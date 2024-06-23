Сборная 2-го тура Евро по версии «СЭ»: без центрфорвардов, но с Мамардашвили

Сегодня, 17:00
Во 2-м туре выделились два голкипера: Доннарумма и Мамардашвили. Оба впечатлили игрой и лишь по разу пропустили, но грузинский голкипер сделал больше спасений в матче с Чехией: целых 11 отраженных ударов!
В игре с Сербией принес огромную пользу своей команде на правой бровке: он не просто открыл счет, а сам и начал результативную атаку и замкнул ее.
Не каждый способен в 41 год играть на таком высоком уровне, как защитник сборной Португалии. Турки настрадались от Пепе: 7 выносов, 4 подбора и просто уверенная игра, позволившая португальцам сохранить ворота сухими.
Перед стартом турнира казалось, что место левого защитника испанской сборной займет Гримальдо из «Байера», но Кукурелья проводит едва ли не лучший карьерный отрезок. В матче с Италией он не только идеально сыграл в обороне, но и был чрезвычайно полезен в атаке: несколько прострелов защитника «Челси» могли завершиться голом.
Только один футболист на этом Евро получал приз лучшему игроку матча дважды: его фамилия — Канте. В матче с Нидерландами француз вновь выжег всю опорную зону и стал одной из причин, почему команда все еще не пропустила.
Германия более чем уверенно обыграла Венгрию и ни разу не заставила усомниться зрителей в собственном превосходстве. Ключевым футболистом встречи стал Гюндоган: гол и результативная передача.
Много сделал для победы португальцев над сборной Турции. Уже на 21-й минуте открыл счет и после этого не оставлял попыток забить еще: его оппонентам по флангу было очень тяжело.
Во втором туре подряд забил и выбился в лучшие бомбардиры Евро. Гол Мусиалы стал победным в матче с Венгрией.
В первом туре вся бельгийская сборная провалилась, но в матче с Румынией показала, что ее рано списывать со счетов. За управление атаками отвечал полузащитник «Манчестер Сити»: 23 передачи в финальную треть поля, 12 выигранных единоборств и 5 ударов, один из которых стал результативным.
Сам он итальянцам не забил, но автогол Калафьори стал следствием прорыва Уильямса и прострела с левого фланга. Нико мог забить и сам — в частности, попал в перекладину во втором тайме.
Второй тур подряд ни один центральный нападающий не впечатляет, поэтому мы вынуждены ставить на эту позицию не совсем профильного игрока: Крамарич начинал матч с Албанией слева, но постоянно смещался в центр, откуда и сравнял счет.