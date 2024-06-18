Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:00

Главная надежда Грузии на Евро не Хвича. Все зависит от Мамардашвили

Сборная Грузии 18 июня сыграет против Турции на Евро-2024
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили на тренировке перед Евро-2024.
Фото AFP
Telegram Дзен
У одного из лучших вратарей чемпионата Испании будет много работы.

Что бы ни случилось на Евро, сборной Грузии не будет стыдно. Первый в истории выход на крупный турнир сам по себе стал высочайшим достижением, даже три безнадежных поражения в группе не заставят поливать команду Саньоля. Это на случай наиболее вероятного последнего места в квартете с Турцией, Чехией и Португалией.

И все же интереснее говорить о сильных сторонах, которые могут позволить грузинам набирать очки в Германии и рассчитывать на плей-офф. Такие есть, причем крайне эффективные! Конечно, в первую очередь вспоминается Хвича. Вингер прекрасен. Лучший игрок серии А чемпионского сезона-2022/23 и в провальный для «Наполи» год держал уровень — набрал 11+6, играя за команду с десятого места.

Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Георгий Чакветадзе. Сборная Грузии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Но здесь есть и обратная сторона. Кварацхелия заслуженно считается главной звездой Грузии, вся атакующая структура команды заточена на доведение мяча до него. Неужели Хвичу не будут усиленно держать? Будут, еще как будут. Отрезав его от партнеров, соперники ликвидируют самую главную опасность грузин. А Квара легко может чуть поплыть после пары неудач в начале матча. И нельзя исключать, что он в принципе будет получать мяч в несколько раз реже, чем в клубе.

Скорее всего, Саньоль будет играть в три центральных защитника. Эта стратегия принесла Грузии победу в стыках и обкатывалась в товарищеских матчах перед Евро. То есть ставка на защиту. Все правильно: основной задачей видится именно как можно меньше пропустить, а там уж контратаки со стандартами хотя бы разок-другой свое дело сделают. И у французского тренера есть идеальный вратарь для подобного подхода.

Фото Global Look Press

Георгий Мамардашвили из «Валенсии» — самый дорогой голкипер ла лиги, он стоит 35 миллионов евро. Прямо сейчас за ним пристально следят «МЮ», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Реал». Прошлым летом чуть не случился трансфер в «Баварию», но, видимо, хорошо, что «чуть». Георгий провел еще один великолепный сезон в Испании и окончательно утвердился в роли одного из лучших в Европе.

У Мамардашвили несколько преимуществ. Он стабилен и собран, несмотря на возраст — всего 23 года. Грузин обладает крутой реакцией и хорош в отражении ударов. Четвертое место по сухим матчам в чемпионате Испании (13), 73,8% сейвов — больше, чем, например, у Яна Облака — и 41 пропущенный гол за 37 игр. Очевидно, именно Георгий не позволил мало забивающей «Валенсии» (всего 40 мячей) не упасть ниже девятой строчки. Для сравнения: у вылетевшей с предпоследнего места «Альмерии» 43 гола, а у «Гранады» со дна таблицы немногим меньше — 38.

Криштиану Роналду. Пятый день Евро-2024: очередное историческое достижение Роналду и дебют Хвичи

Другой козырь вратаря — пенальти. Этот навык Георгий явно прокачал в последнее время. В прошедшем сезоне ему шесть раз били с точки, трижды — неудачно. И не скажешь, что удары наносил не пойми кто. Если Алекс Баэна из «Вильярреала» впервые в жизни соприкоснулся с 11-метровым, то Анте Будимир из «Осасуны» не реализовал лишь третий из 20 пенальти в карьере, а Кике Гарсия из «Алавеса» — второй из десяти. Сверкнул Мамардашвили и в серии с Грецией в финале стыков, взяв удар Бакасетаса и угадав направление мяча от Якумакиса, но тот и сам в угол не попал.

Георгий не идеально играет ногами. Особенно не клеится с длинными передачами, до адресата не доходят две из трех. Но что-то мы сомневаемся, что Саньоль собирается придумывать трендовые билдапы с выходом через пас. От Мамардашвили будет требоваться тащить. Вот просто по-вратарски тащить. Все, что летит в его сторону.

Фото Global Look Press

А лететь будет. И много. Нет более располагающего для геройств расклада. В 2014 году на чемпионате мира открылось несколько классных голкиперов — Навас, Браво, Очоа. Там и Ховард установил рекорд по отбитым ударам на ЧМ (16). Как видите, все представляли совсем не топовые сборные, у них было много работы. Вратарь никогда не станет персонажем номер один, если до его ворот мяч долетел жалкие пару раз. Нагрузка Георгию обеспечена. И, что еще важнее, он готов с ней справляться.

Георгий Мамардашвили
Хвича Кварацхелия
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
0
Читайте также
Вадим Немков сравнил Хамзата Чимаева и Икрама Алискерова
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
Эксперт рассказал, как получить дополнительные баллы для поступления в вуз
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Игроки сборной Украины попросили тренера выйти из раздевалки после разгрома от Румынии
Канчельскис: «Критика Тедеско? Не нужно делать выводы по одной игре»
Тарасова призналась, что не следит за Евро-2024
Геркус оценил игру Австрии под руководством Рангника: «Очень цепкая и настырная команда»
Группа F Евро-2024: в какой форме Роналду, чего ожидать от Хвичи и почему стоит последить за Турцией
Фанат сборной Англии уснул во время матча Евро-2024 и остался на стадионе до утра
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Группа F Евро-2024: в какой форме Роналду, чего ожидать от Хвичи и почему стоит последить за Турцией