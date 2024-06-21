Сербия спаслась на последней секунде, как Россия с Англией на Евро-2016. Но как бы она не повторила ее дальнейшую судьбу

Обозреватель «СЭ» побывал на матче Словения — Сербия.

Сербы пели песни в честь Дончича. Стало ясно, что этот матч будет дружественным

Сербские болельщики при входе на станцию метро «Мариенплатц» раз за разом скандировали по смыслу такую фразу: «Лука Дончич — он у нас с вами один!» Речь шла о том, что выдающийся словенский баскетболист, суперзвезда НБА — по отцу серб. И тем самым фанаты хотели не уязвить оппонентов и не забрать у них (пусть и словесно) «права» на Дончича, а подчеркнуть братский характер предстоявшего через несколько часов матча. Пусть даже в картишках, как говорится, и нет братишек...

Сербы зажигали на Мариенплатц от души — причем и в прямом смысле, запуская красный дым, — но напряженности в этом не ощущалось никакой. Настроены они были абсолютно миролюбиво — так же, как жители двух этих стран по отношению друг к другу. Сербия и Словения не граничат — может, поэтому между ними все так мирно. Хотя, когда сербы начали скандировать свое обычное: «Косово — Сербия!», с противоположной трибуны раздался недовольный гул.

Сербы же до поры бесились только из-за игры своей сборной. Ну, еще и из-за затяжки времени — на словенского защитника, который на последних минутах сел на поле близ линии ворот (хотя, естественно, не за ней), посыпались пластиковые пивные кружки, не всегда полностью опорожненные. Но словенцам эта затяжка удержать победу не помогла...

Эти 1:1, конечно, оказались далеко не мирными, хотя и не грубыми — видно было, что соперники относятся друг к другу с уважением. И надо было видеть, как пропущенный от Луки Йовича на последней секунде мяч эмоционально убил словенцев: они упали на газон и чуть не плакали, да и в интервью потом называли этот гол «разрывающим сердце». Маленькая страна, когда-то принесшая сборной России огромное разочарование в Мариборе, одной ногой уже была в плей-офф — четыре очка это почти гарантируют. А теперь даже мирный исход с Англией в последнем туре, в случае которого Словения все матчи закончит вничью, далеко не обязательно приведет ее в 1/8 финала.

Разговор со «Станковичем», немножко сливовицы и коллапс в метро

А вот на игру идет... Деян Станкович, новый главный тренер «Спартака». Разумеется, не настоящий, а болельщик в его майке. С сынишкой, одетым в футболку нападающего Александра Митровича, который в этот день дважды не сможет переиграть Яна Облака при выходах один на один, а однажды с линии вратарской грохнет в перекладину.

К «Станковичу» я, конечно, подошел. Он рассыпался в комплиментах кумиру, назвав его «величайшим игроком Сербии, который провел потрясающую карьеру». А вот когда я спросил, какой он тренер, ответ был менее восторженным: «Пока начинающий. Мы его любим не за это!»

На Мариенплатц я знакомился с сербскими болельщиками — и реакция всегда была одинаковой. «Смотрите, парни! Журналист из России! Вы наши братья!» А легендарный старый болельщик Симо Медич, на мою публикацию фотографии которого тут же откликнулись другие сербы (один из них кратко написал: «Краль!», то есть король), вместе с другом устроил перекличку «Сербия!» — «Русия!» и предложил выпить из бутылки сливовицы. Чистейший, мол, продукт.

От таких предложений не отказываются — даже в полдень. Но отхлебнул я крайне умеренно, учитывая, что в предыдущую ночь из-за перемещений по Германии (это вам не чемпионат мира в Катаре, где все, по сути, было в одном городе) почти вообще не спал, и силы нужно было сохранить на весь день. Что на удивление и удалось.

Еще типичной реакцией на то, что я из России, было скандирование «Неманья Видич!». Экс-защитник красно-белых, а затем легенда «МЮ» — для Сербии фигура абсолютно культовая. И то, что он играл за «Спартак», пусть и недолго, явно поднимает ценность московского клуба в их глазах.

Еще с одной группой сербских болельщиков я пообщался на мюнхенском вокзале. Они (как и те, с кем разговаривал на Мариенплатц), как ни удивительно, очень позитивно оценили игру своей сборной против англичан и убедились, что у них сейчас крепкая, приличная команда. «Мы выиграем — 2:1!» — заявил один из них.

С одним словенским голом — угадает...

Хорошо, что в центр Мюнхена — где с сербами и словенцами, кстати, было очень много детей — я приехал за три часа до матча, минут десять поснимал и пообщался, после чего сел в еще не так забитое метро, как на матче открытия, и поехал на «Алльянц Арену». Потому что полтора часа спустя коллега написал мне, что в метро коллапс, поезда ходить перестали — и ему пришлось выходить и брать такси, чтобы успеть на футбол. Транспортный хаос здесь — эпический. Ничего общего, повторяю в который раз, с ЧМ-2006, когда все работало как часы.

И вообще с организацией процесса куча проблем. На этот раз место у меня было на нижнем ярусе, откуда я не знал дорогу в смешанную зону. Но все вопросы не менее чем десятку волонтеров были бесполезны — никто ничего не знал. В итоге приятелю, отлично знающему все мюнхенские футбольные закоулки, пришлось специально идти за мной на трибуну.

Но что восхитило — посещаемость матча. Вроде бы Словения — Сербия, играющие в Германии, — далеко не топовая вывеска. А собрался абсолютно полный стадион!

На подходе к арене пообщался с одним словенским болельщиком. Он, конечно, тут же с энтузиазмом вспомнил Марибор и отметил, что их сборную до сих пор (правда, после большого перерыва) тренирует тот же Матьяж Кек. «Как к нему относитесь?» — этот вопрос вызвал бурю положительных эмоций. «Вы даже не можете себе представить, какой это человек. Простой и хороший. Кек — народный тренер!»

На вопрос, кто сильнее — Кек или Сречко Катанец, тоже долго и в два этапа тренировавший Словению, он ответил: «Однозначно Кек!» А о первом матче с Данией, в котором словенцы все перевернули в последние 20 минут, сказал, что ближе к концу игры сборная просто вспомнила, как умеет играть, и стала показывать свой футбол. Вначале же почему-то зажалась.

Текст из мусорной корзины

К добавленному времени я уже написал разгромный пост про сербов и особенно их замены, когда Йович сравнял и, возможно, перевернул их судьбу. Но вместо того чтобы выбросить этот текст в мусорную корзину, давайте-ка опубликую то, что было написано к тому моменту, когда злые сербские болельщики начали пускать красный дым и закидывать упавшего защитника пластиковыми кружками. Такими были мысли и эмоции, что называется, в моменте.

«Словенская трибуна пела, а я вспоминал победный гол Словении. Там «сработали» две замены... Драгана Стойковича, которые он провел несколькими минутами ранее. Вначале Гачинович на левой бровке прямо передо мной бездарно обработал нормальный пас, и мяч отскочил к правому защитнику словенцев Карничнику. Тот припустил с мячом вперед, перейдя центр поля, отдал пас и продолжил бежать к дальней штанге. Он пробежал почти все поле! И туда за ним не успел второй вышедший на замену — Милинкович-Савич. Свежий игрок недоработал за крайним защитником, который провел на поле всю игру.

А теперь вопрос — к чему на 65-й минуте была еще одна замена: Влаховича на Йовича? У вас что, много ведущих нападающих клубов уровня «Ювентуса», чтобы менять их на 65-й минуте, причем на человека, который везде подает большие надежды и везде их не оправдывает, этакого сербского Кокорина? Да, список клубов у него — мама не горюй, но что он в этих клубах сделал? В «Реале», в «Милане»? А Влахович в них, точнее в «Ювентусе», голы штампует.

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович (№ 7). Фото Reuters

Правда, сегодня у него ни одного момента не было, в отличие от Митровича, у которого их было три, включая перекладину. Невезение у Сербии тоже есть. Но в первую очередь есть отсутствие какого-либо командного кулака, командной сути. Того, что есть, например, у румын и словаков.

И так у сборной Сербии почему-то всегда. «Вопрос на миллион», как ответили мне на эту тему два сербских журналиста. Они там сами все бьются над разгадкой этого феномена — нам-то откуда знать?

На последних минутах, когда нужно отыгрываться, Сербия играет без двух человек, которые только и могут это сделать, — замененных Влаховича и Тадича. И подают с флангов в руки Облаку или за пределы поля. Это все, что нужно знать об этой команде.

А словенцы с центральными защитниками Дркушичем из «Сочи» и бывшим армейцем Бийолом спокойно довели дело до «сухаря». Без единого сербского момента в концовке».

Один момент все-таки случится. И не будет словенского «сухаря», и забьет один из вышедших на замену игроков, которого я назвал сербским Кокориным.

Это и есть футбол.

Ничья Англии с Данией — еще одна плохая новость для Словении

Хотя я все равно после увиденного в матче Англия — Дания считаю датчан в их соперничестве с сербами фаворитом. Такие голы, конечно, могут дать мощный эмоциональный всплеск, но давайте вспомним, как Василий Березуцкий сравнял счет на исходе стартового матча Евро-2016 с Англией — но потом были поражение от Словакии и разгром от Уэльса. Так что если команда плохо готова, то ей и это не поможет.

— В какой-то момент в голове уже начали крутиться плохие мысли, — признался Йович. — Но в футболе ты должен верить до конца. И мне повезло с очень хорошим навесом...

Отдельно отмечу автора словенского гола, признанного игроком матча, — правого защитника блондина Жана Карничника из клуба «Целе», ставшего чемпионом Словении (у которого, кстати, российские владельцы). Человек вроде играет в скромном словенском чемпионате — а просто весь матч топтал фланг и перед голом совершил отбор и забег через все поле. После игры мы с ним в смешанной зоне немножко пообщались, и видно было, как внутри него борются два чувства — радость по поводу гола и вообще своей игры и разочарование из-за развязки.

— Мы знали, что у сербов есть проблемы с возвращением назад, — рассказал Карничник. — Начали атаку у бровки, затем я доставил мяч в центр. Защитник сербов меня забыл, я получил передачу и отправил мяч в сетку. Отличная командная работа! И невероятное чувство, потому что я забил гол прямо перед нашими фанатами. И побежал к ним.

— Вы рассматриваете Евро как витрину для того, чтобы перейти в более сильный чемпионат?

— Да. Для меня это очень хорошо. И отлично для всего словенского футбола, что футболисты из нашей лиги играют важную роль в национальной команде. Получил кучу сообщений от своих одноклубников. Жаль, в конце мы пропустили — и поэтому не можем быть удовлетворены. Но должны восстановиться и идти вперед.

Защитник сборной Словении Ваня Дркушич (№ 21). Фото AFP

Поговорили и с Дркушичем. Он с большой симпатией отзывался о Сочи и жизни там, сказал, что перед турниром получил теплые пожелания от руководства клуба, а по своему будущему («Сочи» все-таки вылетел из РПЛ, и представить себе игрока такого уровня в первой лиге, тем более иностранца, сложно) отметил лишь, что сказал агенту: все клубные вопросы — после Евро. Переход в клуб РПЛ при наличии хорошего предложения он для себя совершенно не исключает: «Никаких дверей для себя не закрываю».

Для словенцев дверь в плей-офф пока тоже не закрыта. Но роковой для них и счастливый для сербов гол Йовича многое в этой группе перевернул, а тот факт, что Англия не смогла обыграть Данию, — не менее скверная новость для команды Кека, поскольку сделает мотивацию Кейна, Беллингема и Ко на матч с ними гораздо выше.