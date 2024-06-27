Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:00

Поощрение антифутбола. Сетка плей-офф Евро очень несправедлива, у Англии — открытая дорога в финал

Определились все участники 1/8 финала Евро-2024
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Гарет Саутгейт, Дидье Дешам и Де ла Фуэнте
Гарет Саутгейт, Дидье Дешам и Де ла Фуэнте.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Скука имени Саутгейта снова будет обоснована.

Левая сторона сетки Евро-2024 — как вольер с тиграми. Уже на стадии 1/8 тут встретятся Франция и Бельгия, топ-вывеска! В других парах есть прямо однозначные фавориты, но в четвертьфинале, если не произойдет сенсаций, слово «фаворит» можно забыть. Вполне вероятно, что мы увидим пары Испания — Германия и Португалия — Франция. Какие уж тут прогнозы? По сути, главные претенденты на победу в турнире будут выяснять отношения на далеко не самой поздней стадии плей-офф.

В теории все тут может перемешаться после парочки сенсаций. Дания на прошлом Евро добралась до полуфинала, хотя на групповом этапе их тоже никто особо не выделял. Сейчас повторить успех будет куда труднее, но нынешняя сборная Германии отнюдь не выглядит совсем уж неуязвимым соперником.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

Напороться на проблемы вполне могут и французы. Возвращение главной звезды в маске — это, конечно, хорошо, но у команды Дешама по-прежнему проблемы с реализацией моментов, а на позиции центрфорварда не убеждают ни Мбаппе, ни Жиру с Тюрамом. Бельгия же, хоть и не произвела впечатления в группе, обладает достаточным классом на отдельных позициях (особенно в атаке), чтобы воспользоваться парой моментов и играть по счету. Правда, для этого кто-то уже должен снять проклятие с Лукаку — или хотя бы посадить его в запас.

Тони Кроос, Лерой Сане и&nbsp;Джамал Мусиала (сборная Германии). Плей-офф Евро — практически новый турнир. В любой из пар легко может громыхнуть сенсация

В общем, в левой части сетки нас ждут попсовые блокбастеры с непредсказуемым сюжетом. А что в правой?

Тут все как-то слишком уж ассиметрично. На первый взгляд может показаться, что и здесь хватает сильных команд. Италия — действующий чемпион Европы, Австрия — открытие турнира, Нидерланды — сборная с большими традициями, Англия — коллектив с невероятным потенциалом.

Но давайте посмотрим с другой стороны. Италия прорвалась в плей-офф в последний момент, откровенно провалив встречи и с Испанией, и с Хорватией. Сколько раз эту сборную спасал Доннарумма? Множество. Сколько моментов создает эта сборная? Очень мало. От той чемпионской Италии в составе не осталось почти никого, «скуадра адзурра» сейчас — скорее громкое имя, чем реальная угроза. И далеко не факт, что в 1/8 получится пройти крепкую опытную Швейцарию.

Футболисты сборной Италии
Радость футболистов сборной Италии в матче против Хорватии на Евро-2024.
Фото AFP

У сборной Нидерландов сейчас примерно та же проблема. Есть устрашающее соперников название сборной, но за ним не стоит ничего мегаопасного. Оборона регулярно проваливается и привозит даже с ван Дейком в составе, а в атаке нет полноценной звезды, которая поведет остальных за собой. Депай и Вегхорст — мастера, но не топовые. Гакпо, Фримпонг и Симонс — таланты, но еще не способны переворачивать ход матча. С Румынией вряд ли возникнут сложности, а вот потом может случиться что угодно — от попадания в финал до бесславного вылета.

Деклан Райс и&nbsp;Фил Фоден. Три игрока основы сборной Англии могут пропустить матч 1/8. Еще один появился на тренировке с разбитым лицом

Австрия — приятно удивившая «темная лошадка». Оставили приятное впечатление в группе и наверняка разделаются с нестабильной Турцией, но победы на турнире от Рангника, понятное дело, никто не ждет. Хотя с голландцами в четвертьфинале им потягаться вполне по силам — тем более уже обыгрывали их в группе.

Ну и Англия — пожалуй, главный выгодоприобретатель сложившегося расклада. Можно лишь посочувствовать тем, кто видел хотя бы один матч «Трех львов» на групповом этапе. Но Саутгейту сейчас плевать на эпитеты касательно стиля игры его команды, главное — завоевать серьезный трофей и снять английское проклятие больших турниров. Стратегия не меняется уже много лет — сделать это Гарет собирается в максимально осторожном и безопасном стиле. Англичане научились реализовывать свой перевес в классе, когда это нужно, и часть сетки плей-офф, в которой они оказались, максимально поощряет такой подход.

Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters

Вряд ли у англичан возникнут сложности со Словакией, в четвертьфинале по зубам им и Швейцария, и Италия. В полуфинале тоже не встретится команда сильнее Нидерландов. Ну а решающий матч в Берлине — это совсем другая история.

Очень похоже, что в плей-офф мы увидим кардинально разные подходы на разных сторонах сетки. Отчаянные сшибки грандов с одной стороны и вялое движение ползком вперед одного из главных и при этом критикуемых фаворитов, которому просто повезло чуть больше, чем остальным.

Евро-2024 — время большого футбола и волшебства! Забери магический бездепозитный бонус до 15 000 рублей в FONBET и ставь на главные матчи года

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
16
33
Читайте также
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024
Источник сообщил о трех погибших при сходе поезда в Коми
Спартаковец вылетел, экс-армеец – герой нации, а Месси страдает от простуды. Что произошло на Кубке Америки-2024 27 июня
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
В Госдуме назвали слова Бастрыкина о «Государственной дуре» оскорбляющими народ
Популярное видео
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Полузащитник сборной Италии Дзакканьи оценил предстоящий матч против Швейцарии
Швейцария — Италия: дата и время начала матча 1/8 финала Евро-2024 и где смотреть игру
Албания установила антирекорд Евро-2024 по сумме штрафов от УЕФА
Беллингем заявил, что выдохся в конце матча со Словенией: «Я был просто мертвый»
«Кайл» Яшин. Английская газета перепутала имя великого вратаря: журналистов назвали «безмозглыми неудачниками»
Тренер сборной Швейцарии Якин — о матче с Италией в 1/8 финала Евро-2024: «Это большой вызов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Три игрока основы сборной Англии могут пропустить матч 1/8. Еще один появился на тренировке с разбитым лицом

«Кайл» Яшин. Английская газета перепутала имя великого вратаря: журналистов назвали «безмозглыми неудачниками»