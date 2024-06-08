33-летний Канте и хрустальный Коман. Что удивляет в заявке сборной Франции на Евро

Дешам пригласил в команду своих любимчиков?

Команда Дидье Дешама наряду с Англией считается главным фаворитом предстоящего континентального первенства. У французов глубокий и сбалансированный состав: суперзвезды в каждой линии и талантливая молодежь. К тому же трехцветные будут предельно мотивированы — они не выигрывали Евро 2024 года. Дешам прекрасно помнит об этом, ведь сам был триумфатором того турнира.

Заявка сборной Франции, пожалуй, самая сильная по именам среди всех сборных. Однако некоторые игроки в списке вызывают как минимум удивление.

Н'Голо Канте. Фото Reuters

Н'Голо Канте

Как же прекрасен был юркий опорник в свои лучшие годы.! Н'Голо — один из главных творцов той самой сказки «Лестера» в сезоне-2015/16 и ведущий игрок сборной на ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. Без этого цепного пса с милейшей улыбкой невозможно было представить французскую команду.

Однако сейчас Канте уже давно не тот. Ему 33 года, и он пропал из поля зрения. Минувший сезон в Саудовской Аравии получился неплохим: Н'Голо — лучший в «Аль-Иттихаде» по игровому времени (2635 минут) и набрал 2+7 по системе «гол+пас», но все мы понимаем уровень чемпионата. Сложно сказать, в какой форме он действительно сейчас находится и способен ли конкурировать среди лучших игроков Европы.

Так о вызове Канте высказался Гризманн: «Я был очень удивлен, но рад видеть Канте здесь. Мы знаем его и как игрока, и как человека. Его роль будет заключаться в том, чтобы бегать и отбирать мяч для нас».

Опорный полузащитник возвращается в сборную впервые после поражения от Дании (1:2) в Лиге наций в июне 2022 года. Можно говорить о том, что Канте вызвали за былые заслуги. Наверняка в этом есть доля правды. Также прав будет и тот, кто скажет, что Дешаму виднее. Но как быть тем, кто весь сезон сражался в сильнейших европейских чемпионатах и надеялся на поездку в Германию? Наверняка больше всех расстроился Маттео Гендузи, который добротно отыграл в Кубке Италии за «Лацио», да и в серии А был стабилен весь сезон. Вряд ли мы увидим Канте в основе, так почему бы не дать шанс более молодому футболисту?

Кингсли Коман. Фото Reuters

Кингсли Коман

С чем у вас ассоциируется вингер «Баварии»? Скорее всего, с особым видом стекла — хрусталем. В медкарточке Кингсли уже нет пустых страниц. За всю карьеру француз пропустил из-за травм 747 дней (больше двух лет), 125 из них — в этом сезоне. Да что там, в конце мая на одной из тренировок он снова получил небольшое повреждение.

Коман сыграл всего 12 полных матчей в бундеслиге, но Дешам вызвал его на Евро! И это при хорошем выборе на позицию вингера.

Есть Мусса Диаби, который провел добротный сезон за «Астон Виллу» (6+8 в 38 матчах АПЛ) и помог команде выйти в Лигу чемпионов. Не вызван Майкл Олисе — атакующий актив «Кристал Пэласа» (10+6 в 19 встречах АПЛ), к которому присматривается «ПСЖ».

Некоторые французские журналисты уже ругают Дешама за решение вызвать Комана и называют футболиста любимчиком главного тренера.

А где еще один?

Дешам удивил еще и количеством игроков, включенных в заявку. Их 25, хотя разрешено на одного больше. То есть тренер добровольно отказался от дополнительной опции для усиления игры. Тут снова можно повториться: и это при таком хорошем выборе!

Вот небольшой список тех, кто не поедет на Евро помимо вышеперечисленных Гендузи, Диаби и Олисе: Мало Гюсто, Аксель Дисаси, Кристофер Нкунку, Кефрен Тюрам, Александр Ляказетт. А ведь есть еще Карим Бензема.

Тренировка сборной Франции. Фото AFP

В конце концов, можно было бы вызвать четвертого вратаря, чтобы равномерно распределить между всеми голкиперами нагрузку, как предпочитает делать главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсман.

Дешам же просто лишил одного из игроков поездки на континентальное первенство, посчитав, что ему больше никто не нужен. Если Дидье завоюет трофей, никаких вопросов к нему не будет. А любой другой результат будет считаться провалом. Об этом говорил и сам Дешам:

«Мы являемся фаворитами Евро и не собираемся этого скрывать. Мы подходим к турниру с чемпионскими амбициями».