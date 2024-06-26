Почему сборная Сербии не вышла из группы на Евро?

Cербский футбольный журналист Иван Цветкович оценил выступление своей сборной на Евро-2024.

— Как вы собирались побеждать Данию?

— Я еще до игры говорил, что не уверен в том, что мы возьмем три очка. Все дело в психологии. Сербия играла как-то трусливо на этом турнире. Футболисты боялись атаковать, импровизировать, совершить ошибку. Думали прежде всего о том, как бы не пропустить. При таком осторожном футболе сложно что-либо выжать. Если только надеяться на Бога, на везение... Я этого не понимаю. Ничья с Данией нам ничего не давала. Значит, нужно было действовать впереди гораздо агрессивнее. Увы, мы этого не увидели. Причем не в первый раз.

— Имеете в виду предыдущие крупные турниры?

— Да. Можно вспомнить и чемпионат мира в Катаре, и ЧМ в России. После этих турниров осталось чувство какой-то недосказанности... Остановились где-то посередине.

Драган Стойкович. Фото Reuters

— При этом главный тренер вашей команды Драган Стойкович заявил после игры с Данией, что сербские болельщики должны гордиться своей командой.

— Я не удивлен. Ну а что он мог сказать? Ему надо было как-то оправдать такой результат.

На Олимпиаде-1980 в Москве сборная Югославии по водному поло уступила СССР в финале. Наш известный тренер Лахо Орлич после турнира спросил у наших игроков: «Почему вы такие веселые?» Ему ответили: «Ну мы же взяли серебро!» На что он заметил: «Нет, серебро вы взяли, когда вышли в финал. А сегодня вы проиграли золото». Вот такого подхода нам сегодня не хватает! Нам не хватает амбиций. Да, сборная Сербии попала на чемпионат Европы. Но что это за успех? Разве можно быть довольным только этим? Это должно быть в порядке вещей.

— А вы считаете, что с таким составом Сербия обязана была выходить из этой группы?

— На мой взгляд, да. Деян Стойкович был в свое время прекрасным игроком, но почему он так выстроил игру команды... Пасы назад, осторожность. У нас же есть исполнители, обладающие дриблингом, которые умеют интересно атаковать. А при Стойковиче-тренере мы этого не наблюдаем.

— Слишком простая игра?

— Осторожная. Ничего хорошего из такого футбола не выйдет. Сербы начали думать об атаке, когда уже время стало работать против них. В матче с Данией Стойкович в какой-то момент перешел на игру в три нападающих, но получилось все как-то сумбурно, необдуманно. Сплошные забросы в штрафную, не всегда точные. То есть играли по принципу: будь что будет...

— Какой у вас главный вопрос к Стойковичу по составу?

— Почему у нас не оказалось хотя бы двух думающих, креативных футболистов в центре поля, которые своими передачами могут создать момент для партнеров? Это удивляет. Нет нестандартных ходов. Все очень предсказуемо... Соперники быстро понимали наши замыслы. Кроме того, Стойкович нацелил фланговых защитников прежде всего на игру в обороне. Они мало и редко подключались вперед, что также сказывалось на атакующем потенциале сборной.

— Если говорить подробнее о креативщиках, Милинкович-Савич резко сдал из-за того, что играет в Саудовской Аравии?

— Это не оправдание. Криштиану Роналду тоже там выступает, но почему-то не сдал. Дело в психологии, в отношении к делу, в голове. Считаю, наши игроки перестали работать над собой. Достигли определенного уровня и дальше не двигаются. Да, они добротные футболисты, но все это не складывается в единый пазл, в команду.

— От 35-летнего Тадича уже сложно было ждать чудес?

— Опять же, дело не в возрасте, а в том, о чем сказал выше. Роналду — 39, Модричу — 38. Или вспомните Месси на чемпионате мира в Катаре.

Душан Тадич. Фото Global Look Press

— На бумаге дуэт ваших форвардов Влахович — Митрович выглядел довольно грозно. Что пошло не так?

— К ним не так много вопросов. До форвардов просто не доходили мячи. У нас не нашлось футболиста, который снабжал бы их передачами. Влаховичу и Митровичу приходилось самим опускаться глубже, бороться за мячи. Пересмотрите все три матча в группе, и вы не увидите хорошего паса на форвардов, после которого они могли реально забить.

— Защитник «Спартака» Бабич все три матча просидел в запасе. Справедливо?

— Сложно сказать. Возможно, Бабич не слабее Вельковича. А вот Миленкович и Павлович по своим физическим данным лучше подходят под футбол Стойковича. Выше и мощнее, при этом ранее играли за один клуб в Сербии. В целом, считаю, они хорошо сыграли на этом турнире.

— Поняли, почему защитник «Зенита» Эракович не попал в заявку сборной на Евро?

— Если в данном случае рассматривать Эраковича как правого защитника, то опять же Живкович лучше соответствует требованиям Стойковича на этой позиции: больше заточен на оборону.

— Что будет дальше со сборной Сербии? Стойкович уйдет?

— Накануне чемпионата Европы он продлил контракт с сербским футбольным союзом. Не думаю, что он сам уйдет в отставку. При этом сейчас не вижу кандидата, который мог бы его сменить. Как говорил незабвенный Виктор Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Так и у нас. Тренеры меняются, но результат остается прежним.

— Так в чем же причина?

— Проблема в том, что у нас не работают с молодежью, не готовят их к тому, чтобы они становились чемпионами, не воспитывают победный дух. Дело в менталитете, в психологии. Мы не импровизируем, зажаты в какие-то строгие рамки. Мне очень нравится, как сейчас действует сборная Испании. Там тренер не боится доверять место в составе молодежи. И на игру «Красной фурии» любо-дорого смотреть. Ребятам просто разрешили играть в футбол, понимаете? Смело, с дриблингом, без боязни ошибиться. А в сборной Сербии все не уверены в себе, боятся пропустить...

Плохо, что опять не сделаем работу над ошибками. Стойкович будет говорить, что Сербия показала свой максимум, просто немного не повезло. Как поется в песне: «Все хорошо, прекрасная маркиза...» Ничего не поменяется, замкнутый круг какой-то.