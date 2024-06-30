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Сегодня, 12:45

Человек, вернувший настоящую «Красную фурию». Работа де ла Фуэнте стала откровением

Названы причины успеха сборной Испании на Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Луис де ла Фуэнте.
Фото Reuters
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Рассказываем о тренере самой успешной команды группового турнира Евро-2024.

Мечта

В последние пару лет самые яркие тренерские испанские истории — ветеранские. Сначала всю жизнь работавший с маленькими командами Хосе Луис Мендилибар на седьмом десятке получил возможность дебютировать в еврокубках. Результат получился ошеломляющим. Принимая по ходу сезона «Севилью», а потом «Олимпиакос», он выиграл Лигу Европы и Лигу конференций.

Сейчас же на слуху имя 63-летнего Луиса де ла Фуэнте. Чемпион Испании и обладатель Кубка страны в составе легендарного для Бильбао «Атлетика» 80-х годов прошлого века был, в общем-то, скромным тружеником тренерского цеха. Работал в низших дивизионах и молодежках «Атлетика» и «Севильи», а получив шанс в примере, продержался у штурвала «Алавеса» всего три месяца. Собственно, так обычно и начинаются все истории больших успехов.

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И конечно, у каждого взлета есть стартовая точка. Для де ла Фуэнте это переход в сборные. Одиннадцать лет назад он принял испанскую команду в категории U-19. Спустя два года после назначения — взял первый титул, выиграв европейское первенство. В финале испанцы обыграли Россию с Головиным и Бариновым (2:0). А потом — когда тренерская вертикаль сборных пришла в движение после увольнения из главной команды Хулена Лопетеги, — пошел на повышение и стал первым уже на молодежном Евро.

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Очевидно, что прообраз нынешней сборной просматривался уже тогда. В U-19 у де ла Фуэнте были Родри, Мерино и сидевший на лавке Унаи Симон. В молодежке (уже без переросшего данный уровень Родри) добавились Дани Ольмо, Ойярсабаль и Фабиан Руис, Для чемпионского хет-трика не хватило только выигранной Олимпиады, где выступали Педри и Кукурелья. Все испортил гол тогда еще выступавшего за «Зенит» Малкома, и золото отправилось в Бразилию.

А накопленный опыт стал колоссальным подспорьем в национальной сборной, с которой тренер с ходу выиграл Лигу наций. Как рассказывают близкие де ла Фуэнте, у него всегда было две цели. Тренировать сборную и обожаемый с детства «Атлетик». Требовалось только набраться терпения, чтобы наступил момент, когда еще не попавший в скандал президент Королевской федерации футбола Луис Рубиалес после провала на ЧМ-2022 произнес: «Пришло время начать новый проект, и его возглавит Луис де ла Фуэнте».

Луис де ла Фуэнте, Микель Мерино и Микель Оярсабаль на Евро-2024
Луис де ла Фуэнте, Микель Мерино и Микель Оярсабаль.
Фото Reuters

Сторонник таланта

Новый тренер принимал Испанию, когда от ее прозвища благодаря позднему Луису Энрике отвалилось слово «фурия». Но при этом он никогда не противопоставлял себя предшественнику. Напротив, на первой же пресс-конференции в новой должности де ла Фуэнте подчеркнул, что у них очень хорошие отношения, и попросил уважать проделанную Энрике работу. А тот, прощаясь со сборной, в соцсетях попросил поддержать своего тезку, который во время пандемии один раз подменял главного в товарищеском матче с Литвой (4:0).

При этом в подходах к работе два Луиса разнятся, хотя большую часть карьеру игравший по схеме 4-2-3-1 де ла Фуэнте в какой-то момент перешел на обожаемые Энрике 4-3-3. Но есть нюанcы. Нынешний тренер не сторонник ложных «девяток» и предпочитает иметь в составе классического центрфорварда. Он любит использовать пару опорных полузащитников, а еще — временами подстраиваться под соперника. Мы же видели это с Хорватией, когда тотальный перевес во владении ничего не давал, после чего шашечным отдали мяч и добились успеха, заманив на свою половину поля.

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У Энрике всегда был только один план, и он сам об этом говорил. Де ла Фуэнте готов развиваться, учиться у других команд и стран. Его страсть к знаниям отмечали все, а сам он еще и научился у отца умению слушать других. В том числе и футболистов, которых он прекрасно понимает, как бывший игрок. У него нет прежних жестких рамок, где, набивая по тысяче передач за матч, на поле находились очень техничные, но порой словно неодушевленные люди-функции.

«Я защитник таланта, но талант всегда должен помогать команде. Мне не нравится ограничивать достоинства футболиста, я стараюсь создавать игровые ситуации так, чтобы они могли проявить эти достоинства. Но данная свобода должна быть связана с коллективной игрой. Я хочу получить максимум от каждого футболиста», — говорит де ла Фуэнте.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Луис де ла Фуэнте празднует вместе с командой после матча с Хорватией.
Фото Reuters

Позитив и совершенство

После трех побед в групповом турнире, чего с «красной фурией» не случалось со времен триумфального Евро-2008, все больше сравнений с той великой командой, которая взяла два европейских золота и стала чемпионом мира. А это значит, что одну из своих задач — вернуть дух 2010 года — де ла Фуэнте уже выполнил. И одна из причин нынешних успехов — микроклимат в команде и отношения с игроками. Они друг друга ценят, и Луис признался, что во время объявления фамилий не попавших в заявку на Евро у него было чувство, что он несправедлив.

Контакт с подопечными — сильная сторона Луиса, о чем в свое время рассказывал его партнер по чемпионскому составу «Атлетика» Патси Салинас, который дружит с нынешним тренером сборной четыре десятка лет. «У него есть особый дар, который нельзя купить. Он либо есть, либо его нет. Способность руководить и объяснять. И я видел это у немногих людей. Я бы хотел быть таким. Для тренера это важно, потому что ты можешь многое знать о тактике или психологии, но знать, как руководить группой из 25 человек, сложно. А он очень легко умеет достучаться до игрока», — заметил Салинас.

Очень тепло отзывался о де ла Фуэнте и Хинес Мелендес — отец испанской молодежной академии, который и взял Луиса на работу в федерацию в 2013-м. «Он неутомимый работник, честный с игроками и командой. Его преимущество в том, что он очень хорошо знал несколько поколений футболистов, с которыми предстояло работать. Они тоже его знают и уважают», — приветствовал Мелендес приход своего бывшего подчиненного в сборную.

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Де ла Фуэнте — это позитив. Достаточно посмотреть, какие теплые материалы о тренере пишут журналисты, побывав в Аро — родном городе Луиса. Там по-прежнему развивается семейный бизнес, а знаменитого земляка, который никогда не отрывался от корней, знает каждый. В январе его именем даже назвали местный стадион, и де ла Фуэнте с трудом сдерживал эмоции, вспоминая, как здесь играли его дяди, братья, племянники.

Он давно объединил родной город, а сейчас сделал то же самое со всей Испанией. И это тоже было в программной речи Луиса, когда он говорил: «Я не хочу, чтобы было 48 миллионов тренеров. Я хочу, чтобы было 48 миллионов игроков и чтобы мы чувствовали себя командой». Сейчас же де ла Фуэнте признается, что охватившее страну воодушевление сборная использует как мотивацию для движения вперед.

Всегда совершенствоваться — один из его принципов, касающийся всех членов сборной и в первую очередь его самого. Об этом он говорит после каждой игры — вслед за благодарностью в адрес футболистов, и «Красная фурия» растет на глазах. В плей-офф, конечно, может случиться всякое, но главное — де ла Фуэнте, который уверен, что испанский футбол — лучший в мире, вернул сборную, по который мы все скучали.

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Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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