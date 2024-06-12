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Сегодня, 12:45

Германия — неожиданный фаворит Евро? Недавно в это трудно было поверить

Сборная Германии входит в число фаворитов домашнего Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Тони Кроос, Юлиан Нагельсманн, Никлас Фюллькруг.
Фото «СЭ»
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Теперь у бундестим есть шанс.

Падение сборной Германии выглядит очень драматично. После победы на чемпионате мира в Бразилии в 2014-м и полуфинала Евро-2016 немцы провалили три крупных турнира подряд. Последние пару лет все было так плохо, что нельзя исключать — не получи Германия путевку на Евро как хозяйка турнира, мы бы не увидели бундестим этим летом. Но многое изменилось.

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Состав сборной Германии на Евро

9 июня сборная Германии назвала окончательный состав на Евро. Юлиан Нагельсманн, в отличие от французского коллеги, воспользовался заявкой полностью и вызвал 26 человек.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания).

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия» Д), Джонатан Та («Байер»).

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Испания), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»).

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Примечательно, что в составе сборной Германии минимум три футболиста, для которых домашний Евро станет последним. 36-летний Тони Кроос объявил об этом официально, а про 38-летнего Мануэля Нойера и 34-летнего Томаса Мюллера пока только ходят слухи. Но в обоих случаях источник авторитетный — издание Bild.

Тони Кроос.
Фото AFP

Главная звезда сборной Германии

У немцев достаточно звездный состав, но с главным футболистом легко определиться. Тони Кроос, официально объявивший о завершении карьеры после Евро-2024, проведет прощальный танец. Очевидно, что все внимание будет приковано к нему.

Но феномен Тони на этом турнире не только в медийности. Понятно, что шестикратный победитель Лиги чемпионов в составе — это здорово, однако помимо лоска Кроос добавляет бундестим качества.

Тони Кроос. «Глава подходит к концу». Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро

Это очень хорошо заметно на примере последних месяцев. Тони приостанавливал карьеру в сборной в 2021 году, и без него немцы натурально страдали. С марта по ноябрь 2023-го Германия проиграла шесть раз и сыграла вничью дважды. Настоящая катастрофа.

Но в феврале 2024-го Тони объявил о возвращении, вернулся — и с тех пор у немцев с Кроосом в составе три победы (в том числе над Францией и Нидерландами), а у полузащитника решающая роль на поле. Единственный раз, когда Германия не смогла победить, — встреча с Украиной. Да-да, Кроос не играл — отдыхал после финала Лиги чемпионов.

Так что возвращение Тони в Германию — огромный плюс для сборной в любом из аспектов. Уважаемый, опытный, полезный на поле футболист, играющий свой последний турнир. Может быть, это главный победный фактор для сборной Германии?

Никлас Фюллькруг.
Фото Reuters

Слабое место сборной Германии

В последние месяцы только ленивый не говорил о Фюллькруге — из второй бундеслиги в финал Лиги чемпионов, гол «ПСЖ» и рекорды-рекорды-рекорды... Наконец, вызов в сборную на домашний Евро. Сказка, а не история!

Проблема в том, что Фюллькруг — символ кризиса нападения сборной Германии. У немцев просто не осталось чистых нападающих топового уровня. И да, голы в Лиге чемпионов и проход до финала еще не сделал из Никласа высококлассного форварда.

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Более того, по данным Bild, Фюллькруг, пусть и единственный чистый нападающий, не будет играть в старте из-за проблем с коленом. Основной вариант для Нагельсманна теперь — Кай Хаверц. Полузащитник провел отличный сезон в «Арсенале», но он все же полузащитник. Да, с приличным опытом на позиции центрального нападающего, но в сборной Германии этот опыт трудно назвать позитивным — всего 6 голов в 14 матчах.

Где-то позади сидит недооцененный Ундав из «Штутгарта», он может стать спасением. Но получит ли свой шанс? В общем, большая проблема с нападающими в сборной Германии. Дорого ли она обойдется?

Тренировка сборной Германии.
Фото AFP

Соперники по группе

Немцы попали в группу А вместе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией. Вполне рабочая группа, одна из самых спокойных во всем турнире. На бумаге Германия даже фаворит, но на деле соперники вполне равные.

Понятно, у шотландцев, венгров и швейцарцев не так много звезд в командах, и это может дорого стоить на коротких турнирах, но это вполне цельные сборные. Швейцария так вообще доходила до плей-офф на пяти последних крупных турнирах — столько же раз, сколько и Франция, и чаще, чем Германия...

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Венгры — бойкие ребята, играют в атаку, с ними не будет скучно. Но звезд тоже практически нет — на одном Собослаи далеко не уедешь. Наконец, шотландцы — достойные соперники с мощным центром поля, но не более. Со всеми тремя соперниками Германия может играть и должна побеждать.

«У меня очень хорошие ощущения. Если мы выиграем первый матч, то может развиться эйфория, которая может далеко нас привести», — вот такое настроение у Тони Крооса.

Если он передаст этот дух партнерам, Германия нас удивит.

Тони Кроос
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
Чемпионат Европы по футболу
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