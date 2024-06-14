Шотландец в килте прошел 1600 километров до Мюнхена! В пятницу его сборная откроет Евро с Германией

Удивительная история простого британского официанта.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы 2024 года: сборная Германии в Мюнхене примет Шотландию. А за день до матча открытия британцы уже отпраздновали одну победу: 20-летний преданный болельщик «Тартановой армии» Крейг Фергюсон завершил свой выдающийся путь от Глазго до Мюнхена. Слово «путь» здесь нужно воспринимать в исконном смысле: шотландец преодолел более 1600 километров пешком!

Фергюсон начал свое приключение в начале мая, двинувшись от главного футбольного стадиона Шотландии «Хэмпден Парк», где базируется национальная сборная. Дорога Крейга проходила через Англию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург, а две недели назад шотландец впервые ступил на немецкую землю. Мюнхен находится на юге Германии, поэтому он шел по территории страны — хозяйки Евро достаточно долго. Весь путь от «Хэмпден Парка» до Мариенплац, центральной площади Мюнхена, занял 42 дня.

Фергюсон — простой шотландский официант. Он два года копил деньги на поход и всю дорогу нес с собой габаритный рюкзак, в котором было все необходимое для жизни. Как истинный шотландец, он полтора месяца не снимал килт и в нем же пришел на Мариенплац. В тот момент на площади Мюнхена Фергюсона уже ждали сотни шотландских болельщиков и журналистов, которые облили его победным шампанским.

У похода Крейга была и общественно-социальная цель: он хотел не просто пройти от Глазго для Мюнхена, а поднять проблему мужского психического здоровья. «В Великобритании около 12 мужчин ежедневно совершают самоубийство, — отмечает шотландец. — Это печально, так не должно быть».

Крейг Фергюсон добрался до Мюнхена. Фото из соцсетей Крейга Фергюсона

Фергюсон активно вел социальные сети на протяжении всего путешествия и призывал всех собирать деньги на благотворительность. К концу похода Крейг собрал более 70 тысяч евро, которые он планирует пожертвовать шотландскому фонду Brothers In Arms.

Любопытно, что Фергюсон, как и многие болельщики, прибыл в Мюнхен без билета на матч открытия, но прямо на Мариенплац болельщику его вручили, так что официант, преодолевший расстояние от Москвы до Петербурга и обратно, обязательно поддержит сборную Шотландии.