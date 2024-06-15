Германия избавилась от червивых яблок и идет за золотом. Нагельсманн идеально сформировал сборную

Константин Алексеев — о крупной победе Германии над Шотландией — 5:1.

Германия деклассировала Шотландию в матче-открытии Евро. Удивлены разгрому? Все-таки бундестим на последних трех крупных турнирах провалилась. На ЧМ-2018 и ЧМ-2022 даже не вышла из группы, на Евро-2020 с трудом пролезла в 1/8 финала, чтобы там уступить Англии — 0:2. Но вы сильно ошибаетесь, если думаете, что в стране-хозяйке Евро-2024 были примерно те же ожидания, что в России перед ЧМ-2018: лишь бы не опозориться.

Нет. О кризисе не шло и речи. В Германии еще до начала турнира ожидали триумфа, а нокаут британцев только утвердил болельщиков во мнении, что команда на правильном пути. И совершил этот переворот в сознании после катастрофических последних выступлений Юлиан Нагельсманн. 36-летний тренер сделал простые вещи. Но ведь именно на них и базируется гениальность.

Чем была плоха сборная последние годы? Отсутствие характера — главного козыря немцев. Разобщенный коллектив, игра по принципу «кто в лес, кто по дрова». Именно этим и занялся Нагельсманн в первую очередь, выстроив четкую иерархию. Эти парни — стартовый состав, эти — ближайший резерв, те — почти не имеют шансов выйти на поле. А дальше требовалось найти — кто не готов принять распределенные роли, кто будет ворчать и портить атмосферу своим недовольством, кто не заточен на командный результат. Таких — сразу за борт.

Горецка неплохой футболист, верно? Один из лидеров «Баварии», 57 матчей за сборную, 14 голов. Но чем он занимался в Катаре полтора года назад? Больше думал о футболе или о том, как бы выразить протест против запрета радужных повязок? Именно Леон стал главным инициатором, чтобы футболисты закрыли рты на общекомандном фото. И потом сборная вынуждена была только и говорить, что об этих полуполитических вещах, это внесло раскол — не всем история понравилась. Нагельсманну точно не нужен человек, который на крупном турнире может думать о чем-либо, кроме победы.

Фото Reuters

Похожая история с Хуммельсом. 78 матчей за сборную, проблемная позиция в центре обороны, отличный сезон с выходом в финал Лиги чемпионов. Но тоже вне заявки. Матс — сильный футболист, но, к сожалению, токсичен, что лишний раз подтвердил совсем недавно, раскритиковав главного на тот момент тренера «Боруссии» Эдина Терзича и стиль игры команды. Нагельсманну не нужно, чтобы кто-то мутил воду, если что-то не понравится.

Только позитивное мышление, только уверенность в тренере и команде. Нагельсманн не боялся в прессе говорить, что Германия идет за победой на Евро. Он фокусирует подопечных на самой высокой цели.

При этом атмосфера и правильный настрой — далеко не все. У немцев отличный сплав молодости и опыта. 21-летние Вирц и Мусиала пока не так сильно раскручены, как ряд их коллег, но вообще-то они занимают 7 и 8 место в мире по стоимости от портала Transfermarkt — 130 и 120 миллионов евро. Впереди только Беллингем, Холанн, Винисиус, Мбаппе, Фоден и Сака.

Суперталантливых юных вингеров направляют из центра опытнейшие мастера — 33-летний Гюндоган из «Барсы» и 34-летний Кроос из «Реала». Класс, техника и пониманием футбола от этой пары — на высочайшем уровне. Возвращение Тони в сборную довершило картину. Он уходил после Евро-2020, а как вернулся, игра сразу обрела стройность — тут же в товарищеских матчах были обыграны Нидерланды и Франция. Кроос — настоящий мозговой центр. 101 точная передача из 102 попыток против Шотландии — фантастика! Впереди же выбор между подвижным и техничным Хаверцем и забивным Фюллькругом.

Короновать раньше времени Германию, конечно, не будем. Шотландия не топ-оппонент, чтобы переоценивать старт. Да и проблемы в обороне никто не отменял — более сильные соперники это наверняка еще докажут. Но пока болельщиков захлестывает эйфория — высокие ожидания подтверждаются, старт на домашнем Евро получился идеальным.