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Сегодня, 18:15

Сборная Шотландии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Шотландия попала в группу Евро-2024 к Германии, Швейцарии и Венгрии
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболисты сборной Шотландии Скотт Мактоминай, Джон Макгинн и Эндрю Робертсон
Скотт Мактоминай, Джон Макгинн, Эндрю Робертсон.
Фото Global Look Press
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Выйдет ли сборная Шотландии в плей-офф чемпионата Европы впервые в своей истории?
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Рейтинг сборной и клубов Шотландии

В рейтинге стран УЕФА (на 27 мая 2024 года) шотландцы занимают место сразу за порогом топ-10.

Рейтинг стран УЕФА

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) шотландцы располагаются на 39-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Рейтинг стран ФИФА

Премьершип — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1890 года. Чемпионат разделен на два этапа: сначала 12 команд играют между собой три раза (33 тура), а затем стартует плей-офф, где определяются победитель и клубы, которые покинут элитный дивизион.

Самым титулованным клубом в истории Шотландии является «Рейнджерс» — он выигрывал чемпионат 55 раз. «Селтик» завоевал золото в сезоне-2023/24 и отстает от светло-синих на один титул.

В клубном рейтинге УЕФА (на 27 мая 2024 года) находятся две шотландские команды — «Рейнджерс» (26-я строчка) и «Селтик» (59-я).

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История выступлений Шотландии на Евро

Шотландия играла на чемпионате Европы три раза, предстоящий турнир в Германии станет четвертым. Команда никогда не выходила в плей-офф.

История выступлений Шотландии на Евро

Рекордсменами Шотландии по числу сыгранных матчей на Евро являются Энди Горам, Гари Макаллистер и Стюарт Макколл — по 6.

За всю историю выступлений шотландской сборной на чемпионатах Европы ни один из футболистов не забил больше одного гола.

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Кто возглавлял сборную Шотландии на Евро

Стив Кларк — первый тренер Шотландии, который вывел команду на чемпионат Европы два раза подряд.

Тренеры сборной Шотландии на Евро

Главный тренер сборной Шотландии

Стив Кларк выступал за «Сент-Миррен», сборную Шотландии и «Челси», с которым выиграл Кубок Англии, Кубок английской лиги и Кубок обладателей кубков.

После завершения карьеры тренировал и работал ассистентом в «Ньюкасле», «Челси», «Вест Хэме», «Ливерпуле» и «Астон Вилле».

Главный теренр сборной Шотландии Стив Кларк
Стив Кларк.
Фото Global Look Press

Как Шотландия выступила в отборочном турнире Евро

В группе А шотландцы заняли второе место, пропустив вперед Испанию. В восьми матчах команда Кларка одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Шотландия отправила в ворота соперников 17 мячей, пропустив 8 раз.

В отборе шотландцы одержали самые крупные победы над Кипром — обе встречи завершились со счетом 3:0.

Лучшим бомбардиром команды на групповом этапе стал Скотт Мактоминай (7+1 в 8 играх).

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Состав и главные звезды сборной Шотландии

Вратари: Ангус Ганн («Норвич»), Зендер Кларк, Крэйг Гордон (оба — «Хартс»), Лиэм Келли («Мазеруэлл»).

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Райан Портеус («Уотфорд»), Лиэм Купер («Лидс»), Скотт Маккенна («Копенгаген»), Грант Хэнли («Норвич»), Грег Тэйлор, Энтони Ралстон (оба — «Селтик»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Росс Маккрори («Бристоль Сити»).

Полузащитники: Каллум Макгрегор («Селтик»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Кенни Маклин («Норвич»), Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Джек («Рейнджерс»).

Нападающие: Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Че Адамс («Саутгемптон»), Лоуренс Шенкленд («Хартс»), Бен Доук («Ливерпуль»), Джеймс Форрест («Селтик»).

Ориентировочный состав сборной Шотландии

Главные звезды сборной Шотландии:

Скотт Мактоминай — лидер команды в центре поля. Во многом через него строится игра шотландцев.

Эндрю Робертсон — капитан сборной и ее самый узнаваемый игрок. В этом сезоне его преследовали травмы, но в Германию он приедет в полной боевой готовности.

Джон Макгинн — в 29 лет выдал главный сезон в карьере (6+4 в 35 матчах АПЛ) и помог «Астон Вилле» выйти в Лигу чемпионов. Отправится на Евро-2024 в статусе одной из главных надежд сборной в центре поля.

Футболисты сборной Шотландии Джон Макгинн и Джейкоб Браун в матче против Норвегии
Джон Макгинн и Джейкоб Браун.
Фото Global Look Press

С кем Шотландия сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге шотландцы попали в группу А к Германии, Швейцарии и Венгрии. Британская команда встретится с хозяевами Евро в матче открытия финального турнира.

Расписание матчей в группе

14 июня, пятница

Шотландия — Германия (Мюнхен, 22.00 — здесь и далее московское время)

19 июня, среда

Шотландия — Швейцария (Кельн, 22.00)

23 июня, воскресенье

Шотландия — Венгрия (Штутгарт, 22.00)

Трофей Евро-2024. Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Шотландии встретится с командой, занявшей вторую строчку в квартете С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если шотландцы занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на втором месте в группе B (Испания, Хорватия, Италия, Албания).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Шотландия сыграет с кем-то из победителей групп B, F (Турция, Грузия, Португалия, Чехия) и E (Бельгия, Словакия, Румыния, Украина).

Футболисты сборной Шотландии в отборочном матче Евро-2024 против Испании
Фото Global Look Press

Как Шотландия выступит на Евро-2024: прогноз

По мнению экспертов, группа А — одна из самых сложных для прогнозирования. Выделяется здесь только Германия, которая обязана перед своей публикой занимать первое место в квартете.

У Швейцарии, Венгрии и Шотландии примерно одинаковые шансы на выход в плей-офф, коэффициенты на их успех плюс-минус равные. Среди этих команд шотландцы, пожалуй, выглядят самыми слабыми с точки зрения глубины состава. У команды Кларка есть две очень проблемные зоны: вратарская линия и позиция центрфорварда, потому ей будет крайне тяжело бороться за выход из группы.

Коэффициент букмекеров на выход шотландцев из группы — 1.55, на победу в турнире — 125.0.

Юлиан Нагельсманн, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн. Германия разочарует, Румыния удивит, Англия и Франция — фавориты. Прогнозы на Евро-2024

Прогноз: четвертое место в группе.

Эндрю Робертсон
Евро-2024
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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