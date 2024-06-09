К составу есть вопросы.

Франция обидно вылетела в 1/8 финала Евро -2020, еще обиднее проиграла в финале чемпионата мира в Катаре полтора года назад . Команде Дидье Дешама точно есть что доказывать на Евро -2024. К турниру французы подходят в статусе фаворитов .

Состав сборной Франции на Евро

8 июня тренерский штаб французов объявил окончательную заявку . Она выглядит следующим образом .

Вратари : Альфонс Ареола ( «Вест Хэм» , Англия ), Мик Меньян ( «Милан» , Италия ), Брис Самба ( «Ланс» ).

Защитники : Жюль Кунде ( «Барселона» , Испания ), Жонатан Клосс ( «Марсель» ), Бенжамен Павар ( «Интер» , Италия ), Ибраима Конате ( «Ливерпуль» , Англия ), Вильям Салиба ( «Арсенал» , Англия ), Деотшанкюль Упамекано ( «Бавария» , Германия ), Тео Эрнандес ( «Милан» , Италия ), Ферлан Менди ( «Реал» , Испания ).

Полузащитники : Юссуф Фофана ( «Монако» ), Адриен Рабьо ( «Ювентус» , Италия ), Уоррен Заир - Эмери ( «ПСЖ» ), Орельен Тчуамени , Эдуарду Камавинга ( оба — «Реал» , Испания ), Антуан Гризманн ( «Атлетико» , Испания ), Н ' Голо Канте ( «Аль - Иттихад» , Саудовская Аравия ).

Нападающие : Брэдли Баркола , Усман Дембеле , Рандаль Коло Муани ( все — «ПСЖ» ), Кингсли Коман ( «Бавария» , Германия ), Оливье Жиру ( «Лос - Анджелес» , США ), Килиан Мбаппе ( «Реал» , Испания ), Маркус Тюрам ( «Интер» , Италия ).

Заявка вызвала много вопросов . Во - первых , Дидье Дешам вызвал только 25 человек , хотя разрешено привезти на одного футболиста больше . Что это ? Самоуверенность ? Принципиальность ? Учитывая то , как сборная Франции провела чемпионат мира ( когда около дюжины футболистов получили травмы ), отказ от 26- го игрока кажется не самым дальновидным решением .

Во - вторых , вопросы есть к уже вызванным игрокам . Например , откуда в заявке 33- летний Н'Голо Канте, играющий в Саудовской Аравии ? Есть более достойные европейские кандидаты . Или Кингсли Коман — вингер в прошедшем сезоне пропустил 125 дней и 21 матч , если верить Transfermarkt. Последнее повреждение залечил в начале июня — он точно тот , кто нужен французам ?

В остальном , невзирая на некоторые странности , заявка у французов сильнейшая и полностью оправдывает чемпионские ожидания команды Дешама.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Главная звезда сборной Франции

Вопросов быть не может . Уже несколько лет главная звезда французов — Килиан Мбаппе . Но на этом Евро все должно быть по - особенному , ведь форвард приедет туда в качестве футболиста «Реала» . Мбаппе традиционно в прекрасной форме — в минувшем сезоне он забил 44 мяча за «ПСЖ» во всех турнирах и взял шестую подряд «Золотую бутсу» лиги 1.

У Килиана богатейший опыт международных соревнований — к 25 годам он уже чемпион мира , автор хет - трика в финале чемпионата мира, и в общей сложности на его счету 12 голов на двух мундиалях . Тем удивительнее , что Мбаппе еще ни разу не забивал на Евро — более того , это единственный крупный международный турнир , включая все квалификации , где француз пока не отличился . Вероятно , мотивация у Килиана будет сумасшедшая.

Фото AFP

Слабое место сборной Франции

Почти идеально подобранный состав , легенды и самые дорогие игроки мира на каждой позиции , опытный тренер ... Но как - то же сборная проиграла два крупных турнира подряд ? Ладно , поражение в Катаре можно убирать — там дело дошло до серии пенальти, а вот на Евро -2020 уступили по одной простой причине . Интриги !

Сборная Франции — тот еще Версаль . И крутится все вокруг одного человека — Килиана Мбаппе . С кем - то форвард поссорился открыто , с кем - то не разговаривает , кто - то не разговаривает с ним . На чемпионате мира -2022 вопросы более - менее решили , но не станет ли теперь уже игрок «Реала» катализатором нового кризиса ?

Да и игроков «ПСЖ» , с которым Мбаппе расстался не очень хорошо , в сборной немало . Какими будут отношения ? Вероятно , нормальными и рабочими , но вообще - то от французов можно ожидать чего угодно.

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Соперники по группе

Группа D — вполне рабочая для Франции . Есть Польша — перспективная команда , но с двумя победами в 14 последних матчах Евро ; вряд ли бело - красные доставят французам проблемы . Австрия — другое дело , команда находится в отличной форме , выступает успешно в товарищеских и официальных матчах . Одно поражение с ноября 2022- го — неплохо ?

Главный «босс» всей группы для французов — Нидерланды . При этом «босса» Франция уже дважды прошла в квалификации на Евро -2024 — 4 : 0 и 2 : 0 . Но не нужно сбрасывать их со счетов — хорошее выступление в Катаре и отличная линия обороны сделают из голландцев опасных соперников .

Впрочем , это ничего не меняет — Франция остается фаворитом как группы , так и турнира . «Мы одни из фаворитов на этом Евро и даже не собираемся это скрывать . Мы намерены поехать на чемпионат Европы , обладая самыми большими амбициями» , — говорил в январе Дидье Дешам .