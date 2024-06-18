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Сборная Португалии на прошлом чемпионате Европы вылетела в 1/8 финала, уступив Бельгии, но с тех пор команда проделала большую работу, чтобы вернуться на уровень победного Евро-2016. Сейчас португальцы, на мой взгляд, — один из главных фаворитов турнира в Германии.
Тренерский штаб во главе с Роберто Мартинесом огласил окончательную заявку довольно рано — уже 21 мая. В список вошли 26 человек.
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).
Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).
Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).
Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).
У португальцев удачный во всех отношениях состав. Мартинес не стал мудрить с перестройкой, омоложением и прочими вещами, которые часто губят для команд целые турниры. Место на Евро получили как молодые звезды вроде Рафаэла Леау или Жоау Невеша, так и уважаемые ветераны Криштиану Роналду и Пепе. Футболисты в самом соку, такие как Бруну Фернандеш или Бернарду Силва, тоже необходимы.
Знаменитый португальский тренер Жозе Моуринью доволен заявкой: «Я не хочу проявить неуважение к предыдущим поколениям, но с точки зрения глубины и качества состава сейчас у сборной Португалии лучший состав, который когда-либо был. Главное, чтобы они были уверены в себе и верили, что могут обыграть кого угодно. Я не хочу сказать, что Португалия лучше всех. Но Испания, Франция, Англия и Германия не лучше».
Дайте подумать. На самом деле с главной звездой португальцев все давно ясно — 39-летний форвард «Аль-Насра» Роналду находится в этом статусе много лет. Для КриРо нынешний чемпионат Европы — шестой в карьере, это абсолютный рекорд. А еще у Криштиану больше всех голов в истории Евро, в составе сборной и тому подобное...
Роналду — настолько глобальная величина для мирового футбола, что обсуждать его роль для сборной Португалии просто бессмысленно. Криштиану с капитанской повязкой на таком турнире — икона для партнеров по команде, талисман. Человек, руководивший с бровки в финале Евро-2016.
Но и в практическом плане почти 40-летний форвард еще вполне может пригодиться и решить матч. Пусть тот факт, что Криштиану играет за «Аль-Наср» и уже давно покинул топ-футбол, не смущает. В товарищеской игре против Ирландии нападающий оформил дубль, так что сейчас он, похоже, в хорошем состоянии и готов зажигать. Роналду точно осталось не так уж много, каждым шансом увеличить рекорд (130 мячей на данный момент) надо пользоваться.
Парадоксально, но тоже Криштиану Роналду. Правда, только в одном случае — если вдруг у нападающего что-то не получится, он вдруг станет неконкурентным на таком высоком уровне, то Мартинесу придется заменить его на более молодых и подвижных форвардов.
Такую потенциальную замену Роналду вряд ли потерпит, и тогда уровень напряжения в сборной Португалии предсказать будет тяжело. Оно может стать космическим и угробить все претензии «Пяти щитов» на победу. На ЧМ-2022 было что-то похожее.
Но это все же в очень отдаленной и туманной перспективе. Форма Криштиану, да и соперники на групповом этапе как бы намекают, что все могут остаться довольными — Роналду будет забивать, а Португалия выйдет в плей-офф.
Португалии досталась прекрасная, более чем рабочая группа. Дебютант турнира Грузия вряд ли сможет доставить команде Роналду проблемы — только если при помощи вратаря Мамардашвили и Кварацхелии в атаке. Чехия тоже не выглядит командой, способной тягаться с победителями Евро-2016.
Турция вполне могла бы на что-то претендовать, но команда Винченцо Монтеллы не располагает сильной линией защиты — здесь у турок большие проблемы. Есть риск стать легкой добычей для по-настоящему смертоносной атаки Португалии.
Групповой этап команда Мартинеса должна проходить легко и без проблем. А о дальнейших перспективах высказался капитан португальцев Роналду: «У нас есть все необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твердо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро».