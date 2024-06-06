Капитан «Аякса», бронзовый призер ЧМ-2014 и запасной «Ливерпуля». Кого из сборной Нидерландов зря взяли на Евро

К итоговой заявке Кумана есть вопросы как минимум по трем позициям.

Нидерланды выиграли чемпионат Европы лишь один раз — в 1988 году, победив в финале сборную СССР. Тогда неудержимая команда Ринуса Михелса с Рудом Гуллитом, Марко ван Бастеном и Франком Райкардом сносила все и всех на своем пути. Традиции той «оранжевой машины» продолжает Роналд Куман, который привезет на очередное континентальное первенство свежее поколение «заводных апельсинов» и новую надежду на трофей.

В нынешнем составе голландцев есть звезды вроде Вирджила ван Дейка и Френки де Йонга, а также суперталанты практически в каждой линии. Куману было из кого выбирать: например, в итоговую заявку не попал лучший бомбардир чемпионата Нидерландов Люк де Йонг. При этом в списке есть игроки, вызов которых на турнир в Германию вызывает вопросы.

Заявка сборной Нидерландов на Евро-2024

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон», Англия), Марк Флеккен («Брентфорд», Англия), Юстин Бейло («Фейеноорд»).

Защитники: Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Натан Аке («Манчестер Сити», Англия), Джереми Фримпонг («Байер», Германия), Дэйли Блинд («Жирона», Испания), Стефан де Врей («Интер», Италия), Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»), Дензел Дюмфрис («Интер», Италия), Микки ван де Вен («Тоттенхэм», Англия).

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак», Саудовская Аравия), Коди Гакпо («Ливерпуль», Англия), Френки де Йонг («Барселона», Испания), Хави Симонс («РБ Лейпциг», Германия), Йерди Схаутен, Йоэй Верман (оба — ПСВ), Тиджани Рейндерс («Милан», Италия), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд, Германия), Тен Копмейнерс («Аталанта», Италия), Стевен Бергвейн («Аякс»), Райан Гравенберх («Ливерпуль», Англия),

Нападающие: Мемфис Депай («Атлетико», Испания), Ваут Вегорст («Хоффенхайм», Германия), Брайан Бробби («Аякс»).

Стивен Бергвейн. Фото AFP

Стивен Бергвейн

Появление 26-летнего вингера в составе — одно из главных удивлений. Для Стивена этот сезон начался кошмарно, как и для «Аякса», в котором он выступает. Амстердамцы выдали худший старт в эредивизи в своей истории и шли в зоне вылета. Потом ситуацию удалось выправить, но итоговое пятое место вряд ли можно назвать удовлетворительным результатом.

Бергвейн в этом сезоне явно не оправдал ожиданий болельщиков и руководства клуба. Десять игр он пропустил по различным причинам и набрал 12+4 в 24 матчах. На первый взгляд статистика кажется весьма неплохой, но от лидера и капитана «Аякса» точно ждали большего. Пять лет назад в составе «ПСВ» Стивен выдавал цифры на порядок выше. Его карьера после ухода из «Тоттенхэма» идет на спад.

В отборе Куман вообще практически не использовал вингера — он появлялся на поле два раза (101 минута) и лишь однажды вышел в старте.

Тем более что есть другой кандидат на позицию Бергвейна: 22-летний Крисенсио Саммервилл из «Лидса», который настрелял 20+9 в 46 матчах и близок к переходу в «Ливерпуль».

Скорее всего, место Бергвейна в заявке занял бы лидер «Болоньи» Джошуа Зиркзее, но он получил травму.

Доверие Кумана к капитану «Аякса» вызывает вопросы.

Джорджиньо Вейналдум. Фото Global Look Press

Джорджиньо Вейналдум

33-летний полузащитник провел средний сезон в Саудовской Аравии (6+5) и уже давно далек от своей праймовой формы. Былые заслуги — это хорошо, но что Джорджиньо может дать этой сборной сейчас? За два матча (135 минут) в отборочном цикле полузащитник не отметился результативными действиями, но занял слот в итоговой заявке.

К тому же у Вейналдума есть хронические болячки: из-за травм он пропустил 561 день, то есть больше 1,5 лет! Нет никаких гарантий, что его снова не замучает здоровье по ходу Евро.

Есть только одно объяснение, почему Куман взял Вейналдума на Евро — как дядьку-ветерана для поддержания атмосферы в команде. Но ведь в составе для этого есть Вирджил ван Дейк, Дэйли Блинд и Стефан де Врей. Да даже Ваут Вегхорст может взять на себя роль лидера раздевалки.

Прямо перед стартом Евро травму получил лидер «Аталанты» Мартен де Рон. С большой долей вероятности именно он бы занял место Вейналдума в итоговой заявке.

Выбор Кумана в пользу игрока, который давно сдал, удивляет.

Райан Гравенберх. Фото Global Look Press

Райан Гравенберх

Перед стартом сезона «Ливерпуль» заплатил за него 40 миллионов и получил игрока, который сыграл лишь 12 полных матчей в АПЛ и отметился одной голевой передачей. Юрген Клопп использовал Гравенберха на разных позициях в центре поля, но он проиграл конкуренцию всем.

В отборе к Евро-2024 Райан вообще не провел ни одного матча. Куман использовал в центре кого угодно, но только не его.

Сейчас у сборной Нидерландов нет проблем с защитниками и полузащитниками, а вот в центре нападения образовалась дыра. Вместо Гравенберха, который не попадет в основную обойму, можно было бы вернуть в команду Люка де Йонга. Форвард провел сумасшедший сезон за «ПСВ» (29+15 в 34 матчах).

Тем не менее игрок, который просидел большую часть сезона на скамейке, поедет на Евро.