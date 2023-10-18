Сербия вырвала победу в балканском дерби, нервотрепка датчан в Сан-Марино, Литва едва не обыграла Венгрию

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Фактор Митровича

Группа G

Понятно, что игра Англии и Италии затмила все, но на Балканах во вторник состоялось не менее судьбоносное противостояние соседей — Сербии и Черногории. Это в принципе дерби, а тут на кону стояла судьба путевки на Евро. И сербы, оказавшись несостоятельными в двух матчах с венграми, сразу насели на ворота соперника. Итогом стартового натиска стал гол Митровича, который «шведкой» из-под защитника закрутил мяч под дальнюю штангу.

Все было исполнено с невероятной легкостью, а вот в игре для хозяев в целом все складывалось далеко не так просто. Напротив — после собственного стандарта сербы получили контратаку с классным пасом Марушича и неотразимым ударом Йоветича. Ничья же была в пользу черногорцев, которые отставали от второго места на два очка, но провели на матч меньше Сербии.

И все же та своего добилась, забив после красивейшей комбинации. Ее изюминкой стал пас пяткой Милинковича-Савича, после чего Тадич выдал идеальный прострел на Митровича. А потом — из-за штрафной уложив мяч в угол — сам Тадич добил соперника. Отыграть пять очков черногорцам практически нереально. Даже если они выиграют дважды, имеющей преимущество по личным встречам Сербии будет достаточно в последнем туре не проиграть дома аутсайдеру Болгарии.

Между тем игра, в которой исход казался предсказуемым, развивалась по удивительному сценарию. Неужели, дважды справившись с сербами и захватив лидерство, Венгрия банально расслабилась? Как бы там ни было, в Каунасе литовцы создали фавориту колоссальные проблемы. Прибалтийскую команду явно вдохновила первая с марта прошлого года победа над Болгарией (2:0).

Настолько, что родившийся в Москве экс-нападающий «Динамо» и «Оренбурга» Черных завершил смещение с фланга эффектным ударом под дальнюю штангу. И точно поймал кураж Ширвис. Три дня назад этот защитник своим голевым дублем решил судьбу игры с болгарами, а во вторник удвоил преимущество Литвы после подачи углового. Голкипер венгров дважды не выручил, тогда как Зубас спасал регулярно.

Как до перерыва, так и во втором тайме, когда венгры организовали серьезное давление. И все же пробить литовскую стену удалось реализовавшему пенальти Собослои. А в итоге лидерство Венгрии сохранил Варга. Отличившись после углового, нападающий «Ференцвароша» забил в четырех подряд матчах отборочного цикла. Очень круто для футболиста, который получил первый вызов в национальную команду в 28 лет.

Группа G

И В Н П М О 1. Венгрия 6 4 2 0 11-4 14 2. Сербия 7 4 1 2 13-7 13 3. Черногория 6 2 2 2 6-8 8 4. Литва 7 1 3 3 8-12 6 5. Болгария 6 0 2 4 3-10 2

16 ноября. Болгария — Венгрия, Черногория — Литва.

19 ноября. Венгрия — Черногория, Сербия — Болгария.

Без подарков для Казахстана

Группа Н

Понятно, что Дания приехала в Сан-Марино брать свое самым банальным образом. Настолько, что первого гола пришлось ждать до 42-й минуты. При этом Хейлунн принял небанальное решение, с довольно острого угла вогнав мяч под перекладину. Сомневаюсь, что после этого кому-то за пределами Дании и Сан-Марино хотелось продолжить просмотр этой игры. Ну кто ждал подвигов от футбольного карлика, который в турнирных матчах не забивал более двух лет?

Однако во вторник у Сан-Марино случился юбилей, и в матче сборной под номером 200 они забили свой 29 гол. Не без помощи датских ветеранов. Сначала начудил допустивший грубую ошибку на выходе Шмайхель, а потом выручивший его и выбивший мяч головой из пустых ворот Кьер после углового некстати подставил ногу, и поставил голкипера в тупик. От позора Данию спас забивший победный гол Поульсен. Его просто обязан персонально благодарить Кьер, который побил рекорд Петера Шмайхеля по играм за сборную и рисковал вспоминать свой 130-й матч как личный кошмар.

В Белфасте, напротив, одному из лидеров группы пророчили непростую игру. Но словенцы сами облегчили себе задачу быстрым голом. Правда, при всех заслугах классно исполнившего штрафной Черина, нельзя не отметить, что Пикок-Фаррелл пропустил в угол, который принято называть вратарским. Потом еще и защитники грубо ошиблись — Северную Ирландию спасло то, что ВАР разглядел офсайд, и гол Шешко отменили.

А в ответ хозяева ничего особенного не предложили. К тому же задачу им осложнило удаление на 58-й минуте. В общем, пусть и не без нервов, конкуренты не преподнесли подарков Казахстану. Однако в первом из двух ноябрьских туров Дания и Словения сыграют между собой, и потери очков как минимум одной командой неизбежны. Казахстанцы же будут принимать Сан-Марино, и решающим обещает стать визит команды Магомеда Адиева в Словению.

Группа Н

И В Н П М О 1. Словения 8 6 1 1 17-6 19 2. Дания 8 6 1 1 17-7 19 3. Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4. Финляндия 8 4 0 4 12-9 15 5. Северная Ирландия 7 2 0 6 7-9 6 6. Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

17 ноября. Казахстан — Сан-Марино, Финляндия — Северная Ирландия, Дания — Словения.

20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.