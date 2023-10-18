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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:40

Сербия вырвала победу в балканском дерби, нервотрепка датчан в Сан-Марино, Литва едва не обыграла Венгрию

Сербия победила Черногорию в отборе Евро-2024, Литва сыграла вничью с Венгрией
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игровой эпизод в матче отбора Евро-2024 Сербия — Черногория.
Фото Reuters
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Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Фактор Митровича

Группа G

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
17 окт, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
3:1
Черногория

Понятно, что игра Англии и Италии затмила все, но на Балканах во вторник состоялось не менее судьбоносное противостояние соседей — Сербии и Черногории. Это в принципе дерби, а тут на кону стояла судьба путевки на Евро. И сербы, оказавшись несостоятельными в двух матчах с венграми, сразу насели на ворота соперника. Итогом стартового натиска стал гол Митровича, который «шведкой» из-под защитника закрутил мяч под дальнюю штангу.

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Все было исполнено с невероятной легкостью, а вот в игре для хозяев в целом все складывалось далеко не так просто. Напротив — после собственного стандарта сербы получили контратаку с классным пасом Марушича и неотразимым ударом Йоветича. Ничья же была в пользу черногорцев, которые отставали от второго места на два очка, но провели на матч меньше Сербии.

И все же та своего добилась, забив после красивейшей комбинации. Ее изюминкой стал пас пяткой Милинковича-Савича, после чего Тадич выдал идеальный прострел на Митровича. А потом — из-за штрафной уложив мяч в угол — сам Тадич добил соперника. Отыграть пять очков черногорцам практически нереально. Даже если они выиграют дважды, имеющей преимущество по личным встречам Сербии будет достаточно в последнем туре не проиграть дома аутсайдеру Болгарии.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа G
17 окт, 21:45. Dariaus Ir Gireno Stadium (Каунас)
Литва
2:2
Венгрия

Между тем игра, в которой исход казался предсказуемым, развивалась по удивительному сценарию. Неужели, дважды справившись с сербами и захватив лидерство, Венгрия банально расслабилась? Как бы там ни было, в Каунасе литовцы создали фавориту колоссальные проблемы. Прибалтийскую команду явно вдохновила первая с марта прошлого года победа над Болгарией (2:0).

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Настолько, что родившийся в Москве экс-нападающий «Динамо» и «Оренбурга» Черных завершил смещение с фланга эффектным ударом под дальнюю штангу. И точно поймал кураж Ширвис. Три дня назад этот защитник своим голевым дублем решил судьбу игры с болгарами, а во вторник удвоил преимущество Литвы после подачи углового. Голкипер венгров дважды не выручил, тогда как Зубас спасал регулярно.

Как до перерыва, так и во втором тайме, когда венгры организовали серьезное давление. И все же пробить литовскую стену удалось реализовавшему пенальти Собослои. А в итоге лидерство Венгрии сохранил Варга. Отличившись после углового, нападающий «Ференцвароша» забил в четырех подряд матчах отборочного цикла. Очень круто для футболиста, который получил первый вызов в национальную команду в 28 лет.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

1. Венгрия

6

4

2

0

11-4

14

2. Сербия

7

4

1

2

13-7

13

3. Черногория

6

2

2

2

6-8

8

4. Литва

7

1

3

3

8-12

6

5. Болгария

6

0

2

4

3-10

2

16 ноября. Болгария — Венгрия, Черногория — Литва.
19 ноября. Венгрия — Черногория, Сербия — Болгария.

Без подарков для Казахстана

Группа Н

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 21:45. Olimpico di Serravalle (Серравалле)
Сан-Марино
1:2
Дания

Понятно, что Дания приехала в Сан-Марино брать свое самым банальным образом. Настолько, что первого гола пришлось ждать до 42-й минуты. При этом Хейлунн принял небанальное решение, с довольно острого угла вогнав мяч под перекладину. Сомневаюсь, что после этого кому-то за пределами Дании и Сан-Марино хотелось продолжить просмотр этой игры. Ну кто ждал подвигов от футбольного карлика, который в турнирных матчах не забивал более двух лет?

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Однако во вторник у Сан-Марино случился юбилей, и в матче сборной под номером 200 они забили свой 29 гол. Не без помощи датских ветеранов. Сначала начудил допустивший грубую ошибку на выходе Шмайхель, а потом выручивший его и выбивший мяч головой из пустых ворот Кьер после углового некстати подставил ногу, и поставил голкипера в тупик. От позора Данию спас забивший победный гол Поульсен. Его просто обязан персонально благодарить Кьер, который побил рекорд Петера Шмайхеля по играм за сборную и рисковал вспоминать свой 130-й матч как личный кошмар.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
17 окт, 21:45. Windsor Park (Белфаст)
Северная Ирландия
0:1
Словения

В Белфасте, напротив, одному из лидеров группы пророчили непростую игру. Но словенцы сами облегчили себе задачу быстрым голом. Правда, при всех заслугах классно исполнившего штрафной Черина, нельзя не отметить, что Пикок-Фаррелл пропустил в угол, который принято называть вратарским. Потом еще и защитники грубо ошиблись — Северную Ирландию спасло то, что ВАР разглядел офсайд, и гол Шешко отменили.

А в ответ хозяева ничего особенного не предложили. К тому же задачу им осложнило удаление на 58-й минуте. В общем, пусть и не без нервов, конкуренты не преподнесли подарков Казахстану. Однако в первом из двух ноябрьских туров Дания и Словения сыграют между собой, и потери очков как минимум одной командой неизбежны. Казахстанцы же будут принимать Сан-Марино, и решающим обещает стать визит команды Магомеда Адиева в Словению.

Группа Н

И

В

Н

П

М

О

1. Словения

8

6

1

1

17-6

19

2. Дания

8

6

1

1

17-7

19

3. Казахстан

8

5

0

3

12-9

15

4. Финляндия

8

4

0

4

12-9

15

5. Северная Ирландия

7

2

0

6

7-9

6

6. Сан-Марино

8

0

0

8

1-26

0

17 ноября. Казахстан — Сан-Марино, Финляндия — Северная Ирландия, Дания — Словения.
20 ноября. Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан.

Сборная Венгрии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Сан-Марино по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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