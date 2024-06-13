16-летний Ямаль, капитан сборной Венгрии, Хвича и другие. Самые дорогие игроки Евро-2024

Переизбыток больших мастеров и молодых талантов.

Евро-2024 объединит лучших футболистов Европы и станет настоящей выставкой талантов. Игроки даже не из самых топовых сборных могут быть настоящими звездами в клубном футболе, но в своих сборных — чуть ли не единственным топом. Знакомимся с топ-10 самых дорогих участников турнира — рейтинг составлялся по данным сайта Transfermarkt, а места разбивались в соответствии с трансферной стоимостью, поэтому на одной позиции представлено несколько футболистов.

Трент-Александр Арнольд. Фото Global Look Press

70 миллионов евро — Трент Александер-Арнолд, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Алессандро Бастони, Лерой Сане, Кай Хаверц

Португальцы Фернандеш и Силва блистают в АПЛ — за «Манчестер Юнайтед» и «Ман Сити». Для сборной атакующие полузащитники также являются важнейшими элементами. Бруну оформил 22+20 в 67 играх во всех турнирах, а первым крупным опытом в футболке сборной для него стал еще ЧМ-2018. Силва, хотя и ровесник Фернандеша (по 29 лет), но провел за португальцев уже 89 встреч (11+29), а дебютировал в 2015 году. Еще один атакующий полузащитник Хаверц провел топ-сезон за «Арсенал». В сборной Кай уже давно имеет стабильное место в основе: дебютировал в 2018 году, а на прошлом чемпионате Европы отметился двумя голами.

Бастони — основной защитник сборной Италии. Правда, во многом из-за травм к 25 годам он сыграл за национальную команду не так много матчей — лишь 23, а предстоящий Евро станет для него первым полноценным крупным турниром. На прошлом чемпионате Европы Алессандро появился лишь в одной встрече. Гораздо стабильнее на клубном уровне выступает и Александер-Арнолд: у защитника «Ливерпуля» лишь 25 игр за «Трех львов»: прошлый Евро он пропустил из-за травмы, а на ЧМ-2022 отбегал всего 33 минуты. Зато Сане провел за Германию 60 матчей, а первым крупным турниром для него стал еще Евро-2016. Сейчас он наверняка вновь станет одним из главных действующих лиц в составе бундестим.

Йошко Гвардиол. Фото Reuters

75 миллионов евро — Йошко Гвардиол, Доминик Собослаи

Защитник «Ман Сити» стал важной частью команды Пепа Гвардиолы, в сборной молодой (22 года) хорват уже давно занимает стабильное место в основе. Например, на ЧМ-2022, где Хорватия выиграла бронзовые медали, отбегал все матчи без замен и даже забил один мяч. А первым крупным турниром в его карьере оказался еще Евро-2020. Собослаи — однозначный лидер Венгрии и самый звездный представитель сборной. Провел мощный сезон в «Ливерпуле», оправдав заплаченные за него деньги (70 миллионов) и став одним из самых ярких и крутых в команде. Ждем такие же радиоуправляемые удары.

Педри. Фото AFP

80 миллионов евро — Педри, Хави Симонс, Хвича Кварацхелия, Вильям Салиба, Коул Палмер, Николо Барелла, Рубен Диаш

22-летний англичанин Палмер вторгся в число лучших игроков страны: выдал 27+15 в дебютном сезоне в составе «Челси» и заслужил дебютный вызов в сборную. Пока на счету Палмера всего четыре выступления за национальную команду, но на Евро он наверняка получит игровую практику.

Голландец Симонс тоже отлично спрогрессировал в этом сезоне: стал одним из лидеров «Лейпцига» и утвердился в статусе важного игрока сборной. Хави стабильно выступает за Нидерланды с весны 2023-го, а в последнем товарищеском матче перед Евро наконец забил дебютный мяч — огорчил Исландию (4:0).

Барелла уже давно занимает важные позиции как в «Интере», так и в сборной Италии. Полузащитник провел 53 матча за «скуадру адзурру» (9+9), а место в стартовом составе имел и на прошлом Евро, в котором итальянцы завоевали золотые медали.

Для Педри сезон получился непростым: получил несколько серьезных травм, из-за которых никак не мог обрести стабильность. На Евро испанец все же едет здоровым: в 21 год у него уже 20 игр за «Красную фурию» во всех соревнованиях, причем безальтернативно основным он был еще на прошлом континентальном форуме. И сыграл бы за сборную гораздо больше, если бы не постоянные травмы.

Для Хвичи, как и для всей Грузии, попадание на Евро — уже огромный успех. Главная надежда в составе «Крестоносцев» возлагается как раз на игрока «Наполи»: всего за 30 матчей в национальной команде он отметился серьезными 15+8. Правда, прошедший клубный сезон для него, как и для неаполитанцев, получился сложным.

Салиба расцвел в «Арсенале» и второй год подряд играет на уровне лучших защитников АПЛ. В сборной 23-летний француз пока не достиг подобной стабильности, все же конкуренция у «Трехцветных» намного жестче, чем в клубе. На счету Салиба 15 появлений в составе национальной команды, и сейчас он сильнейший центральный защитник сборной.

Рубен Диаш для Португалии еще большая глыба: в 27 лет занимает гарантированное место в основе, а в июньском товарищеском матче против Финляндии даже вышел с капитанской повязкой и забил гол (4:2).

Рафаэл Леау. Фото Reuters

90 миллионов евро — Ламин Ямаль, Рафаэл Леау

16-летний юнец Ямаль провел сезон мечты: ворвался в основу «Барселоны» и практически сразу же попал в сборную Испании — дебютировал в сентябре 2023-го. За спиной подростка уже семь матчей за национальную команду, в которых он оформил впечатляющие 2+6. Сейчас он — полноценный игрок основы и главная креативная сила.

Для португальца Леау прошедший год, наоборот, получился далеко не лучшим в карьере: «Милан» не выиграл ни одного трофея, а сам футболист периодами выступал крайне блекло. В сборной Рафаэл уже давно, с октября 2021-го, но на поток голы поставить до сих пор не смог — всего 4+5 в 27 матчах во всех турнирах. Слабо для нападающего, претендующего на переход в топ-клуб. Возможно, даже не будет попадать в старт на Евро.

Харри Кейн. Фото Reuters

100 миллионов евро — Харри Кейн, Эдуардо Камавинга, Орельен Тшуамени

Кейн вполне может стать главной звездой предстоящего Евро, ведь он провел сумасшедший клубный сезон — безумные 44+12 в 45 матчах во всех турнирах. В сборной Харри тоже стабильно отличается: 63+19 за 91 игру. Первым крупным турниром для 30-летнего форварда оказался еще Евро-2016, на котором англичане добрались лишь до 1/8 финала.

Полузащитники сборной Франции еще и выступают за один клуб — «Реал», с которым в этом сезоне добились мощных успехов: победы в ла лиге, Лиге чемпионов и Суперкубке Испании. Правда, в сборной более важную роль пока занимает Тшуамени: 31 матч во всех турнирах, стабильное место в основе — в том числе и на ЧМ-2022, где французы дошли до финала. Камавинга пока отбегал в футболке национальной команды 17 игр, причем стабильно выступать Эдуардо начал только с квалификации Евро-2024.

Джамал Мусиала. Фото Global Look Press

120 миллионов евро — Джамал Мусиала, Родри, Деклан Райс

Здесь собрались топовые полузащитники. Мусиала в 21 год уже имеет солидный опыт выступления за сборную Германии: два появления на прошлом Евро, место основного на последнем чемпионате мира и всего уже 29 матчей во всех турнирах. Райс провел потрясающий сезон за «Арсенал», в сборной Англии он тоже уже давно играет важную роль. Деклан отбегал 51 матч за «Трех львов» и поучаствовал в каждой игре прошлого Евро — в том числе вышел в основе в финальном поединке с Италией. Родри же мутировал в ведущего полузащитника мира. Этот статус испанец подтверждает и в национальной команде: 50 матчей к 27 годам — место железного основного на прошлом ЧМ и победном плей-офф Лиге наций.

Флориан Вирц. Фото Global Look Press

130 миллионов евро — Флориан Вирц

В прошедшем сезоне 21-летний немец окончательно превратился в звезду мирового футбола. Атакующий полузащитник вместе с «Байером» выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также по-настоящему расцвел под руководством Хаби Алонсо. Показал топовые 38 результативных действий в 49 играх во всех турнирах, причем только в январе 2023-го Флориан залечил тяжелейшую травму — разрыв крестообразных связок.

В сборной Вирц стал важным исполнителем совсем недавно и пока участвовал в основном в товарищеских матчах. Евро-2024 — первый крупный турнир в его карьере.

Букайо Сака. Фото AFP

140 миллионов евро — Букайо Сака

Молодой англичанин вновь серьезно прибавил в прошедшем сезоне: превратился в полноценного лидера «Арсенала» и теперь едет на Евро в статусе одной из главных звезд «Трех львов». 22-летний вингер участвовал и в прошлом чемпионате Европы, закончившимся для него кошмаром — в финале с Италией Сака не реализовал заключительный пенальти в послематчевой серии. Правда, после того Евро был неплохой чемпионат мира, на котором Букайо отметился тремя голами.

Фил Фоден. Фото AFP

150 миллионов евро — Фил Фоден

24-летний англичанин провел потрясающий сезон, в котором получил награду лучшего футболиста АПЛ и показал огненные 27+12 в 53 играх во всех турнирах. За сборную Фил выступает достаточно давно: дебютировал еще в сентябре 2020-го в возрасте 20 лет. Он уже поучаствовал в двух крупных турнирах — Евро-2020 и чемпионате мира 2022-го. Но на предстоящем чемпионате Европы ожидания от выступлений Фодена куда серьезнее — если раньше его рассматривали как талантливого юниора, то сейчас — как лидера сборной.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

180 миллионов евро — Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем

Звезды мадридского «Реала» — самые дорогие игроки не только на предстоящем Евро, но и во всем мире. Сборные Мбаппе и Беллингема в числе главных фаворитов чемпионата Европы, а сами футболисты — их главные звезды. Килиан в 25 лет стремится к званию лучшего бомбардира в истории Франции: сейчас с 47 мячами занимает третье место в списке снайперов «Трехцветных» и отстает от лидера Оливье Жиру всего на 10 голов.

20-летний Беллингем же дебютировал за Англию еще в 17 лет и даже вышел в трех матчах прошлого Евро. На ЧМ-2022 молодой полузащитник уже был представителем стартового состава.