«Трем львам» всегда чего-то не хватает.

Англия — удивительная сборная. По сути, создавшая футбол нация никогда не знала вкуса победы на Евро, а максимально близка к этому титулу была лишь однажды — в 2020 году. Тогда безотказную машину Саутгейта остановила харизматичная сборная Италии. Но «Три льва» не расстроились и собрали новый механизм. Хватит ли его в этот раз для победы?

Состав сборной Англии на Евро

6 июня тренерский штаб англичан объявил окончательный состав команды на Евро. Заявку забили полностью — взяли 26 человек.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес (оба — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба — «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал», Испания), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Харри Кейн («Бавария», Германия), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

На Евро не попали полузащитник Джек Грилиш («Манчестер Сити») и защитник Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»). Первый в минувшем сезоне выступил неубедительно и поэтому остался без вызова — благо для англичан, у них есть кем заменить вингера «Сити». А вот Харри пропускает турнир из-за травмы и стал настоящей потерей. Без него центр обороны в лице Стоунза, Гуэхи и Конса выглядит неубедительно.

На примере этих двух фамилий хорошо видна ситуация в Англии в целом. У «Трех львов» полный порядок в атаке, даже слишком. Харри Кейн, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Фил Фоден, Коул Палмер... Одни из лучших игроков мира на своих позициях.

Но насколько все хорошо в атаке, настолько же все печально в защите. Топового вратаря — нет. Топового центрального защитника — нет. Левого защитника — нет. Сможет ли Гарет Саутгейт тактикой решить проблему? От ответа на этот вопрос зависят буквально все перспективы англичан на Евро. Без дополнительного внимания эта оборона просто не переживет первую же попавшуюся топ-встречу.

Джуд Беллингем. Фото AFP

Главная звезда сборной Англии

Назвать одного футболиста трудно, потому что состав англичан буквально ломится от звезд. Но круче других в этом сезоне все же полузащитник «Реала» Джуд Беллингем — парень в первый же сезон за сливочных взял Лигу чемпионов, подорожал до 180 миллионов евро на Transfermarkt и стал одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

«У него невероятный менталитет», — так отозвался о 20-летнем футболисте Гарет Саутгейт. Беллингем действительно способен стать лидером сборной и привести ее к победе. Ранее он уже провернул этот трюк в «Реале», а это солидная заявка.

Джон Стоунс. Фото Reuters

Слабое место сборной Англии

Об этом уже говорилось выше. Все, что находится ниже линии полузащиты, — одна большая глиняная нога англичан. Оберегать ворота команды Саутгейта, вероятнее всего, будет треугольник Стоунз — Пикфорд — Гуэхи, и он просто не может быть надежным.

Серия пенальти, стандарт или простая контратака легко могут развиться до настоящих похорон для сборной Англии. Похожая ситуация сложилась у англичан на прошлом Евро, и тогда ее решили просто — за счет гигантского класса атакующих игроков исключили опасность у своих ворот из уравнения.

Вероятно, сейчас будет избран тот же метод. Проблема в том, что задавить можно маленьких и слабых. А вот задавить Францию, Германию или Италию почти невозможно. Собственно, поэтому англичане и проиграли — что на Евро-2020, что на ЧМ-2022.

Фото Reuters

Соперники по группе

Англичане попали в группу С, и лучше нельзя было даже пожелать. Внутри — дебютанты Евро сербы, вернувшиеся спустя 24 года словенцы и датчане. Настоящую опасность несут только последние — атака сборной Дании способна доставить проблемы английской защите.

А вот неуверенные сербы и медленные словенцы, кажется, желанная добыча для атаки «Трех львов». Если не случится форс-мажора, Англия пройдет групповой этап абсолютно спокойно и с неплохими шансами на 9 из 9 очков.

Контракт Гарета Саутгейта завершается в конце года, и у него есть шанс уйти королем или вообще продлиться и продолжать строить самую сильную английскую сборную в истории. Но есть вероятность уйти совсем.

«Если мы не выиграем турнир, то меня, вероятно, здесь больше не будет. Тогда, возможно, это последний шанс. Думаю, около половины тренеров сборных уходят после крупных турниров — такова природа международного футбола.



Я здесь уже почти восемь лет, и мы были близки к трофею. Поэтому я знаю, что нельзя все время говорить публике: «Пожалуйста, подождите еще немного», — потому что в какой-то момент люди потеряют веру. Если мы хотим быть большой командой, а я — топ-тренером, то нужно добиваться успеха в ключевые моменты», — заявил Саутгейт накануне Евро.

Теперь на карту поставлено многое — англичане либо победят, либо вступят в эпоху перемен.