Два года назад Хвича обещал пробиться на большой турнир. И вот сбылась мечта Грузии!

Обозреватель «СЭ» предвкушает исторический дебют сборной Грузии на Евро.

Дома в Тбилиси обвешаны фото игроков стартового состава. С расстановкой!

«Было тепло — и все тбилисские окна нараспашку. И в каждой квартире без единого исключения — футбол. Словно весь Тбилиси смотрит один огромный экран. После каждого эпизода соседи между собой перекрикивались, обсуждали. А уж после голов...»

Нет, генацвале, нет, друзья мои, я не забегаю вперед, в момент начала сегодняшней трансляции из Дортмунда, — хотя и в столице, и в других городах Грузии, не сомневаюсь, будет именно так.

Мое воображение рисует, что даже на древние сванские башни в живописной горной Сванетии прикрепят экраны с картинкой из Германии.

И что в ресторане у подножия телевышки на горе Мтацминда, где с начала XX века кормят лучшими в Тбилиси пончиками (абсолютное объедение!), соберутся для просмотра игры с Турцией великие футбольные ветераны Грузии.

И что в приморском поселке Чакви под Батуми, где мне доводилось бывать, пастухи в этот исторический день поведут пасти на черноморский пляж коров и кинут им футбольный мяч. И даже те начнут с истинно грузинской техникой обводить друг друга...

Болельщики сборной Грузии. Фото Global Look Press

И что после игры по проспекту Руставели поедут и начнут бешено сигналить машины с высунувшимися по пояс людьми, размахивающими национальным красно-белым флагом с пятью крестами — одним большим и четырьмя маленькими.

Я дал волю разыгравшейся фантазии, простите уж. Люблю я эти края и населяющих их вольных, гордых людей. Люблю вид тбилисских холмов и крепости Нарикала, подсвеченной теплыми вечерами. Люблю ни на что не похожие резные тбилисские балкончики в Старом городе. И помню продавца крепчайшей чачи Зазу, который спросил, откуда я, и тут же бесплатно налил стаканчик 60-градусного напитка: «Согрейся, дорогой! Это лучшая чача! Как слеза, но счастья!»

Фантазировать Грузия дает возможность великолепную, но ведь и вправду в эти дни можно увидеть фотографии из Тбилиси, где обычные панельные дома обвешаны предполагаемым стартовым составом национальной команды Сакартвело — так по-грузински называется эта страна. С расстановкой, представляете!

Меня это почему-то совершенно не удивляет. Хотя еще недавно регби был в Грузии популярнее футбола, но это не могло продолжаться вечно. Возрождение того, что много десятилетий являлось частью грузинской культуры, оставалось делом времени. Должно было прийти поколение. Должен был родиться и вырасти мастер.

И вижу я, как в этом панельном доме с расстановкой и в других домах соберутся мужчины за большим столом, и сдвинут бокалы с чачей, и произнесут фирменное национальное: «Сакартвелос гаумарджос!» (максимально близкий перевод: «Да здравствует Грузия!»), и закусят сочными хинкали.

И любимец грузинского народа Хвича Кварацхелия, а может, и кто другой, нанесет первый удар по мячу...

Хвича Кварацхелия и футболисты сборной Грузии готовятся к матчу против Турции. Фото Global Look Press

Джон Стейнбек на трибунах, месхисты и метревелисты, Кубок кубков-1981 и два капитана сборной СССР

...Цитата из первого абзаца — это рассказ моего друга о том, как он в 15 лет смотрел с отцом трансляцию из... соседнего с Дортмундом Дюссельдорфа, где тбилисское «Динамо» 13 мая 1981 года обыграло «Карл Цейсс» из ГДР в финале Кубка обладателей кубков. Этот день многие называли самым счастливым в истории Грузии вообще, а не только ее футбола.

И едва легендарный комментатор Котэ Махарадзе произнес: «Ликует древняя столица Грузии!» — как народ со всех сторон двинулся на стадион «Динамо», вежливо попросил его директора, лучшего футболиста Грузии XX века Бориса Пайчадзе (в честь него эта арена сейчас названа) по такому случаю людей пропустить, устроился прямо на поле и всю ночь варил на нем хинкали и жарил шашлыки по случаю победы в еврокубке. А уж что творилось, когда команда прилетела...

Нет, определенно, недаром писатель Джон Стейнбек, отправившись сразу после Второй мировой войны в Советский Союз и оказавшись в том числе в Тбилиси (там иностранцам советская власть улучшала общее настроение от увиденной послевоенной разрухи), одно из сильнейших впечатлений получил именно от посещения футбола в столице Грузии и подробно описал это в книге. В 1946 году!

В каждой или почти каждой советской сборной на чемпионатах мира и Европы, начиная с первого, победного Кубка Европы 1960 года, были грузины. Там, в Париже, собственно, счет сравнял Слава Метревели, пусть и выступавший тогда за московское «Торпедо», а одним из защитников был Гиви Чохели. И так далее.

Позже Метревели перешел в тбилисское «Динамо», болельщики которого поделились на месхистов и метревелистов. Месхисты были более радикальными и перемещались вслед за своим кумиром в перерыве с одной трибуны на другую в соответствии с тем, на каком фланге он играл. Полвека спустя я увидел то же самое в Батуми, когда так же шли за игравшим там в тот момент Хвичей.

Тбилисцы, у которых, как до поры в «Атлетике» из Бильбао, играли только воспитанники своего (в данном случае грузинского) футбола, дважды стали чемпионами СССР, и с учетом той конкуренции это тоже были великие праздники. Два человека из Грузии были капитанами сборной Советского Союза — центральные защитники Муртаз Хурцилава и Александр Чивадзе. А когда любимец всей империи Давид Кипиани, оскорбленный отношением к себе в клубе и невызовом на ЧМ-1982, решил в 30 лет резко уйти из футбола, выдающийся журналист (пишущий и снимающий далеко не только спорт) Юрий Рост написал в «Литературной газете» такую колонку «Кипиани уходит...», что от нее рыдала вся страна.

А годы спустя уже тренер Кипиани ушел совсем — в автомобильной катастрофе. Это было каким-то страшным бичом грузинских футболистов — капитан первой чемпионской команды 1964 года Шота Яманидзе, автор золотого гола Кубка кубков-1981 Виталий Дараселия... Этот мартиролог можно продолжать еще долго.

Кипиани, который не дожил двух месяцев до пятидесяти, было бы сейчас всего 72. Дараселии, который погиб в 25, — и вовсе 67. Они могли бы увидеть первое выступление независимой сборной Грузии на чемпионате Европы.

Как и прекрасный форвард Рамаз Шенгелия, которому тоже было бы 67 (умер он в 55), и теперь в его честь назван центральный стадион в родном Кутаиси.

Очень рано не стало и их прославленного тренера Нодара Ахалкаци, с которым золотое поколение «Динамо» выиграло чемпионат и два Кубка СССР, а главное — Кубок кубков. Он, первый президент федерации футбола Грузии, умер в 60, прилетев в Москву на Кубок чемпионов Содружества и направляясь из аэропорта на встречу с Зеппом Блаттером. Надеюсь, увижусь в Германии с его сыном, тоже Нодаром, моим добрым знакомым.

Владимир Гуцаев в игре за тбилисское «Динамо». Фото Александре Которашвили, архив «СЭ»

От ужасного землетрясения в Хатае — до двух суперголов в ворота команды Месси

Многие грузинские футбольные легенды, к счастью, живы-здоровы и увидят матч с Турцией. Звоню, например, Владимиру Гуцаеву, автору ответного гола в финале Кубка кубков-1981, фантастическому дриблеру, надеясь увидеться в Германии, — но он наблюдает за чемпионатом дома, сюда не полетел. Поблагодарил за добрые слова и просил поболеть за грузинскую сборную. Что и делаю, признаюсь, от всей души!

На второй матч с чехами УЕФА мне медиабилет выделил, а на первый — нет. Я этого принять не мог и купил обычный — так мне хочется посмотреть его вживую. Ведь это же — история. Надеюсь, буду сидеть среди грузин, а не турок. А то в Турции ребята горячие, могут поддержку другой команды и не понять.

В 1990-е годы у Грузии тоже была очень приличная сборная, занимавшая третье место в отборочной группе с немцами, набирала изрядно очков. Но тогда на большие турниры команд выходило гораздо меньше, и поколение чудесного плеймейкера и дриблера Георгия Кинкладзе, братьев Арвеладзе (один из них, форвард Шота, был звездой «Аякса» и «Глазго Рейнджерс»), а чуть позже нынешнего мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который на пять лет моложе, до ЧМ и Евро не дотянулось.

Но это удалось новой волне. Во главе вы знаете с кем.

Грузия была чрезвычайно близка к тому, чтобы выйти на прошлый Евро, но перед решающим матчем с Северной Македонией Хвича, тогда еще игрок «Рубина», но уже лидер сборной, заболел ковидом. И грузины с минимальным счетом проиграли. Сказать, что этот сюжет был обидным для них, — значит не сказать ничего.

Огоньку поддало прекрасное выступление молодежной сборной, дошедшей в прошлом году на домашнем Евро до полуфинала и получившей путевку на Олимпиаду в Париж. Причем это произошло без Хвичи, переутомившегося после золотого сезона «Наполи». Там была команда. И стало понятно, что в стране есть не один Кварацхелия. Есть и прекрасный вратарь Мамардашвили, у которого в молодом возрасте уже репутация одного из лучших в ла лиге, есть отличный забивной форвард Микаутадзе. Только оборона существенно хромает, что вряд ли может не сказаться на выступлении команды в Германии.

Георгий Мамардашвили. Фото AFP

Иногда вдруг выстреливают совершенно неожиданные фигуры. Недавнее полнейшее открытие для меня — игрок группы атаки (может действовать на обоих флангах, да и «десяткой» тоже) Саба Лобжанидзе из «Атланты Юнайтед». Эта команда МЛС играла в Майами против местного «Интера» со всеми звездами — Лео Месси, Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом, Жорди Альбой. И что же? Гости, которые шли гораздо ниже в таблице, выиграли — 3:1, а Саба забил два мяча великолепными дальними ударами, внимание, обеими ногами! Его признали лучшим футболистом недели в МЛС.

Вскоре мне удалось с ним пообщаться — в том числе о страшном землетрясении, которое он пережил, будучи игроком турецкого «Хатайспора». К счастью, он успел выскочить из дома, когда начались подземные толчки. И это позволило ему не разделить ужасную участь его погибшего одноклубника Кристиана Атсу.

А теперь Лобжанидзе играет во Флориде, забивает клубу Месси и приезжает на Евро. Судьба...

Даниил Медведев, услышав о выходе сборной Грузии на Евро, тут же спросил: «А Хвича забил?»

Я был на домашних матчах сборной Грузии — в частности, в прошлом году на отборочной встрече с Норвегией (Эрлин Холанн, к сожалению, тогда из-за травмы не приехал). И видел степень любви публики к команде, видел предыгровое шествие тысяч грузин по центру Батуми со скандированием: «Сакартвело! Сакартвело!» Видел, как в отель, где жила сборная, позволили зайти большому числу болельщиков, прежде всего детей, чтобы проводить игроков на матч (не пересекая выделенного для них коридора, конечно).

Такое, думаю, возможно только в Грузии. Как и еженедельные чартерные рейсы в Неаполь на матчи Хвичи, который после триумфального прошлого сезона с большим трудом начинал этот, но пахал, не сдавался и в конце концов вышел из пике.

Мне немножко удалось поговорить с ним на проводах в Неаполь, которые проходили на стадионе в Батуми, где он несколько месяцев играл за местное «Динамо».

— Сборная Грузии с твоим участием последние матчи проводит очень хорошо. Когда она впервые выйдет на чемпионат мира или Европы? — спросил я Хвичу.

— Могу сказать, что скоро выйдет! — моментально ответил он.

Обещание под руководством француза Вилли Саньоля было выполнено за два года. Хвича — человек слова! Кстати, так вышло, что, когда грузины обыгрывали в финале стыков Грецию в серии пенальти, я разговаривал с нашей первой ракеткой Даниилом Медведевым и параллельно успевал краем глаза следить за ходом серии. Когда она закончилась для Грузии хеппи-эндом, я ему, футбольному болельщику, об этом рассказал. «А Хвича забил?» — тут же отреагировал Медведев.

Здорово, что игрок такого таланта выступит на большом турнире за свою национальную команду в возрасте расцвета. Поведет ли ее за собой? Хватит ли зрелости и характера? Интрига!

Хвича Кварацхелия. Фото AFP

По котировкам букмекеров, коэффициент на то, что Грузия выиграет чемпионат Европы, — самый высокий из 24 сборных. То есть ее считают слабейшей командой на турнире.

Собственно, терять ей, абсолютному новичку больших соревнований, нечего. Если ничего не получится — никто не осудит. Мне кажется, одна победа будет расценена как успех, одна ничья — как нормальный результат. Главное, как говорят мои друзья-журналисты, не проиграть все три матча. Вот это было бы неприятно.

Но иногда ведь незнание силы соперников играет в плюс. Ты их заранее не боишься. Не накладываешь в штаны до выхода на поле. Ты просто выходишь кайфануть на глазах у всей Европы. Побиться друг за друга и в то же время показать себя, щегольнуть техникой. Без последнего — грузины не грузины.

Главное, чтобы не начали играть как роботы. Чтобы отличались от других. Чтобы Саньоль, который уже сделал большое дело, тем не менее не убил на этом турнире грузинскую идентичность — футбольную и личностную. Недаром ведь тбилисское «Динамо» во времена СССР было второй любимой командой — после своей — у всего остального Советского Союза. А в гости туда обожали приезжать самые большие мастера калибра Льва Яшина и Эдуарда Стрельцова. Возрождение Яшина после ЧМ-1962 началось именно в столице Грузии. А Стрельцу там всегда аплодировали стоя.

Мечтаю о том, чтобы сборная Грузии дала в Германии-2024 повод аплодировать себе стоя. И провозглашать тост: «Сакартвелос гаумарджос!»