«Скучный футбол часто приводит к успеху». Топ-журналисты из Англии — о Саутгейте и шансах сборной на триумф

Обозреватель «СЭ» пообщался с двумя авторами ведущих британских изданий.

Полтора года назад мы с одним из ведущих футбольных журналистов мира виделись в Катаре. Там Джонатан Уилсон, ведущий автор The Guardian и главный редактор альманаха The Blizzard, где публикуются интересные истории со всего мира, создатель многих нашумевших книг о международном футболе, подарил мне свое первое художественное произведение — написанную во времена пандемии новеллу об... Эдуарде Стрельцове, чья судьба вызвала у него большой интерес.

Интервью об этом — и не только — мы в Катаре для «СЭ», конечно, сделали. Именно Джонатан в книге об эволюции тактики мирового футбола объяснил английской и другой международной публике, что один из изобретателей прессинга — советский тренер Виктор Маслов.

Уилсону одинаково интересен и ценен футбол из любой точки земного шара. И для меня непременный и любимый атрибут любого чемпионата мира и Европы — встречи с ним, а также с классиком английской спортивной журналистики Киром Рэднеджем, многолетним главным редактором журнала World Soccer. С ним должны увидеться в Дюссельдорфе на матче Англия — Швейцария.

А с Джонатаном и его коллегой Ричардом Джолли из The Independent в свободный день перед четвертьфиналами сходили пообедали в берлинское кафе возле площади «Александрплатц» и поговорили про сборную Англии.

Деклан Райс и Джуд Беллингем. Фото Reuters

Вся Англия почему-то решила, что нужно строить команду вокруг Беллингема

— Англия, возможно, самая критикуемая команда с начала турнира и по сей день — и прессой, и болельщиками. По-вашему, эта критика справедлива?

Джонатан Уилсон: — В чем-то — да, в чем-то — нет. Ожидания в Англии, безусловно, очень высоки. Но не хватает понимания того, насколько сложен международный футбол; того, что скучная игра часто оказывается там успешной. Поэтому уровень критики, возможно, чрезмерно завышен.

Однако Англия пока играет и в самом деле не очень. Матч против Дании по-настоящему ужасен. На трех предыдущих турнирах при Саутгейте было очень хорошее планирование игры. Да, и там случались невыразительные выступления — против США на чемпионате мира, против Шотландии на Евро-2020 (оба матча закончились 0:0. — Прим. И.Р.). Сборная в этих матчах смотрелась не слишком хорошо, но, по крайней мере, была видна структура, просто против глубоко обороняющейся команды ей оказалось сложно создавать моменты.

Саутгейта можно критиковать и за некоторые аспекты матч-менеджмента, управления командой по ходу игр. В полуфинале против Хорватии в 2018 году он, на мой взгляд, медленно реагировал на меняющуюся ситуацию, как и в финале Евро против Италии. Но этот турнир отличается тем, что в некотором смысле подготовка к нему вышла очень плохой.

— В чем же?

— Например, Келвин Филлипс не был доступен, и это уже около года назад виделось серьезной проблемой, но Саутгейт ее не исправил. Он продолжает пробовать разные варианты. Начал с Трента Александра-Арнольда, продолжил Кевином Галлахером, далее — Кобби Мейной. Не стоит так часто менять игроков. Нужно подходить к турниру с четким планом и, возможно, немного его корректировать. Это базис.

Кое с чем ему немного не повезло. Например, травма Люка Шоу означала, что у него не будет левоногого левого защитника. Но в таком случае считаю ошибкой то, что он даже не включил другого такого игрока в состав. Киран Триппьер постоянно сваливается с фланга вглубь поля, а это все замедляет. Отсутствие левши на левом фланге делает игру очень узкой. Это было предсказуемо.

Уставшим выглядит Букайо Сака. У Харри Кейна, кажется, проблема со спиной. Джуд Беллингем, на мой взгляд, во второй половине сезона играл не так хорошо, как в первой. Все эти мелочи наслоились друг на друга. А есть то, за что Саутгейта нельзя винить — например, травма Харри Магуайра. Из-за этого было много угроз со стандартных положений. Думаю, Марк Гехи играл очень хорошо, но Магуайр — лидер. Считаю, он чуть лучше работает с мячом, чем Гехи, и у них со Стоунзом хорошее взаимодействие — они знают друг друга.

Есть еще один момент, и здесь подавляющая часть критики кажется мне немного безумной. Англия выглядит очень хорошо, играя 4-3-3, когда Беллингем располагается довольно глубоко в полузащите. Но вся страна почему-то решила, что нужно строить команду вокруг Джуда. Поэтому его переместили вперед, на позицию «десятки», как он играл в этом сезоне за «Реал». Но следствием стало то, что он занимает место, куда оттягивается Кейн и смещается Фил Фоден, а значит, в полузащите образуется пространство, и Деклан Райс должен играть глубже. Это вызывает много сложностей. Если бы Беллингем играл всего на 15 метров глубже, многие проблемы сборной Англии были бы решены.

Харри Кейн и Джуд Беллингем. Фото Reuters

Ричард Джолли: — Часть критики справедлива. В отношении сборной Англии всегда будет нечто преувеличенное и раздутое, и к ней всегда будет огромное внимание. Мы как часть британской прессы ощущаем это. Возможно, усугубляется все тем, что у английской лиги большая, мировая известность, и люди во многих странах интересуются Англией и английскими игроками.

Выход в четвертьфинал обычно считается достижением. Но то, как Англия это сделала, по-настоящему впечатляющим не назовешь. Ей повезло попасть в слабую группу. Ей повезло, что в 1/8 финала досталась одна из самых слабых команд. Игра, можно сказать, была хуже, чем результат. Да, на предыдущих трех турнирах под руководством Саутгейта она не всегда играла ярко, но всегда — с ясной мыслью и планом. А сейчас кажется, что у нее больше нет плана, что она потеряла это чувство верного направления.

Многие футболисты пока не действуют на пике своих возможностей, и это не только английская проблема, конечно. В международном футболе всегда возникает вопрос о тренерах сборных: неудачная игра команд — это их вина или тренеры все же жертвы обстоятельств, а именно — формы игроков, слишком большой или слишком малой игровой практики в клубах? Англия сейчас в такой ситуации, когда она начала турнир с четырьмя действительно классными, талантливыми игроками атаки — Кейном, Беллингемом, Фоденом и Сака. Они провели отличные сезоны на клубном уровне, но никто из них сейчас не играет классно, и, по крайней мере, двое из них, а то и трое не совсем здоровы. И Саутгейт в безвыходной ситуации.

— В чем она заключается?

— В последнем матче он решил оставить Кейна и Беллингема на поле, и в итоге они оба забили. Но если судить по форме и выступлениям, то кое-кого из них можно было бы заменить.

У Саутгейта огромная проблема в полузащите, и он ее совсем не смог решить. Его высмеяли за комментарии о том, что у Англии нет нормальной замены для Келвина Филлипса. Но в этой реплике была логика. Англии не помешал бы Филлипс образца Евро-2020 — не выдающийся, однако надежный игрок, дававший команде баланс.

Далее на протяжении всего турнира есть большие проблемы на левом фланге из-за отсутствия нужной ширины. Триппьер хорошо справляется в обороне, но всегда смещается в центр. И да, это странный турнир, потому что у Англии следующая встреча со Швейцарией, а потом в случае победы — с Нидерландами или Турцией, и она может выйти в финал всего в третий раз в своей истории, а играет при этом плохо. Поэтому в оценке всегда есть вопрос баланса между игрой и результатом.

Футболисты сборной Англии сыграют против Швейцарии. Фото Reuters

План Англии — победить 1:0 или 2:0, а не 4:3

— Может ли Англия с Саутгейтом играть в более смелый и атакующий футбол? Это ведь всеобщая тема для обсуждений.

Уилсон: — Не думаю, что это действительно проблема. И не думаю, что они сознательно стараются быть скучными. Мне кажется, что Саугтейт просто инстинктивно консервативен. Он сказал, что его модель — это Португалия-2016 и Франция-2018. Думаю, он в целом верит, что в футболе сборных, если плотно действовать сзади и иметь по-настоящему хороших нападающих, один из них в конечном счете забьет, и команда победит, что и произошло со Словакией.

Но думаю, что более важный вопрос — это вопрос баланса, и пока ситуация с левым защитником и полузащитником оборонительного плана не будет решена, англичане не нащупают ту плавность игры, которую хотят видеть болельщики. Повторяю, не думаю, что Саутгейт пытается действовать так специально. Думаю, все происходит именно потому, что штаб еще не нашел правильный баланс.

Джолли: — Они могут играть в немного более атакующий футбол, но никогда не станут бросаться на ворота соперников безрассудно. Частично сложности на этом турнире заключаются в том, что все у них происходит очень медленно и тяжело. Думаю, что Англия пытается владеть мячом больше, чем в прошлом, но это владение стало очень медленным. Одна из проблем — игроки не срабатываются настолько, чтобы дать команде свои лучшие качества. Нет тех, кто будет бежать за спины защитникам, как Рэшфорд и Стерлинг, что позволяло Англии быстро контратаковать.

Сейчас сборная играет довольно медленно. Она может больше атаковать через фланги обороны. Если Люк Шоу будет в форме, у команды окажется левоногий левый защитник, который сможет подключаться к финальной трети. Команда могла бы играть с Александром-Арнольдом на правом фланге, и это было бы лучшее решение — по крайней мере, один крайний защитник мог бы идти вперед и делать там больше. Но ни при каких обстоятельствах эта версия сборной Англии не будет командой, которая выйдет с мыслью: «Давайте сегодня выиграем — 4:3». Их план — попытаться победить 1:0 или 2:0. Время покажет, насколько хорошо они с этим справятся.

Уилсон: — Мы должны помнить, что Англия играла дважды в Гельзенкирхене и один раз во Франкфурте, где поле отвратительное.

Джолли: — Не думаю, что газон в Гельзенкирхене так же плох, как во Франкфурте.

Уилсон: — Но в матче против Словакии мяч подпрыгивал на всех участках поля. Я смотрел по ТВ, и было видно, что там везде огромные выбоины.

Я посетил пять-шесть разных стадионов на этом турнире. В Гельзенкирхене не был, но есть заметная разница между полем во Франкфурте и, например, в Штутгарте. Я в курсе статистики, которая показывает, что Англия играет медленнее остальных, и частично это просто ее стиль. Но частично — потому, что игроки на этих полях просто не доверяют поведению мяча. Был один шанс в начале матча со Словакией у Триппьера, и вы видели, как мяч шел к нему — это был отличный пас, мяч был у его правой, сильной ноги. И он просто подпрыгивает, попадает в верхнюю часть его ноги и улетает далеко вверх. Выглядело ужасно, но все из-за поля. Так что, думаю, это небольшое смягчающее обстоятельство.

Букайо Сака. Фото Reuters

Похоже, Англия будет играть со Швейцарией с тремя центральными защитниками

— Кого бы вы использовали иначе, чем Саутгейт, и кого бы взяли на турнир из тех, кого не взял он?

Уилсон: — Довольно сложный вопрос. Повторяю, на мой взгляд, Беллингем должен играть глубже, и многие проблемы исчезли бы. Но это работало бы, если бы все были здоровы. Со Швейцарией Англия готовится играть с тремя центральными защитниками, что меня очень удивляет. Не думал, что подобное случится, но сейчас, похоже, команда выйдет с тройкой. Предполагаю, это означает, что Сака будет действовать по всей левой бровке, а это большой сюрприз. Но он хорошо выглядел на данной позиции, когда перешел туда после замен в матче со Словакией. И возможно, это способ создать ту самую атакующую ширину, которой не хватало.

Джолли: — Думаю, он поставит Триппьера справа, но я бы поставил Трента.

Уилсон: — Согласен, я бы тоже предпочел Александра-Арнольда. Думаю, есть аргумент в пользу того, чтобы в атакующей группе предпочесть Коула Палмера, а не Сака — просто потому, что Сака выглядит уставшим, а Палмер, пожалуй, был лучшим игроком второй половины сезона АПЛ. Мне кажется, есть аргумент за то, чтобы выпустить Айвена Тоуни на поле раньше, если дела идут плохо, — потому что, как только он вышел, буквально через две минуты после начала дополнительного времени, стало что-то завязываться, потому что он — это «физика» в штрафной, которой у Англии нет в других случаях.

Может быть, стоило бы (при игре в три центральных. — Прим. И.Р.) продвигать Джона Стоунза в полузащиту при переходе к атаке, а двое других оставались бы в обороне. Таким образом создавалась бы формация «три плюс два» для противодействия контратакам, мы видели такое у Гвардиолы, и так Стоунз играет за «Сити». Тогда можно было бы использовать Беллингема и Фодена в качестве восьмых номеров, и эффективно. Если бы Беллингем был к этому готов, а я думаю, что он готов.

Эта модель, возможно, была бы аргументом в пользу включения в заявку Грилиша, чего Саутгейт не сделал. Но Грилиш выдал странный сезон, и он при этом вошел в предварительную заявку из 33 человек. Думаю, Саутгейт посмотрел на Грилиша в те десять дней и решил, что тот просто не готов. За последние восемь лет Саутгейт заслужил наше доверие в том смысле, что такие решения он принимает правильно. Но считаю, что еще и это сделало состав немного разбалансированным.

Джолли: — Понимаю, почему он не взял Бена Чилуэлла — нельзя рисковать с двумя не совсем здоровыми левыми защитниками. У Бена на самом деле не было хороших матчей за Англию, плюс у него сомнительная история с травмами. Но, с другой стороны, если у Англии нет левого защитника-левши и никакой ширины вообще, задаешься вопросом, мог ли он взять Чилуэлла на турнир?

В принципе, из того, что у него есть, мне на бумаге нравится идея с тремя центральными защитниками, а также с Сака и Трентом в роли латералей. Но проблема в том, что Англия вообще не играла по такой схеме. Может быть так, что это сработало бы, если бы все знали, что делать. Но когда они пробуют это в первый раз, есть опасность, что они будут выглядеть как команда, в которой никто никого не знает.

Думаю, Сака выглядит немного уставшим на этом турнире: иные игры начинал хорошо, но уже через полчаса не представлял никакой угрозы. Поэтому, наверное, есть смысл выпустить Палмера. Проблема у Англии в том, что очень мало игроков, чья форма говорит о необходимости их включения в состав. И все же есть причина выбрать каждого из них — Сака, Кейна, Фодена... Вот почему это довольно сложный поиск баланса. Саутгейт выбрал очень консервативный вариант, оставив тех же игроков и доверившись мысли, что его лучшие футболисты проявят себя. Что они и сделали и не сделали одновременно, если вы понимаете, о чем я.

Уилсон: — Думаю, есть два игрока, которых действительно не хватало, хотя я и не говорю, что их стоило брать из-за их плохой формы. Мэйсон Маунт был ключевым игроком в командах Саутгейта в прошлом. Очень умный футболист, который как раз и может придать баланса. Но взять его, исходя из его формы, было нельзя. И другой игрок, которого не хватает, — Рэшфорд. Потому что он, даже если не ставить его с первых минут, забегает за спину Кейна. Харри именно в таких ситуациях очень хорош, опускается глубже, разворачивается и делает передачи. И его взаимодействие с Рэшфордом, особенно в конце матчей, могло бы стать очень ценным.

Джолли: — Ни одного из них двоих нельзя было брать. Маунт вообще получил травму. Когда Саутгейт не взял Рэшфорда, он сказал, что другие игроки провели сезон лучше. Но одновременно включил Грилиша в предварительную заявку, хотя он тоже не впечатлял. Так что игроки, которых Саутгейт в своем идеальном мире хотел бы видеть здоровыми и играющими хорошо, просто не в форме.

Тем временем множество других футболистов, таких как Палмер, Гордон, Эзе, выглядели здорово. Так что он решил вознаградить их, и я полностью понимаю почему. Тренеры сборной действительно могут быть зависимыми от того, что происходит на клубном уровне. Я смотрел на Грилиша весь сезон, он почти ничего не делал. Рэшфорд — ненамного больше. Ему тактический план Саутгейта очень подходил бы, но я понимаю, почему тренер его не взял.

Гарет Саутгейт. Фото Reuters

Есть большая вероятность, что Саутгейт уйдет, если выиграет Евро. Его контракт заканчивается в декабре

— Каковы шансы англичан, по вашему мнению, выиграть этот турнир? И, если это случится, пересмотрят ли люди мнение о невзрачной игре сборной?

Уилсон: — Они могут выиграть, мы видели такое раньше. Команды могут быть очень невыразительными в первых четырех играх — а потом победить в турнире. Португалия в 2016-м, по-моему, не выглядела ярко ни в одном из семи матчей, но взяла трофей. Так что это возможно. Но не нужно пытаться выиграть таким образом только потому, что это реально.

У Англии, безусловно, достаточно хороших атакующих игроков, и, если команда не будет пропускать, то есть вероятность того, что Беллингем, Кейн, Сака, Палмер или Фоден в конце концов забьют.

Плюс к тому у Англии большое преимущество благодаря сетке плей-офф. Как бы хороши ни были Германия и Испания — а я считаю, что они лучшие команды на турнире с большим отрывом — одна из них вылетит в субботу (мы говорили в пятницу. — Прим. И.Р.). Кто бы ни прошел дальше, он будет измотан физически, морально и эмоционально. А затем у них — полуфинал против Франции или Португалии, которые в такой же ситуации после тяжелого четвертьфинала.

Англия же, вполне возможно, легко пройдет Швейцарию — 1:0 или 2:0. Это будет не очень захватывающе, но она это сделает, а затем встретится с не самой сильной командой Нидерландов или Турции. Там может случиться то же самое, и Англия неожиданно окажется в финале, не показав хорошей игры. А ее соперник к тому моменту пройдет через сложнейшие четвертьфинал и полуфинал. Так что все возможно.

Похвалят ли Саутгейта за это? В краткосрочной перспективе, вероятно, да. А в среднесрочной и долгосрочной — это, пожалуй, будет что-то вроде ситуации с Альфом Рэмзи (в СССР его называли Рамсеем. — Прим. И.Р.). К 1969 году он всем надоел. О, этот скучный футбол... И у меня есть определенное чувство, что история повторяется.

— В каком смысле? Англия с Саутгейтом пока все-таки не выиграла чемпионат мира и даже Европы, как с Рэмзи в 66-м.

— Но Англия дошла до финала Евро три года назад, и это был всего второй финал в ее истории и первый за 55 лет. Она проиграла его по пенальти. Это не разгром 0:3 или 0:4, даже не просто поражение: если бы Рэшфорд пробил с точки на десять сантиметров правее, Англия, вероятно, выиграла бы серию и чемпионат. И все же Саутгейт получил кучу критики, и не только за то, что не смог вовремя распознать, как Италия возвращается в игру — такая критика, думаю, была бы справедлива, — но и за его стиль футбола, за то, что не раскрыл потенциал своего великого поколения, что, дескать, они должны были побеждать более уверенно.

Эти ожидания абсурдны. Часть проблемы состоит в том, что люди, которые смотрят сборную Англии, не обязательно смотрят футбол все время, и они воспринимают национальную команду не так, как настоящие фанаты игры. Ожидания этих людей от сборной гораздо выше, чем от клубов. Но на самом деле они должны быть ниже, потому что национальные команды никогда не играют с такой слаженностью.

Так что, думаю, ни один тренер сборной Англии никогда не будет популярен. Контракт Саутгейта истекает в декабре. Если он что-то выиграет, останется ли он на ЧМ-2026 или уйдет на вершине? Думаю, даже если останется, то достаточно будет нулевой ничьей в первом матче ЧМ-2026 против Панамы или кого-то еще, и все снова начнут его критиковать.

Гарет Саутгейт с игроками сборной Англии. Фото Reuters

Джолли: — Может ли Англия выиграть этот Евро? Может. Сейчас из восьми команд Англия — наименее впечатляющая. Однако она находится в более слабой половине сетки. Как она побеждала? Кто-то из игроков внезапно делал что-то блестящее, в сборной же есть замечательные индивидуальности. Беллингем — в матче против Сербии, тот же Беллингем, сравнявший счет ударом через себя на 95-й минуте против Словакии. Фоден попал в штангу в одной игре, Райс — в другой. Всякий раз это было не из-за классной командной игры, не из-за качественных коллективных действий, а просто потому, что один игрок сделал что-то.

Как ни странно, это потенциально может далеко продвинуть Англию, особенно в напряженных играх. Если счет 0:0 и один игрок что-то придумает — счет вдруг становится 1:0. Получит Саутгейт похвалу в случае такой победы на турнире? Полагаю, что да, и в какой-то степени он этого заслуживает, потому что, если просмотреть на историю сборной Англии, она выиграла только один крупный турнир. Если вы завоевываете титул — неважно как, — в какой-то степени вы заслуживаете много похвалы, и думаю, Саутгейт проделал хорошую работу, создав благоприятную атмосферу в команде.

Над чем он не так здорово поработал в этот раз, так это над тактикой, системой и стилем игры, которые способствовали бы достижению результата. Думаю, есть большая вероятность, что Саутгейт уйдет, если Англия выиграет Евро. Думаю, он бы также ушел, если бы Англию выбили на ранней стадии. Но возможен и третий вариант, нечто среднее, если команда, например, дойдет до полуфинала. Скажет ли он тогда: «Ну, попробую еще разок»? Возможно. Но думаю, что-либо в этом году, либо в крайнем случае в 2026 году он покинет сборную.

Вероятно, если Англия выиграет, это создаст огромное давление в будущем — в том смысле, что люди будут ожидать побед на большем числе турниров. Преемник сразу попадет под прессинг. От него, кроме побед, будут ждать, что команда и играть станет лучше.