочили дуэль с Ямалем за звание лучшего молодого игрока. И на турнире Арда выступил замечательно, составив достойную конкуренцию испанскому сопернику.

Гюлер забил мяч в первой же игре на дебютном для себя взрослом турнире, а в плей-офф отметился двумя подряд ассистами, став настоящим лидером сборной Турции. Будь у Винченцо Монтеллы более крепкая и сбалансированная команда, нет сомнений — дуэль Ямаля и Гюлера могла бы произойти не только на бумаге, но и, быть может, в финале Евро.

Педри. Фото Global Look Press

Педри — Евро-2020

Несмотря на юный возраст, 18-летний Педри выглядел настоящим мужчиной на Евро-2020. Талант из «Барселоны» не просто встал в сборную Испании как влитой, но и запомнился тем, что отпахал в том году больше 70 матчей без перерыва, включая выступление на Олимпиаде сразу после турнира с основной сборной Испании.

На Евро-2020 Педри реально потрудился, в трех матчах плей-офф сыграв по 120 минут. Мемы про то, как 18-летний розовощекий мальчик превращается в побитого жизнью ветерана буквально на глазах, облетели все соцсети. В награду Педри получил звание лучшего молодого игрока Евро-2020, а в конце года — еще и награду Golden Boy. Достойная компенсация.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Криштиану Роналду — Евро-2004

На этом Евро 39-летний Роналду выступил отвратительно, но 20 лет назад — на дебютном для себя турнире — 19-летний Криш зажигал вовсю. Причем отличался не только финтами и дерзостью, но и дикой уверенностью в себе. И, конечно, был результативен.

Гол грекам и голевая передача в матче с Россией на групповом этапе стали только началом. В четвертьфинале с Англией Роналду уверенно реализовал свою попытку в серии пенальти, а полуфинал с Нидерландами и вовсе вытащил сам, приложив руку к каждому из двух голов португальцев. В финале не повезло, но в целом выступление Роналду на Евро-2004 занимает достойное место в его карьере.

Ренату Саншеш — Евро-2016

Это сейчас 26-летний полузащитник потерялся в глубинах «ПСЖ» и скитается по арендам, а в 2016-м 18-летний игрок натурально тащил сборную Португалии к победе. Вершиной его выступления стал спасительный гол полякам в четвертьфинале и дальнейший реализованный пенальти в серии. Но и в остальных эпизодах Саншеш выглядел более чем достойно.

После победы Португалии в финале Ренату был назван лучшим молодым игроком Евро-2016, но карьера не задалась — он уже несколько лет не выступает за сборную. Хороший пример того, что не всегда сверкнувший на одном турнире вундеркинд на самом деле будет хорош всегда.

Ламин Ямаль. Фото AFP

Ламин Ямаль — Евро-2024

Автор примерно всех рекордов из разряда «самый молодой» Ламин Ямаль приехал на Евро... в 16 лет! Уже это примечательно и выделяет испанца на фоне конкурентов, но Ямаль не стал стесняться и отдал три голевые передачи на групповом этапе и в плей-офф. А в полуфинале и вовсе зарядил красивый гол в ворота Франции, сравняв счет.

Теперь Ямаль в финале Евро. И, в отличие от многих конкурентов по рейтингу, у него уже статус ключевого игрока и надежды своей сборной. Это удивительно, ведь парень взял с собой в Германию учебники и тетрадки — делать домашнее задание. Он же еще не закончил учиться!

Уэйн Руни — Евро-2004

Все вышеперечисленные однозначно пахали, спасали свои команды и старались на общее благо. Но ни у кого из них не получилось залететь на Евро так же ярко, как это сделал 18-летний Уэйн Руни в 2004 году.

Просто групповой этап англичанина: разминочный матч с Францией, потом дубль в ворота Швейцарии, следом дубль с Хорватией, да еще и голевая передача сверху. К сожалению, в четвертьфинале с Португалией Руни получил травму уже через полчаса после стартового свистка — а то кто знает, быть может, Криштиану Роналду и вовсе не попал бы в этот список, останься Уэйн на поле.