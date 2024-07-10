Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро. Он мог принять титул еще три года назад

После Евро-2020 Гарет не стал сэром из-за проблем с налогами.

Сборная Англии близка ко второму финалу чемпионата Европы подряд — для выхода в него «Трем львам» необходимо пройти Нидерланды. В случае успеха англичан ожидает Испания. При этом тренера британцев Гарета Саутгейта активно критикуют на протяжении турнира из-за чересчур осторожного стиля. Впрочем, правительству страны, кажется, все равно, в какой манере выступает сборная.

В случае триумфа Англии Саутгейт получит рыцарское звание, а к нему будут обращаться «сэр Гарет Саутгейт». The Telegraph информирует, что тренер приобретет титул даже в случае поражения в полуфинале, так как после завершения чемпионата Европы уже запланированы переговоры по этому поводу с генеральным директором футбольной ассоциации Марком Буллингемом.

Также в случае победы англичан на Евро почести предусмотрены для нескольких футболистов. Точно повышение с кавалера (низший из пяти разрядов) до офицера ордена Британской империи получит лучший бомбардир в истории «Трех львов» Харри Кейн (65 голов).

Харри Кейн. Фото AFP

При этом английские медиа сообщают, что в случае триумфа сборной регалии могут достаться гораздо большему количеству игроков. Новый премьер-министр Кир Стармер, вступивший в должность 5 июля, является большим футбольным фанатом.

Саутгейт мог получить рыцарское звание еще после Евро-2020. Тогда Англия вышла в первый финал крупного турнира с ЧМ-1966, который закончился ее победой. Однако правительство заподозрило Гарета в уклонении от налогов и прекратило переговоры по присуждению тренеру титула.

«Подозрительное поведение в области налогообложения несовместимо с присуждением звания», — говорилось в заявлении правительства.

Впервые Гарета заподозрили в уклонении от налогов еще в 2016-м. Саутгейт инвестировал в компанию из мира киноиндустрии Ingenious Media. Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) неоднократно признавало схемы инвестирования в эту корпорацию незаконными.