Пропустивший сезон лудоман, ноунейм из «Вероны» и потерявшийся Фараон. Кого Спаллетти зря взял на Евро

У итальянцев есть вопросы по составу.

Италия — действующий чемпион Европы, но за три года, прошедших с триумфального финала против англичан, в стане сборной произошло немало изменений. Главный тренер «Скуадры адзурры» уже не Роберто Манчини, а Лучано Спаллетти. Мистер возглавил команду только в сентябре 2023-го после победы в серии А с «Наполи». У руля сборной Лучано находится меньше года, зато при нем она потерпела лишь одно поражение — от Англии в квалификации (1:3).

Изменился и состав: из 17 итальянцев, выходивших на финал прошлого Евро, в заявке на предстоящий турнир находится всего шесть человек. Зато для многих других футболистов предстоящий чемпионат Европы — первый крупный турнир в составе национальной команды. Многие из них действительно заслужили путевку в Германию, но все же в ростере сборной находятся и крайне сомнительные личности, от отсутствия которых команда вряд ли что-то потеряла.

Состав сборной Италии

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия).



Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»).



Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Жоржиньо («Арсенал», Англия).



Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

Николо Фаджоли (№ 18). Фото Reuters

Николо Фаджоли

23-летний итальянец однозначно талантливый футболист. Николо дебютировал за сборную еще в ноябре 2022-го, а в основной обойме «Ювентуса» находится с сезона-2022/23. Вот только почти всю прошедшую кампанию он пропустил из-за дисквалификации за ставки в нелегальных конторах: в общей сложности Фаджоли пропустил семь месяцев, а из официальных матчей в 2024-м зацепил только два последних тура серии А, в которых суммарно провел на поле 98 минут. Несмотря на это, хавбек все равно попал в окончательную заявку «Скуадры адзурры» на Евро, хотя изначально удивило его присутствие даже в предварительном списке.

Попаданию на чемпионат Европы серьезно удивился и сам полузащитник. «Меня также удивил вызов после семи месяцев отсутствия на поле. Я друг Локателли и по-настоящему ценю его: мы поговорили, и я сказал ему, что он тоже заслуживает быть здесь. Но сейчас я полностью сосредоточен на предстоящем турнире», — отреагировал Фаджоли.

Николо провел за национальную команду лишь три матча, два из которых — июньские товарищеские встречи перед Евро. Также он ни разу не появился в футболке «адзурри» в официальных турнирах. Крайне слабый опыт игры за сборную вместе с практически полностью пропущенным клубным сезоном делает его вызов на чемпионат Европы крайне удивительным событием.

«У него есть то чутье, которое мне необходимо в наличии, чтобы иметь как можно больше опций для управления матчем. В будущем игра рассудит, правильный ли мы сделали выбор. С человеческой точки зрения он говорил о правильных вещах и произвел на меня очень хорошее впечатление. Думаю, что он заслуживает понимания», — оправдал решение Спаллетти.

Майкл Фолоруншо. Фото Reuters

Майкл Фолоруншо

Появление в заявке сборной 26-летнего полузащитника удивляет еще сильнее. Майкл провел действительно прорывной для себя сезон — 34 матча в чемпионате Италии, в которых оформил 5+1. Но он выступал за скромную «Верону», которая боролась за выживание и финишировала лишь 13-й (в трех очках от 18-й строчки), и вообще впервые показал себя в итальянской элите. До этого вся карьера Фолоруншо прошла в низших дивизионах.

Его впервые вызвали в сборную в марте, но не предоставили игрового времени. Полузащитник впервые вышел на поле в составе национальной команды только 9 июня в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины — последней встрече Италии перед Евро. В ней хавбек «Вероны» выпорхнул на замену и провел на поле целых 14 минут. У Майкла крайне скудный опыт игры на топ-уровне, но он все равно почему-то оказался в заявке «Скуадры адзурры».

При этом на его место были куда более подходящие кандидаты. Например, полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли, у которого в 26 лет за спиной уже восемь полноценных сезонов в серии А, десятки игр в еврокубках и 28 матчей за сборную — пять из них на прошлом триумфальном чемпионате Европы. Мануэль попадал во все сессии сборной при Спаллетти, кроме ноябрьской, когда был травмирован. Но в самый последний момент неожиданно оказался вне заявки на Евро — вместо него туда едут сомнительные Фолоруншо и Фаджоли.

Хотя у Спаллетти есть контраргумент: «Фолоруншо может добавить атлетизма, у него есть мощный удар из-за штрафной и уверенная игра головой. Стандарты нередко играют важнейшую роль в подобных турнирах, они решают судьбы матчей, поэтому такой физически сильный игрок может помочь».

Стефан Эль-Шаарави. Фото Reuters

Стефан Эль-Шаарави

31-летний вингер провел средний сезон за «Рому»: 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами. При этом у него не было твердого места в основном составе: в серии А он находился в заявке во всех 38 матчах, но в старте вышел только 19 раз, а в пяти турах вообще просидел все 90 минут на скамейке запасных. В среднем по сезону он проводил на поле около 58 минут и больше ценился за универсальность, чем за игровые качества. Эль-Шаарави выходил не только на привычном левом фланге атаки, но и закрывал противоположный край, место в центре нападения, на позиции «десятки» и даже спускался на совсем чужую для себя позицию латераля.

Вдобавок к ничем не примечательному сезону идет слабая статистика в сборной. До прихода Спаллетти Стефан в последний раз вызывался в национальную команду еще в марте 2021-го. Казалось, Лучано тоже не видел в игроке незаменимого: пригласил в команду осенью, после чего проигнорировал в марте. Но вызов на Евро Эль-Шаарави все же получил, правда, в двух июньских товарищеских играх не провел на поле ни минуты.

Никакого серьезного опыта игры за «Скуадру адзурру» у 31-летнего Фараона тоже нет: из 31 матча лишь один пришелся на крупный турнир — в заключительном туре группового этапа Евро-2016 вышел на восемь минут.

Cтранный выбор, учитывая, что в составе сборной хватает левых вингеров (Кьеза, Дзакканьи), но при этом совсем нет правых, а в итоговую заявку не попали Матео Политано (8+10 в «Наполи») или Риккардо Орсолини (10+2 в «Болонье»).