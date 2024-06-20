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Сегодня, 00:10

Шакири забивает только красиво! Его супергол лишил Шотландию победы, Швейцария — почти в плей-офф

Шотландия и Швейцария сыграли вничью в матче Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Джердан Шакири празднует гол в ворота сборной Шотландии.
Фото Reuters
Киран Тирни уносят с поля на носилках.
Фото Reuters
1/2
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Ничья в Кельне.
Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Шотландия
1:1
Швейцария

Группа А пока предсказуема: Германия одержала две подряд легкие победы и первой гарантировала себе место в плей-офф чемпионата Европы, а остальные три сборные пытаются набрать очки в очных встречах.

Швейцария преуспела в стартовом туре: победа над Венгрией существенно повысила шансы команды Мурата Якина на выход в 1/8 финала, и уже в среду она могла забронировать место в плей-офф. Для этого альпийской сборной требовалась победа над Шотландией, которая стартовала хуже всех. На бумаге — очевидные три очка для Швейцарии.

Скотт Мактоминай&nbsp;&mdash; Гранит Джака. Шотландия и Швейцария сыграли вничью: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Но футбол, как известно, чуть сложнее математики, поэтому игра сложилась тяжело для обеих сторон. И Якин понимал, что будет трудно, поэтому подготовил очередные тактические сюрпризы. Главный тренер сборной Швейцарии оставил в запасе всех четырех центрфорвардов: Амдуни, Окафор, Дуа и Эмболо начали игру на скамейке, притом что двое последних забили по мячу венграм. Зато в основу вернулся Шакири, который действовал в оттяжке под Варгасом и Ндоем — номинальными вингерами.

Главный тренер шотландцев Стив Кларк тоже встряхнул команду и сделал то, о чем его просили болельщики — передвинул Мактоминея выше и выпустил Гилмора. А еще британцы изменились с игровой точки зрения: если в матче открытия они едва ли не дрожали, то сейчас были раскрепощены и активно начали встречу.

В первой игре шотландцы толком не могли воспользоваться своим фирменным оружием — стандартными положениями. Только в концовке они отквитали один мяч благодаря штрафному и автоголу Рюдигера, но, к примеру, угловые Шотландия не подавала вообще. А в начале матча со Швейцарией оказалось, что за подачи с них отвечает как раз Мактоминей — и это очень странно, ведь хавбек «Манчестер Юнайтед» хорош в штрафной и много забил в отборочном турнире.

Смешно, но с углового Шотландия так и не забила. Со своего. Зато на 13-й минуте реализовала чужой — швейцарцы безобразно разыграли стандарт и позволили британцам убежать в контратаку, венцом которой стал удар все того же Мактоминея. Правда, мяч влетел в ворота Зоммера после срезки Шера.

У Швейцарии на этот раз не работали смещения Эбишера в центр, позволившие ей обыграть Венгрию. Шотландия насытила середину поля, и даже Фройлер с Джакой с трудом справлялись с работой.

Гранит Джака, Мурат Якин, Джердан Шакири. Сборная Швейцарии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

К организованности британцев вопросов не было, но команда Стива Кларка оставалась одной из худших на турнире по качеству исполнителей, и Швейцарии Шотландия здесь точно уступает. Это подчеркнула 26-я минута: Ралстон нарушил один из основных постулатов детских школ и отдал неряшливую передачу вслепую по направлению к своим воротам. А Шакири наглядно показал, почему детей учат так не делать: он появился из ниоткуда на свободном пространстве и сходу вколотил мяч в угол с фирменной левой. Сумасшедший гол ветерана сборной Швейцарии, которым он установил сразу два рекорда. Во-первых, до Шакири на Евро еще не забивали футболисты американских команд (Джердан играет за «Чикаго Файр»). Во-вторых, он стал первым, кто отличался на трех последних Евро и на трех последних чемпионатах мира — фантастическая серия!

Джердан Шакири празднует гол в ворота сборной Шотландии.
Фото Reuters

После этого альпийская команда наконец-то включилась: на 32-й минуте Варгас и Ндой соорудили момент, а затем сам вингер «Болоньи» забил, но гол был отменен из-за офсайда.

В перерыве ни один тренер не стал делать перестановки, да и игра успокоилась. Большую часть второго тайма складывалось впечатление, будто Шотландию и Швейцарию устраивает ничья. И если резоны команды Якина здесь вполне объяснимы, то почему британцы не форсировали игру — вопрос.

Скотт Мактоминай, Джон Макгинн, Эндрю Робертсон. Сборная Шотландии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

На 59-й минуте Ндой упустил еще один супермомент, а Тирни в том же эпизоде оступился и травмировался — партнер Арсена Захаряна по «Реал Сосьедад» покинул поле лишь на носилках.

Киран Тирни уносят с поля на носилках.
Фото Reuters

Только ближе к концу игры шотландцы стали подбираться к голу — например, в одном из моментов Хэнли продавил Шера и попал в штангу, а в другом эпизоде был заблокирован удар Мактоминея в упор. Отличиться могла и Швейцария, игру которой освежили вышедшие на замену форварды: Эмболо забил из офсайда, Амдуни едва не замкнул подачу со штрафного.

В итоге 1:1 — Якин все-таки добился ничьей и наверняка ей рад, ведь Швейцария с высокой долей вероятности попадает в 1/8 финала. Ну а Шотландия пока сохраняет шансы на продолжение борьбы, но ей обязательно надо обыгрывать Венгрию в заключительном туре.

Джердан Шакири
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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